11.12.2025 16:41

Τελειώνει τη G7 ο Τραμπ και δημιουργεί τη C5 με Κίνα και Ρωσία – Εκτός η ΕΕ

tramp new

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζητά τη δημιουργία μιας νέας συμμαχίας χωρών με τη συμμετοχή της Κίνας και της Ρωσίας, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει εναλλακτική λύση στην G7, αναφέρει το Politico.

Ένας αξιωματούχος που εργάστηκε στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ σημείωσε ότι η ιδέα της δημιουργίας μιας συμμαχίας Core 5, ή C5, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Ρωσίας δεν θεωρείται πλέον ιδιαίτερα σοκαριστική.

«Δεν συζητήθηκε τίποτα γύρω από μια C5 ή C7, αλλά σίγουρα υπήρξαν συζητήσεις ότι τα υπάρχοντα όργανα, όπως οι δομές της G ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν ήταν κατάλληλα για τον σκοπό τους, δεδομένων των σημερινών νέων παικτών», λέει ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ιδέα της δημιουργίας της C5 προέκυψε σε μια εκτενέστερη, αδημοσίευτη έκδοση της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την περασμένη εβδομάδα.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε κατηγορηματικά την ύπαρξη του εγγράφου και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ιδιωτική ή μυστική έκδοση του επίσημου σχεδίου των 33 σελίδων.

Ο Τόρεϊ Τάουσιγκ, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν περιλαμβάνεται στην πιθανή συμμαχία C5.

Ο Μάικλ Σόμπολικ, ο οποίος ήταν βοηθός του γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, ενός Ρεπουμπλικάνου από το Τέξας, κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, θεώρησε επίσης την C5 ως εναλλακτική λύση στην πολιτική του Τραμπ απέναντι στην Κίνα κατά την πρώτη του θητεία.

G7

Η G7, ή κυριολεκτικά η Ομάδα των Επτά, είναι μια διεθνής ομάδα επτά ιδιαίτερα ανεπτυγμένων χωρών (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Καναδάς).

Οι ηγέτες αυτών των χωρών συναντώνται τακτικά για να συζητήσουν κοινά οικονομικά ζητήματα και να προσπαθήσουν να συντονίσουν τις οικονομικές τους πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει επίσης στις συναντήσεις, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου στις ετήσιες συναντήσεις.

Κάθε χρόνο, η ομάδα πραγματοποιεί συνάντηση αρχηγών κυβερνήσεων, πολυάριθμες υποστηρικτικές συναντήσεις και πολιτικές έρευνες. Οι υπουργοί της G7 συναντώνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντώνται τέσσερις φορές το χρόνο.

syreggela
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Σάλος για τη φράση της Κωνσταντοπούλου με το «καλσόν» στη Συρεγγέλα

trakter
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροπέδες σε αγρότισσα από τη Λαμία για υποκίνηση σε βία

agrotes kinhtopoiseis 8876- new
ΕΛΛΑΔΑ

Αγρότες: Ούτε βήμα πίσω- «Είναι αγώνας επιβίωσης»- Πληθαίνουν τα μπλόκα, με το βλέμμα στη συνέλευση της Νίκαιας το Σάββατο

frapes_5
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Χάος με τον Φραπέ που έγινε… Τζιτζής – Θρίλερ με αίτημα σύλληψης, «θα της στρίψω το λαρύγγι» (Live/Video)

tsipras
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας: Επίθεση στην κυβέρνηση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»

zante
ΕΛΛΑΔΑ

Στο ΔΙΚΕΠΑΖ το πίτμπουλ που τραυμάτισε θανάσιμα τον Λίο στη Ζάκυνθο: Παρακολουθείται από κτηνίατρο και εκπαιδευτή

agathokleous-new
LIFESTYLE

Προκόπης Αγαθοκλέους για τον ρόλο του Αγίου Παϊσίου: «Τον είδα στον ύπνο μου πριν ξεκινήσουν τα γυρίσματα» (Video)

smaragda-karidi-new
LIFESTYLE

Σμαράγδα Καρύδη: «Δεν με ήθελαν στο Παρά Πέντε» - Για ποια πασίγνωστη ηθοποιό είχε γραφτεί ο ρόλος της «Ντάλιας» (Video)

GIORGOS_AFTIAS
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Επίτροπος Ενέργειας σε Γιώργο Αυτιά: «Χρηματοδοτούμε μέτρα για φθηνότερη ενέργεια»

erietta-kourkoulou
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός, πολλές φορές φοβόμουν να του πω τις σκέψεις μου

