search
ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:27
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.12.2025 11:54

Ουκρανία: Το ρίχνει στη… μελέτη ο Ζελένσκι μετά τα παράπονα του Τραμπ

08.12.2025 11:54
zelensky2 new

Η ενόχληση που εξέφρασε ο πρόεδρος των ΗΠΑ σχετικά με την (μη) ανταπόκριση του Κιέβου στις νέες προτάσεις για ειρήνευση στην Ουκρανία φαίνεται ότι προκάλεσε…κινητοποίηση στην ηγεσία της εμπόλεμης χώρας.

Ο Ζελενσκι μελετά το νέο σχέδιο

Συγκεκριμένα, ο επικεφαλής της ουκρανικής ομάδας διαπραγματευτών, Ρουστέμ Ουμέροφ, ανακοίνωσε ότι ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα λάβει σήμερα όλα τα έγγραφα και την πλήρη ενημέρωση για το ειρηνευτικό σχέδιο που προέκυψε μετά τις συνομιλίες της ουκρανικής αντιπροσωπείας στις ΗΠΑ. Σε ανάρτησή του στο Telegram, ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας τόνισε πως βασικός στόχος των διαπραγματεύσεων ήταν να αποκτηθεί πλήρης εικόνα για τις αμερικανικές συνομιλίες με τη Μόσχα, καθώς και για όλες τις προτάσεις που εξετάζονται.

«Με όλους τους εταίρους μας οφείλουμε να κάνουμε ό,τι είναι δυνατό για ένα αξιοπρεπές τέλος στον πόλεμο», σημείωσε ο Ουμέροφ. Υπενθυμίζεται ότι ο Τραμπ είχε δηλώσει ότι «είμαι λίγο απογοητευμένος που ο πρόεδρος Ζελένσκι δεν έχει ακόμη διαβάσει την πρόταση», εκτιμώντας ότι η καθυστέρηση αυτή μπορεί τελικά να εξυπηρετεί τα ρωσικά συμφέροντα. Όπως είπε, η Μόσχα θα προτιμούσε να καταλάβει ολόκληρη τη χώρα, κάτι που «σίγουρα δεν συμφέρει την Ουκρανία».

Ρωσική επίθεση με 7 τραυματίες

Εν τω μεταξύ, τουλάχιστον 7 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν ρωσικά drones έπληξαν συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Οκχτίρκα στην περιφέρεια του Σούμι, ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της Όλεχ Χριχόροφ. Το Σούμι, που συνορεύει με τη Ρωσία, δέχεται βομβαρδισμούς και επιθέσεις drones σχεδόν καθημερινά μετά την εισβολή των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 ενώ ο πόλεμος συμπληρώνει σε λίγο καιρό τα τέσσερα χρόνια.

Ο Χριχόροφ διευκρίνισε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι οι τραυματίες διακομίσθηκαν στο νοσοκομείο, όπου οι δύο από αυτούς εισήχθησαν για νοσηλεία. Οι υπόλοιποι έλαβαν ιατρική φροντίδα και δεν κρατήθηκαν για νοσηλεία. Η πολυώροφη πολυκατοικία υπέστη εκτεταμένες ζημιές, δήλωσε επίσης ο Χριχόροφ, προσθέτοντας ότι ορισμένοι κάτοικοι κατάφεραν να φτάσουν στο υπόγειο μετά τις προειδοποιήσεις για αεροπορικές επιδρομές, ενώ συνεργεία των υπηρεσιών πρώτων βοηθειών διέσωσαν άλλους από τους επάνω ορόφους.

Διαβάστε επίσης:

Βραζιλία: Ληστεία με… «άρωμα» Λούβρου σε έκθεση ζωγραφικής – Έκλεψαν 13 έργα «ανεκτίμητης αξίας» των Ματίς και Πορτινάρι

Τραγωδία χωρίς τέλος στην Ινδονησία: Στους 950 οι νεκροί από τους πλημμύρες, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι

Νέα ένταση μεταξύ Ταϊλάνδης – Καμπότζης: Ένας στρατιώτης νεκρός και 4 τραυματίες από ανταλλαγές πυρών – Απογειώθηκαν μαχητικά (video/photo)

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
kriti_irakleio_agrotes_mat_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

stalone-trump-new
LIFESTYLE

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

italia_navagio_metanastes_new
ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργο γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι Λευκορώσοι μετανάστες φτάνουν στην Κρήτη μέσω… Λιβύης

MITSOTAKIS_MAXIMOU
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Την σύγκληση του ΚΥΣΕΑ αποφάσισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

agrotika bloka
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αγροτικές κινητοποιήσεις: Νεαρή γυναίκα «γειώνει» τον «κοινωνικό αυτοματισμό» και στηρίζει τα μπλόκα (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
EKAV
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία στο «Π»: Εργαζόμενος του ΕΚΑΒ Αθηνών κοιμάται κάθε βράδυ στο αμάξι του

zouganeli-new
LIFESTYLE

Ζουγανέλη για Καρβέλα: «Αν κάποιος είναι ατάλαντος ή όχι δεν έχει σχέση με το είδος που εκπροσωπεί»

mpalwthies
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Κάτοικος σε χωριό άρχισε τις μπαλωθιές ενώ γινόταν εκδήλωση για το άναμμα χριστουγεννιάτικου δέντρου

bisbikis
LIFESTYLE

Μπισμπίκης για «Σπασμένη Φλέβα»: Ούτε εμείς περιμέναμε ότι θα έχει τόση απήχηση η ταινία

karamanlis 441- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Καραμανλή: «Οφείλουμε να είμαστε ιδιαίτερα ευαίσθητοι απέναντι στους Έλληνες αγρότες»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 08.12.2025 14:27
kriti_irakleio_agrotes_mat_0812_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Ένταση ανάμεσα σε ΜΑΤ και αγρότες στα αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων – Χημικά και πετροπόλεμος – Αναποδογύρισαν περιπολικό (videos)

stalone-trump-new
LIFESTYLE

Τιμήθηκε ο Σιλβέστερ Σταλόνε στα Kennedy Center Honors – Σε ρόλο παρουσιαστή ο Τραμπ (Videos/Photos)

italia_navagio_metanastes_new
ΚΟΣΜΟΣ

Περίεργο γερμανικό δημοσίευμα αναφέρει ότι Λευκορώσοι μετανάστες φτάνουν στην Κρήτη μέσω… Λιβύης

1 / 3