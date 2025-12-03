search
03.12.2025 00:41

Axios: Ο Νετανιάχου ζήτησε τη βοήθεια του Τραμπ για να του απονεμηθεί χάρη για τις κατηγορίες διαφθοράς

03.12.2025 00:41
trump netaniaxou 88- new

Στον Τραμπ προσφεύγει ο… Μπίμπι ζητώντας να τον βοηθήσει να την «γλιτώσει» από το σκάνδαλο διαφθοράς στο οποίο εμπλέκεται.

Συγκεκριμένα, ο ισραηλινός πρωθυπουργός ζήτησε τη Δευτέρα από τον Αμερικανό πρόεδρο σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν, να τον στηρίξει στην προσπάθειά του να εξασφαλίσει απονομή χάριτος από τον πρόεδρο του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα του ιστότοπου Axios που επικαλείται έναν ισραηλινό και δύο Αμερικανούς αξιωματούχους.

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε την Δευτέρα ενώπιον δικαστηρίου, την επομένη κατάθεσης επίσημου αιτήματος στον ισραηλινό πρόεδρο Ισαάκ Χέρτσογκ να του απονείμει χάρη για την υπόθεση διαφθοράς στην οποία κατηγορείται, ώστε να ξεκινήσει απερίσπαστος εκστρατεία με στόχο την επανεκλογή του στην πρωθυπουργία ενόψει των εκλογών του ερχόμενου έτους.

Το αίτημά του υποστήριξε πρόσφατα δύο φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Αρχικά από το βήμα της Κνέσετ και αργότερα απευθύνοντας επιστολή προς τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Χάρη στο Ισραήλ απονέμεται μόνο μετά την έκδοση καταδικαστικής απόφασης. Δεν υπάρχει προηγούμενο απονομής χάριτος ενόσω μια δίκη βρίσκεται σε εξέλιξη.

