Σέριφος: Ξενοδοχείο που ήθελε να βάλει τελεφερίκ «έφαγε» κόκκινο

«Κόκκινο» σε τουριστικό συγκρότημα που ετοιμαζόταν να κτιστεί σε έκταση 20 στρεμμάτων ολόκληρη μέσα στα ορια της περιοχής Natura 2000 στη Σέριφο άναψε η Γενική Διεύθυνση Χωροταξικής, Περιβαλλοντικής και Αγροτικής Πολιτικής της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου.

Ειδικότερα απέρριψε την έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων για την κατασκευή νέου υπόσκαφου ξενοδοχείου 93 κλινών στη θέση Γάνεμα της Σερίφου

Η απόφαση, στηρίχθηκε σε τρεις βασικούς άξονες:

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) γνωμοδότησε ομόφωνα κατά της έγκρισης.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος και Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ, αρμόδια για τις περιοχές του δικτύου NATURA, εξέφρασε αρνητική γνώμη, επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί να αποκλειστεί ο κατακερματισμός του προστατευόμενου οικοτόπου.

Η δραστηριότητα θεωρείται ότι απειλεί την ακεραιότητα και τη συνεκτικότητα της περιοχής, σε συνδυασμό με τα ήδη αδειοδοτημένα τουριστικά καταλύματα.

Δεν τεκμηριώνεται επαρκώς η κάλυψη των υδρευτικών αναγκών που προβλέπει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αφού σύμφωνα με τον σχεδιασμό της εταιρείας, το έργο θα περιλάμβανε την κατασκευή τετράστερου υπόσκαφου ξενοδοχειακού συγκροτήματος, αποτελούμενου από εννέα κτήρια δωματίων με ιδιωτικές εξωτερικές πισίνες και συνολική δυναμικότητα 93 κλινών.

H “Κίνηση για την Προστασία των Νησίδων” αναφέρει σχετικά με ανάρτησή της στο facebook:

Σημαντική νίκη για τη Σέριφο! Ακυρώνεται το υπόσκαφο ξενοδοχείο στα Γάνεμα! Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αιγαίου ΑΠΕΡΡΙΨΕ την έγκριση περιβαλλοντικών όρων για το υπόσκαφο ξενοδοχείο 93 κλινών στη θέση Γάνεμα της Σερίφου, ένα έργο της Serifos Village IKE, που συνδέεται – σύμφωνα με πληροφορίες – με τον κ. Χρυσόστομο Μαυρόπουλο (Eurocatering / «Φρεσκούλης»). Πρόκειται για μια εξαιρετικά σημαντική απόφαση, η οποία επιβεβαιώνει ότι η Σέριφος δεν είναι πεδίο ανεξέλεγκτης τουριστικής εκμετάλλευσης. Τι οδήγησε στην απόφαση Η διαδικασία ήταν μακρά και αυστηρή. Καθοριστικό ρόλο έπαιξε το Περιφερειακό Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης (ΠΕΣΠΑ) Νοτίου Αιγαίου, το οποίο ομόφωνα γνωμοδότησε αρνητικά. Οι υπηρεσίες εντόπισαν: – Ελλείψεις στη ΜΠΕ και ανεπαρκείς απαντήσεις σε βασικά ζητήματα. – Σοβαρές ανησυχίες για πρόσβαση, υδροδότηση και καταλληλότητα του γηπέδου εγκατάστασης. – Σημαντικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις στην περιοχή Natura 2000 GR4220009, όπου δεν μπορούσε να αποκλειστεί ο κίνδυνος κατακερματισμού προστατευόμενου οικοτόπου. Επιπλέον, η Διεύθυνση Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος & Βιοποικιλότητας του ΥΠΕΝ γνωμοδότησε αρνητικά, σημειώνοντας ότι το έργο – μαζί με τα ήδη αδειοδοτημένα καταλύματα – απειλεί την οικολογική ακεραιότητα της περιοχής. Ζήτημα υδροδότησης – ένα νησί στα όριά του Η Σέριφος αντιμετωπίζει ήδη προβλήματα επάρκειας νερού. Η Διεύθυνση Υδάτων Νοτίου Αιγαίου και ο Δήμος Σερίφου επιβεβαίωσαν ότι η μονάδα δεν μπορεί να υδροδοτηθεί επαρκώς, δεδομένων των υψηλών αναγκών της. Αυτό θεωρήθηκε λόγος-κλειδί για την απόρριψη. Τοπίο Ιδιαίτερου Κάλλους – προστασία που επιτέλους εφαρμόστηκε Όλη η Σέριφος είναι Τοπίο Ιδιαίτερου Κάλλους από το 2000, με ειδικούς περιορισμούς δόμησης. Η περιοχή Γάνεμα είναι μία από τις πιο εμβληματικές της. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση αναγνώρισε ότι το υπόσκαφο ξενοδοχείο, με 9 κτίρια, 31 δωμάτια με ιδιωτικές πισίνες, κεντρικό κτίριο με πισίνα & εστίαση, επίγειο τελεφερίκ για τη μετακίνηση εντός του συγκροτήματος (!) και μάλιστα σε απόσταση μόλις 30 μέτρα από τη θάλασσα θα αλλοίωνε ανεπανόρθωτα τον χαρακτήρα της περιοχής. Μια απόφαση που στέλνει μήνυμα Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση έκρινε ότι το έργο δεν είναι συμβατό με το εύθραυστο περιβάλλον της Σερίφου. Η απόφασή της αποτελεί μια σημαντική θεσμική νίκη για όσους υπερασπίζονται το τοπίο, τη βιοποικιλότητα, τους περιορισμένους πόρους των νησιών και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Η Σέριφος δεν εκποείται Η απόρριψη αυτή αποδεικνύει ότι όταν οι υπηρεσίες λειτουργούν, τα νησιά των Κυκλάδων μπορούν να προστατευτούν από υπερβολικά και περιβαλλοντικά επικίνδυνα σχέδια. Στην εικόνα βλέπουμε τα Γάνεμα. Στο κέντρο της εικόνας, στην απέναντι πλαγιά, βλέπουμε οδοποιία, η οποία συνδέεται με την επένδυση. Δυστυχώς, στις ξενοδοχειακές επενδύσεις τέτοιου τύπου, οι δρόμοι διανοίγονται πριν την εξασφάλιση οποιασδήποτε αδειοδότησης. Τι προέβλεπε το σχέδιο Σύμφωνα με τα σχέδια του επιχειρηματία που ήθελε να φτιάξει το ξενοδοχείο θα κατασκευαζόταν ένα συγκροτημα το οποίο θα διέτρεχε ένα επίγειο τελεφερίκ, του οποίου η αφετηρία θα βρισκόταν στο κεντρικό κτίριο. Κατά μήκος της διαδρομής του μέσου θα υπήρχαν συνολικά 5 σημεία στάσης. Κάθε δωμάτιο θα είχε μία κολυμβητική δεξαμενή. Τα υπόσκαφα κτίρια και η ενίσχυση της φύτευσης στον αδόμητο χώρο θα αποτελούσαν στοιχεία βιοκλιματικού σχεδιασμού. Όλοι οι χώροι θα είχαν ανοίγματα που θα τους εξασφάλιζαν φυσικό φωτισμό και αερισμό..