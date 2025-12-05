search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 05.12.2025
05.12.2025 17:02

Ο Alpha είχε την καλύτερη τηλεθέαση την Πέμπτη (4/12)

05.12.2025 17:02
tileorasi new

Η επίδοση του Alpha – γραμμικά στη διάρκεια της ημέρας – τού έφερε χθες το πρώτο σε μέγεθος μερίδιο από την πίτα τηλεθέασης των καναλιών, με σημαντική διαφορά από τον ανταγωνισμό.

Ο διεκδικητής της πρώτης θέσης, Mega, κρατήθηκε σε δυναμική άνω του 13%, όμως οι απώλειες που είχε σε σχέση με την Τετάρτη τον έφεραν δεύτερο στις τηλεπροτιμήσεις.

Κάμψη, μικρότερης κλίμακας σε σχέση με το Mega, από τη μια ημέρα στην άλλη, είχε ο ΑΝΤ1, διατηρώντας τα κεκτημένα του στις προτιμήσεις των τηλεθεατών.

Στις θέσεις τους επίσης ήταν Star και ΣΚΑΪ με θετική μεταβολή στα μερίδιά τους, ενώ ακόμα πιο κοντά στο 6% βρέθηκε το Open.

Βελτίωση, αν και ανεπαίσθητη, παρουσίασε η δυναμική της ΕΡΤ1, ενώ το ΕΡΤNews υποσκέλισε το MAK TV. Μια «ανάσα» από το 2% διαμορφώθηκε το μερίδιο της ΕΡΤ3.

