Ουκρανία: Το ρίχνει στη… μελέτη ο Ζελένσκι μετά τα παράπονα του Τραμπ

Η ενόχληση που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχετικά με την (μη) ανταπόκριση του Κιέβου στις νέες προτάσεις για ειρήνευση στην Ουκρανία φαίνεται ότι προκάλεσε…κινητοποίηση στην ηγεσία της εμπόλεμης χώρας.

Ο Ζελενσκι μελετά το νέο σχέδιο

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της ουκρανικής ομάδας διαπραγματευτών, Ρουστέμ Ουμέροφ, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα λάβει σήμερα όλα τα έγγραφα και την πλήρη ενημέρωση για το ειρηνευτικό σχέδιο που προέκυψε μετά τις συνομιλίες της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας τόνισε πως βασικός στόχος των διαπραγματεύσεων ήταν να αποκτηθεί πλήρης εικόνα για τις αμερικανικές συνομιλίες με τη Μόσχα, καθώς και για όλες τις προτάσεις που εξετάζονται.

«Με όλους τους εταίρους μας οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο», σημείωσε ο Ουμέροφ. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση», εκτιμώντας ότι η καθυστέρηση αυτή μπορεί τελικά να εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα. Όπως είπε, η Μόσχα θα προτιμούσε να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα, κάτι που «σίγουρα δεν συμφέρει την Ουκρανία».

Ρωσική επίθεση με 7 τραυματίες

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικά drones έπληξαν συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Οκχτίρκα στην περιφέρεια του Σούμι, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Όλεχ Χριχόροφ. Το Σούμι, που συνορεύει με τη Ρωσία, δέχεται βομβαρδισμούς και επιθέσεις drones σχεδόν καθημερινά μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ενώ ο πόλεμος συμπληρώνει σε λίγο καιρό τα τέσσερα χρόνια.

Russian strike on Okhtyrka, Sumy region.



A residential building hit. Seven people injured, seven more were trapped under the rubble. Thankfully, rescuers were able to get them out safely.



In Chernihiv, a Russian drone strike hit a residential building, injuring two people. pic.twitter.com/X4Xpz9ALDL — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) December 8, 2025

Ο Χριχόροφ διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι δύο από αυτούς εισήχθησαν για νοσηλεία. Οι υπόλοιποι έλαβαν ιατρική φροντίδα και δεν κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η πολυώροφη πολυκατοικία υπέστη εκτεταμένες ζημιές, δήλωσε επίσης ο Χριχόροφ, προσθέτοντας ότι ορισμένοι κάτοικοι κατάφεραν να φτάσουν στο υπόγειο μετά τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές, ενώ συνεργεία των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών διέσωσαν άλλους από τους επάνω ορόφους.

