Κινηματογραφικό ατύχημα στη Ρουμανία: Οδηγός χάνει τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και απογειώνεται, κυριολεκτικά (Video)

Ένα σοκαριστικό τροχαίο ατύχημα, που θυμίζει σκηνή από ταινία, κατέγραψε κάμερα ασφαλείας στη Ρουμανία.

Στο βίντεο που κυκλοφόρησε μέσω social media, καταγράφεται η στιγμή που ένας οδηγός χάνει τον έλεγχο του οχήματός του και «εκτοξεύεται» στον αέρα.

Σώος και «αβλαβής» ο 55χρονος οδηγός του οχήματος

Στο σχετικό clip, ο οδηγός εμφανίζεται να κινείται με μεγάλη ταχύτητα, πριν την πρόσκρουση σε κυκλική νησίδα, σε κεντρικό κυκλικό κόμβο.

Λόγω της μεγάλης ταχύτητας που είχε αναπτύξει ο οδηγός, η κυκλική νησίδα φαίνεται πως λειτούργησε ως «ράμπα», με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό του να απογειωθεί κυριολεκτικά, περνώντας, μάλιστα, πάνω από δύο άλλα διερχόμενα οχήματα.

The first flying car was spotted in Romania. WTF. pic.twitter.com/DQcu910Eka — Mihai Simion (@faustocoppi60) December 4, 2025

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το όχημα οδηγούσε 55χρονος, ο οποίος ξέφυγε από την πορεία του λόγω αδιαθεσίας που ένιωσε.

Στο βίντεο δεν καταγράφεται η προσγείωση του οχήματος, αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι ο 55χρονος οδηγός του δεν τραυματίστηκε σοβαρά, ενώ μάλιστα, αρνήθηκε να νοσηλευτεί.

