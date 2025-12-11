Τελειώνει τη G7 ο Τραμπ και δημιουργεί τη C5 με Κίνα και Ρωσία – Εκτός η ΕΕ

Η κυβέρνηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ συζητά τη δημιουργία μιας νέας συμμαχίας χωρών με τη συμμετοχή της Κίνας και της Ρωσίας, η οποία θα πρέπει να αποτελέσει εναλλακτική λύση στην G7, αναφέρει το Politico.

Ένας αξιωματούχος που εργάστηκε στον Λευκό Οίκο κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ σημείωσε ότι η ιδέα της δημιουργίας μιας συμμαχίας Core 5, ή C5, με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Κίνας, της Ινδίας, της Ιαπωνίας και της Ρωσίας δεν θεωρείται πλέον ιδιαίτερα σοκαριστική.

«Δεν συζητήθηκε τίποτα γύρω από μια C5 ή C7, αλλά σίγουρα υπήρξαν συζητήσεις ότι τα υπάρχοντα όργανα, όπως οι δομές της G ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, δεν ήταν κατάλληλα για τον σκοπό τους, δεδομένων των σημερινών νέων παικτών», λέει ο αξιωματούχος υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η ιδέα της δημιουργίας της C5 προέκυψε σε μια εκτενέστερη, αδημοσίευτη έκδοση της Στρατηγικής Εθνικής Ασφάλειας που δημοσίευσε ο Λευκός Οίκος την περασμένη εβδομάδα.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε κατηγορηματικά την ύπαρξη του εγγράφου και η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Άννα Κέλι πρόσθεσε ότι δεν υπάρχει εναλλακτική, ιδιωτική ή μυστική έκδοση του επίσημου σχεδίου των 33 σελίδων.

Ο Τόρεϊ Τάουσιγκ, ο οποίος διετέλεσε διευθυντής Ευρωπαϊκών Υποθέσεων στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης Μπάιντεν, σημείωσε ότι η Ευρώπη δεν περιλαμβάνεται στην πιθανή συμμαχία C5.

Ο Μάικλ Σόμπολικ, ο οποίος ήταν βοηθός του γερουσιαστή Τεντ Κρουζ, ενός Ρεπουμπλικάνου από το Τέξας, κατά τη διάρκεια της πρώτης κυβέρνησης Τραμπ, θεώρησε επίσης την C5 ως εναλλακτική λύση στην πολιτική του Τραμπ απέναντι στην Κίνα κατά την πρώτη του θητεία.

G7

Η G7, ή κυριολεκτικά η Ομάδα των Επτά, είναι μια διεθνής ομάδα επτά ιδιαίτερα ανεπτυγμένων χωρών (ΗΠΑ, Ιαπωνία, Γερμανία, Βρετανία, Γαλλία, Ιταλία και Καναδάς).

Οι ηγέτες αυτών των χωρών συναντώνται τακτικά για να συζητήσουν κοινά οικονομικά ζητήματα και να προσπαθήσουν να συντονίσουν τις οικονομικές τους πολιτικές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συμμετέχει επίσης στις συναντήσεις, αλλά χωρίς δικαίωμα ψήφου στις ετήσιες συναντήσεις.

Κάθε χρόνο, η ομάδα πραγματοποιεί συνάντηση αρχηγών κυβερνήσεων, πολυάριθμες υποστηρικτικές συναντήσεις και πολιτικές έρευνες. Οι υπουργοί της G7 συναντώνται καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Συγκεκριμένα, οι υπουργοί Οικονομικών της G7 συναντώνται τέσσερις φορές το χρόνο.

