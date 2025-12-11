«Ήταν η τελευταία φορά που είδα τη μαμά μου»: Ο 11χρονος Ουκρανός που συγκίνησε τη διερμηνέα στο Ευρωκοινοβούλιο (videos)

Ο 11χρονος Ρόμαν Ολεκσίβ συγκίνησε κατά τη διάρκεια της παρουσίασης ντοκιμαντέρ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, για τα παιδιά της Ουκρανίας. Τα λόγια με τα οποία διηγήθηκε τη συγκλονιστική του ιστορία και την τελευταία φορά που είδε τη μητέρα του που σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό, «λύγισαν» το κοινό αλλά και τη διερμηνέα της εκδηλωσης.

Περιγράφοντας όσα έζησε τον Ιούλιο του 2022, ο Ρόμαν είπε αρχικά «ήμουν με τη μητέρα μου στο νοσοκομείο όταν έπεσε μια βόμβα».

«Αυτή ήταν η τελευταία φορά που την είδα και της είπα αντίο» συνέχισε ο μικρός Ρόμαν με τη διερμηνέα να ξεσπά σε κλάματα και να αδυνατεί να συνεχίσει και τη δύσκολη αποστολή της μετάφρασης ανέλαβε ένας συνάδελφός της.

Ο 11χρονος Ρομάν συνέχισε λέγοντας «την είδα κάτω από τα συντρίμμια, είδα τα μαλλιά της και της είπα αντίο. Μετά έμεινα στην εντατική για πάνω από 100 ημέρες και υποβλήθηκα σε 35 διαφορετικά χειρουργεία και έχω δρόμο για την αποκατάσταση».

💔 Interpreter breaks down in the European Parliament while translating for 11-year-old Ukrainian boy



The child, who was badly injured, recalled how he and his mother came under a Russian strike in Vinnytsia.



“It was the last time I saw my mother and could say goodbye to her,”… pic.twitter.com/HeB9DIUzrG — NEXTA (@nexta_tv) December 11, 2025

Τον Ιούλιο του 2022, ο Ρόμαν και η μητέρα του, Χαλίνα, βρίσκονταν στο νοσοκομείο της Βίνιτσα περιμένοντας το ραντεβού τους με γιατρό, όταν πύραυλοι έπληξαν την κλινική.

Στους 26 νεκρούς περιλαμβανόταν και η Χαλίνα, ενώ ο 8χρονος τότε Ρόμαν σώθηκε, αν και έφερε βαριά εσωτερικά τραύματα και εγκαύματα στο 45% του σώματός του…

Ακολούθησαν δεκάδες χειρουργεία με τον μικρό να κερδίζει το στοίχημα για ζωή…

Η ιστορία του Ρομάν έγινε ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Romchyk», βασισμένη στο όνειρό του να γίνει χορευτής.

Στα τέλη του 2024 κατάφερε να αφαιρέσει τη μάσκα, επέστρεψε με τον πατέρα του στην Ουκρανία και, λίγο αργότερα, κέρδισε το πρώτο βραβείο σε διεθνή διαγωνισμό ακορντεόν.

