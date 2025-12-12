Ο Πούτιν ανακοίνωσε την κατάληψη πόλης στην ανατολική Ουκρανία, το Κίεβο τον διαψεύδει – Οι επόμενοι στόχοι της Ρωσίας στο Ντονμπάς

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο επικεφαλής του ρωσικού γενικού επιτελείου, Βαλέρι Γκεράσιμοφ, ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη την κατάληψη της πόλης Σίβερσκ, στην ανατολική Ουκρανία, γεγονός που ανοίγει τον δρόμο για περαιτέρω προελάσεις στην περιοχή.

Ο πρόεδρος Πούτιν τόνισε ότι με την κατάληψη της Σίβερσκ ανοίγονται νέες στρατηγικές κατευθύνσεις για τις ρωσικές δυνάμεις στο Ντονμπάς, σημειώνοντας ότι είναι δυνατές νέες επιχειρήσεις προς άλλες περιοχές της Ουκρανίας.

Η ουκρανική πλευρά, πάντως, δεν αναγνωρίζει επίσημα την απώλεια της πόλης.

Ρωσία και Ουκρανία αλληλοκατηγορούνται για την τύχη της πόλης Σίβερσκ

Η ρωσική πλευρά θεωρεί επόμενο στόχο την κατάληψη της πόλης Σλοβιάνσκ, η οποία είχε περίπου 100.000 κατοίκους πριν την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν εξήρε τον “δυναμισμό” και την ταχύτητα της δράσης των μονάδων του ρωσικού στρατού στην πρώτη γραμμή, εκφράζοντας ενθουσιασμό για την αποτελεσματικότητα των στρατευμάτων του.

Στη διάρκεια της ανακοίνωσης αυτής, ο Πούτιν συνεχάρη τους “θαυμάσιους” άνδρες του στρατού, δηλώνοντας πως τους “αγκαλιάζει” και τους υποστηρίζει πλήρως.

Πούτιν: «Οι στόχοι του ρωσικού στρατού θα επιτευχθούν, είτε μέσω διαπραγματεύσεων είτε στο πεδίο»

Ο Ρώσος πρόεδρος υπογράμμισε ότι η στρατηγική πρωτοβουλία βρίσκεται πλήρως στα χέρια των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, με την πλήρη κατάληψη των περιφερειών Ντονέτσκ, Λουχάνσκ, Χερσώνα και Ζαπορίζια να προχωράει με γοργούς ρυθμούς.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη διαπραγματευτική πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για τη διακοπή του πολέμου, χαρακτηρίζοντάς την ως μια βάση για συνομιλίες, ενώ σημείωσε ότι ο ρωσικός στρατός θα επιτύχει τους στόχους του στο πεδίο της μάχης αν το Κίεβο απορρίψει τους όρους της Μόσχας.

Η στρατηγική κατεύθυνση και η πλήρης κατάληψη του Ντονμπάς – Οι απώλειες και οι επικείμενοι στόχοι

Η στρατηγική για την κατάληψη των περιοχών που έχει προσαρτήσει η Μόσχα εξακολουθεί να είναι καθοριστική. Ωστόσο, οι διαπραγματεύσεις φαίνεται να βρίσκονται σε στασιμότητα, καθώς η Ουκρανία απορρίπτει την εκχώρηση του Ντονμπάς και άλλων περιοχών στον ρωσικό έλεγχο.

Ο πρόεδρος Πούτιν επαναβεβαίωσε τον στόχο της «εκδίωξης των ουκρανικών σχηματισμών από το έδαφος του Ντονμπάς», με στόχο την αποκατάσταση της ειρηνικής ζωής στην περιοχή, κάτι που είναι αμφίβολο αν θα επιτευχθεί μέσω διαπραγματεύσεων.

Πάντως, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη, με το Κίεβο να διαβεβαιώνει πως οι ρωσικές επιθέσεις έχουν απωθηθεί σε πολλές περιοχές, και με ανεξάρτητους παρατηρητές να εκτιμούν πως η Σίβερσκ, αν και διεκδικείται από τους Ρώσους, δεν έχει πλήρως καταληφθεί.

Στην ίδια γραμμή, η Ουκρανή βουλευτής Μαριάνα Μπεζούλα κατηγόρησε τη στρατιωτική ηγεσία της χώρας ότι «κρύβει» την απώλεια της πόλης και ψεύδεται για την κατάσταση στο πεδίο.

Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις

Η Ρωσία απαιτεί εδώ και καιρό από την Ουκρανία να παραδώσει ολόκληρη την περιοχή του Ντονμπάς – που περιλαμβάνει τμήματα των περιφερειών Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ, τα οποία ο ρωσικός στρατός δεν έχει καταφέρει να καταλάβει σχεδόν τέσσερα χρόνια μετά την έναρξη της εισβολής – με αντάλλαγμα την ειρήνη. Τώρα αυτή η απόφαση θα μπορούσε να περάσει στα χέρια του λαού, μέσω δημοψηφίσματος.

Ο Ζελένσκι είπε χθες: «Οι Ρώσοι θέλουν ολόκληρο το Ντονμπάς – δεν το δεχόμαστε… Πιστεύω ότι ο ουκρανικός λαός θα απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Είτε με τη μορφή εκλογών, είτε με δημοψήφισμα, ο ουκρανικός λαός πρέπει να έχει τον λόγο».

Διπλωμάτες από την Ουκρανία, την Ευρώπη, τις ΗΠΑ και τη Ρωσία έχουν εμπλακεί εδώ και μήνες σε δύσκολες διαπραγματεύσεις, ανταλλάσσοντας προτάσεις και αντιπροτάσεις στην προσπάθεια να επιτευχθεί συναίνεση.

Βασικό αγκάθι, οι εδαφικές παραχωρήσεις που ζητά η Ρωσία.

Ο Ζελένσκι δεσμεύτηκε στη διάρκεια της εβδομάδας να διεξάγει εκλογές μέσα σε λίγους μήνες, υπό την προϋπόθεση ότι η Ουκρανία θα λάβει κατάλληλες εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ. Θα χρειάζονταν επίσης τη βοήθεια του Τραμπ για να διασφαλιστεί ότι ο Πούτιν δεν θα παρέμβει, είπε.

