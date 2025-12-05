Ο Τραμπ θέτει τους Ευρωπαίους προ των ευθυνών τους: Να αναλάβετε το μερίδιό σας στο ΝΑΤΟ μέχρι το 2027

Τελεσίγραφο έδωσε το Πεντάγωνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση να αναλάβει την πλειοψηφία των αμυντικών δυνατοτήτων του ΝΑΤΟ ως το 2027.

Οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου είπαν στους Ευρωπαίους συναδέλφους τους ότι η Ουάσιγκτον δεν είναι ικανοποιημένη με τα βήματα που έχει κάνει η ΕΕ για να ενισχύσει τις αμυντικές της ικανότητες. Τους προειδοποίησαν, ακόμα, ότι αν δεν εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες τους μέχρι το 2027, η Ουάσιγκτον είναι πιθανό να επιδιώξει να απεμπλακεί από ορισμένους μηχανισμούς του ΝΑΤΟ. Αν αυτό γίνει πράξη, θα αλλάξει δραματικά ο τρόπος με τον οποίο οι ΗΠΑ συνεργάζονται με τους πιο στενούς τους εταίρους. Οι συμβατικές αμυντικές δυνατότητες περιλαμβάνουν από τον οπλισμό μέχρι τη συλλογή πληροφοριών.

Οι αξιωματούχοι του Πενταγώνου δεν διευκρίνισαν αν μεταφέρουν τις δικές τους απόψεις ή της διοίκησης Τραμπ ούτε πώς θα αξιολογηθεί, αν η ΕΕ έπιασε τους στόχους.

Μη ρεαλιστική η προθεσμία, λένε οι Ευρωπαίοι

Αρκετοί Ευρωπαίοι αξιωματούχοι χαρακτήρισαν την προθεσμία μη ρεαλιστική, τονίζοντας πως η Ευρώπη χρειάζεται περισσότερα από χρήματα και περισσότερη πολιτική βούληση για να αναλάβει ορισμένες από τις δραστηριότητες που έτρεχαν οι ΗΠΑ.

Μεταξύ άλλων η ΕΕ έχει να αντιμετωπίσει καθυστερήσεις στην παραγωγή, καθώς ακόμα κι αν παράγγελνε αμερικανικό εξοπλισμό φέτος, θα έπαιρνε χρόνια να κατασκευαστεί.

Οι ΗΠΑ συνεισφέρουν, επίσης, στην ευρωατλαντική συμμαχία υπηρεσίες που δεν μπορούν να αγοραστούν. Οι πληροφορίες για παράδειγμα που συλλέγουν οι αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες έχουν παίξει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Οι σύμμαχοι έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη να επενδύσουν περισσότερο στην άμυνα και να μεταφέρουν το βάρος της συμβατικής άμυνας από τις ΗΠΑ στην Ευρώπη», σχολίασε αξιωματούχος του ΝΑΤΟ στο Reuters.

Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν αποδεχτεί σε γενικές γραμμές το αίτημα του Τραμπ να αναλάβουν μεγαλύτερη ευθύνη για την ασφάλειά τους και έχουν δεσμευτεί να αυξήσουν σημαντικά τις αμυντικές τους δαπάνες. Συγκεκριμένα, η ΕΕ έχει θέσει στόχο να είναι έτοιμη να αμυνθεί ως το 2030 και έχει αναγνωρίσει ότι πρέπει να καλύψει τα κενά στην αεροπορική άμυνα, τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη, τις δυνατότητες στον κυβερνοπόλεμο, τα πυρομαχικά και άλλους τομείς.

Σκωτσέζικο ντους από τον Τραμπ

Ο Τραμπ πριν την επανεκλογή του είχε απειλήσει να ζητήσει από τον Πούτιν να εισβάλει στους συμμάχους που δεν αυξάνουν τις αμυντικές τους δαπάνες. Πλέον έχει γίνει πιο ήπιος. Στην ετήσια συνόδο κορυφής των ηγετών του ΝΑΤΟ, που πραγματοποιήθηκε στη Χάγη τον Ιούνιο, επαίνεσε τους Ευρωπαίους ηγέτες που συμφώνησαν να αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες στο 5% του ΑΕΠ έως το 2035. Στη συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Κρίστοφερ Λαντάου δήλωσε ότι είναι «προφανές» ότι οι Ευρωπαίοι πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη για την άμυνα της Ευρώπης. «Διαδοχικές κυβερνήσεις των ΗΠΑ το έχουν πει αυτό με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, η κυβέρνησή μας εννοεί αυτό που λέει».

