Σε δεινή θέση η Ευρώπη αν συνεχιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία – «Ο Τραμπ θα πει, δικό σας πρόβλημα»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προειδοποίησε ότι η Μόσχα θα καταλάβει ουκρανικά εδάφη με τη βία εάν τα στρατεύματα του Κιέβου δεν αποσυρθούν, δείχνοντας ακαμψία για ένα βασικό σημείο τριβής στις ειρηνευτικές συνομιλίες, σχολιάζει σε δημοσίευμά του το CNBC , που μίλησε με αναλυτές. Αυτοί, λοιπόν, «βλέπουν» να μην τελειώνει σύντομα ο πόλεμος και επισημαίνουν τον κίνδυνο για την Ευρώπη, αν ο Τραμπ «παρατήσει» τις προσπάθειες για συμφωνία.



«Είτε θα απελευθερώσουμε αυτά τα εδάφη με τη δύναμη των όπλων, είτε τα ουκρανικά στρατεύματα θα εγκαταλείψουν αυτά τα εδάφη», δήλωσε ο Πούτιν, ο οποίος βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε κρατική επίσκεψη στην Ινδία, σε συνέντευξή του στο India Today. Τα σχόλια, που δημοσιεύθηκαν από ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, αναφέρονται στο Ντονμπάς.



Η Ρωσία εκτιμάται ότι ελέγχει περισσότερο από το 80% του Ντονμπάς, όπου οι μάχες μεταξύ των ουκρανικών δυνάμεων και των αυτονομιστών που υποστηρίζονται από τη Ρωσία ξεκίνησαν πολύ πριν από την πλήρη εισβολή της Ρωσίας το 2022. Ο πόλεμος στην περιοχή ξεκίνησε για πρώτη φορά το 2014, όταν η Ρωσία εισέβαλε και προσάρτησε την Κριμαία – μια χερσόνησο στη νότια Ουκρανία.



Η κατάληψη και η επίσημη προσάρτηση της περιοχής Ντονμπάς θα επέτρεπε στη Ρωσία να δημιουργήσει μια χερσαία γέφυρα προς την Κριμαία, έναν κρίσιμο στρατιωτικό και εμπορικό κόμβο για τη Μόσχα.



Υπό κατοχή, τα λεγόμενα δημοψηφίσματα έχουν δείξει ότι έως και το 99% των κατοίκων σε περιοχές της περιοχής Ντονμπάς ψήφισαν υπέρ της ένταξης στη Ρωσική Ομοσπονδία. Αυτά τα δημοψηφίσματα έχουν επικριθεί ευρέως ως ψεύτικες ψήφοι από τη διεθνή κοινότητα.



Τα σχόλια του Πούτιν έγιναν μετά από μια πεντάωρη συνάντηση που είχε με τους Αμερικανούς αντιπροσώπους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ – τον γαμπρό του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ – στη Μόσχα την Τρίτη.



Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης της Πέμπτης στο India Today, ο Πούτιν δήλωσε ότι η Ρωσία δεν συμφωνεί με ορισμένα από τα σημεία που περιγράφονται στις αναδιατυπωμένες ειρηνευτικές προτάσεις των ΗΠΑ για την Ουκρανία, χαρακτηρίζοντας τη διαδικασία των διαπραγματεύσεων «δύσκολη».





«Απίθανη μια ειρηνευτική συμφωνία σύντομα»



Το αρχικό ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων – που συντάχθηκε από Ρώσους και Αμερικανούς αξιωματούχους, χωρίς τη συμμετοχή της Ουκρανίας – φέρεται να περιελάμβανε την απαίτηση η Ουκρανία να παραχωρήσει εδάφη στο Ντονμπάς στη Ρωσία. Αναδιατυπώθηκε μετά από συνομιλίες μεταξύ των ΗΠΑ και της Ουκρανίας, της οποίας ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι οποιαδήποτε ειρηνευτική συμφωνία πρέπει να σέβεται την ουκρανική κυριαρχία.



Η Μάρνι Χάουλετ, λέκτορας Ρωσικής και Ανατολικοευρωπαϊκής πολιτικής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, δήλωσε στο CNBC την Παρασκευή ότι ο πόλεμος θα τελειώσει μόνο όταν η Ρωσία σταματήσει να επιτίθεται στην Ουκρανία.



