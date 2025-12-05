Γάλλοι στρατιώτες άνοιξαν πυρ εναντίον drones πάνω από βάση πυρηνικών υποβρυχίων

Γάλλοι πεζοναύτες άνοιξαν πυρ εναντίον πέντε άγνωστων drones που πέταξαν πάνω από μια στρατηγική εγκατάσταση πυρηνικών υποβρυχίων το βράδυ της Πέμπτης, επιβεβαίωσαν στρατιωτικοί αξιωματούχοι την Παρασκευή.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 7:30 μ.μ. τοπική ώρα στη ναυτική βάση Île Longue στη Βρετάνη, η οποία χρησιμεύει ως επιχειρησιακός κόμβος για τον στόλο των υποβρυχίων βαλλιστικών πυραύλων με πυρηνική ενέργεια της Γαλλίας.

Το τάγμα πεζοναυτών που είναι υπεύθυνο για την ασφάλεια της βάσης εντόπισε το μη εξουσιοδοτημένο αεροσκάφος και ενεργοποίησε αμέσως τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης των drones, εκτοξεύοντας πολλαπλούς πυραύλους, σύμφωνα με την περιφερειακή χωροφυλακή.

Μετά την εμπλοκή ξεκίνησε μια ολοκληρωμένη επιχείρηση έρευνας. Οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει εάν κάποιο από τα drones εξουδετερώθηκε με επιτυχία.

Η εγκατάσταση Île Longue στεγάζει τα τέσσερα πυρηνικά υποβρύχια βαλλιστικών πυραύλων της Γαλλίας — Le Triomphant, Le Téméraire, Le Vigilant και Le Terrible — και παρέχει συντήρηση για τα σκάφη που αποτελούν τη βάση της πυρηνικής αποτροπής της χώρας.

Τουλάχιστον ένα υποβρύχιο παραμένει συνεχώς αναπτυγμένο στη θάλασσα στο πλαίσιο της στρατηγικής αμυντικής θέσης της Γαλλίας.

Η βάση, που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι της Βρέστης στη δυτική Γαλλία, προστατεύεται από περισσότερους από 120 ναυτικούς χωροφύλακες που εργάζονται μαζί με τις δυνάμεις ασφαλείας θαλάσσης, σύμφωνα με δημοσιεύματα των εγχώριων μέσων ενημέρωσης.

Η υπουργός Άμυνας Κατρίν Βοτρέν επιβεβαίωσε ότι τα στρατεύματα αναχαίτισαν την υπερπτήση, αν και δεν διευκρίνισε τις μεθόδους που χρησιμοποιήθηκαν κατά των εναέριων εισβολέων.

«Οποιαδήποτε υπερπτήση στρατιωτικής τοποθεσίας απαγορεύεται στη χώρα μας», δήλωσε η Βοτρέν. «Θέλω να επαινέσω την αναχαίτιση που πραγματοποίησε το στρατιωτικό μας προσωπικό στη βάση Île Longue».

Οι περιφερειακές ναυτιλιακές αρχές επιβεβαίωσαν ότι οι κρίσιμες υποδομές παρέμειναν ασφαλείς καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού.

Οι στρατιωτικοί εισαγγελείς στη Ρεν θα ξεκινήσουν επίσημη έρευνα για την παραβίαση την Παρασκευή, δήλωσαν αξιωματούχοι.

Το γαλλικό Υπουργείο Άμυνας δεν έχει αποδώσει το περιστατικό σε κανέναν συγκεκριμένο φορέα ούτε έχει παράσχει λεπτομέρειες σχετικά με την προέλευση των drones.

Οι αξιωματούχοι αρνήθηκαν επίσης να παράσχουν πρόσθετες επιχειρησιακές λεπτομέρειες, επικαλούμενοι πρωτόκολλα ασφαλείας που περιβάλλουν το πρόγραμμα πυρηνικής αποτροπής.

Το περιστατικό της Πέμπτης αντιπροσωπεύει μια κλιμάκωση από προηγούμενες μη εξουσιοδοτημένες υπερπτήσεις στην περιοχή.

Παρόμοια δραστηριότητα μη επανδρωμένων αεροσκαφών αναφέρθηκε πάνω από την κοντινή χερσόνησο Κροζόν στα μέσα Νοεμβρίου, αν και τα εν λόγω αεροσκάφη δεν διείσδυσαν στρατιωτικό εναέριο χώρο.