«Δεδομένου ότι το Κρεμλίνο δείχνει έλλειψη γνήσιου ενδιαφέροντος για τον τερματισμό της σύγκρουσης, δεν είναι πιθανή καμία ειρηνευτική συμφωνία σύντομα», είπε.



«Η Ρωσία έχει αποτύχει να καταλάβει το Ντονμπάς με τη βία από το 2014, καθώς οι Ουκρανοί έχουν καταστήσει σαφές ότι δεν θα δεχτούν την παράνομη κατάληψη της επικράτειάς τους. Καμία «συμφωνία» δεν είναι δυνατή χωρίς την υποστήριξη των Ουκρανών και σχεδόν 12 χρόνια αντίστασης δείχνουν ότι είναι απρόθυμοι να υποστηρίξουν εδαφικές παραχωρήσεις».



Η Έμιλι Φέρις, ανώτερη ερευνήτρια στο think tank άμυνας και ασφάλειας του Royal United Services Institute, συμφώνησε ότι η Μόσχα είναι απίθανο να επενδύσει πραγματικά στην επίτευξη ειρήνης στην Ουκρανία χωρίς να υπάρχουν στο τραπέζι παραχωρήσεις γης.



«Προς το παρόν, η Ρωσία δεν βλέπει κανένα λόγο να προσέλθει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, επειδή σημειώνει – ομολογουμένως μικρά – κέρδη στο πεδίο της μάχης και δεν υπάρχει καμία προσφορά που να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της», δήλωσε στο CNBC. «Τα δύο σημεία τριβής είναι η ευρωπαϊκή στρατιωτική υποστήριξη προς την Ουκρανία – οι λεγόμενες εγγυήσεις ασφαλείας και τι πραγματικά σημαίνει αυτό – και φυσικά το εδαφικό ζήτημα, στο οποίο η Μόσχα βασίζεται στην Ουκρανία για συμβιβασμό».



Μιλώντας στο συνέδριο Συνόδου Κορυφής Επενδυτών 2025 στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου την Πέμπτη, ο Kim Darroch, ο οποίος διετέλεσε πρέσβης του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της πρώτης θητείας του Trump, δήλωσε ότι δεν πίστευε ότι το τέλος της σύγκρουσης στην Ουκρανία ήταν επικείμενο.



«Δεν νομίζω ότι ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα, εκτός εάν οι Ουκρανοί συμφωνήσουν να συνθηκολογήσουν και να παραχωρήσουν εδάφη, συν το να μην ενταχθούν ποτέ στο ΝΑΤΟ και τέτοιου είδους πράγματα που πιστεύω ότι είναι ουσιαστικά αδύνατο να παραδεχτούμε και να επιβιώσουμε πολιτικά», είπε σε ακροατήριο.



«Πιστεύω λοιπόν ότι ο πόλεμος θα συνεχιστεί κατά τη διάρκεια του χειμώνα και μετά, κάτι που ενδεχομένως είναι πολύ επικίνδυνο για την Ευρώπη, επειδή πιστεύω ότι αν ο Τραμπ δεν καταφέρει να πετύχει μια συμφωνία, μπορεί απλώς να αποχωρήσει και να σταματήσει τις προμήθειες όπλων στην Ουκρανία και να πει στους Ευρωπαίους: «είναι δικό σας πρόβλημα, προσπάθησα να πετύχω μια συμφωνία, οπότε κάντε το εσείς». Και μετά δεν είμαι σίγουρος ότι έχουμε πραγματικά την ικανότητα να παρέχουμε στην Ουκρανία αυτό που χρειάζεται».



Οι παγκόσμιοι επενδυτές παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στις διαπραγματεύσεις, με μια σημαντική πρόοδο να είναι πιθανό να έχει επιπτώσεις στις αγορές σε όλες τις κατηγορίες περιουσιακών στοιχείων. Η πλήρης εισβολή της Μόσχας στην Ουκρανία το 2022 πυροδότησε μια διεθνή εκποίηση μετοχών και τεράστια αστάθεια στις αγορές ενέργειας, καθώς ο Δυτικός κόσμος μείωσε δραστικά το εμπόριο και τις επενδύσεις στη Ρωσία. Οι ανησυχίες για τη ρωσική επιθετικότητα έχουν επίσης οδηγήσει σε μια τεράστια αμυντική σπατάλη σε όλη την Ευρώπη, τροφοδοτώντας μια ανοδική πορεία στις μετοχές των εταιρειών που κατασκευάζουν αμυντικό εξοπλισμό.

