«It’s the most terrible time of the year»: Η AI διαφήμιση των ολλανδικών McDonald’s που προκάλεσε αντιδράσεις και «κόπηκε» (video)

Η McDonald’s Ολλανδίας κατέβασε μια… χιουμοριστική χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε με Τεχνητή Νοημοσύνη (AI) μετά από αντιδράσεις που προκάλεσε στο διαδίκτυο.

Η διαφήμιση, διάρκειας 45 δευτερολέπτων, δημιουργήθηκε με AI και δημοσιεύτηκε στο κανάλι της McDonald’s Ολλανδίας στο YouTube στις 6 Δεκεμβρίου.

Η διαφήμιση παρουσίαζε πράγματα που μπορεί να πάνε στραβά στις χριστουγεννιάτικες διακοπές, παραφράζοντας το σλόγκαν «η χειρότερη εποχή του χρόνου» (It’s the most terrible time of the year) και υπονοώντας ότι η περίοδος αυτή είναι καλύτερη όταν την περνάει κανείς συντροφιά με τον γίγαντα του fast food.

Μετά τη δημοσίευσή της, θεατές επέκριναν τους αφύσικους χαρακτήρες και τον μεγάλο αριθμό συρραμμένων clips, χαρακτηρίζοντάς τη «ανατριχιαστική» και «κακά μονταρισμένη».

Χρήστες στα κοινωνικά δίκτυα καταδίκασαν τη χρήση της AI στο βίντεο, με έναν σχολιαστή να την αποκαλεί «η πιο απαίσια διαφήμιση που έχω δει φέτος».

Το βίντεο προκάλεσε επίσης ανησυχίες για πιθανή απώλεια θέσεων εργασίας στον κλάδο, με ένα σχόλιο στο Instagram να σημειώνει: «Χωρίς ηθοποιούς, χωρίς ομάδα κάμερας… καλώς ήρθατε στο μέλλον της κινηματογράφησης. Και είναι χάλια».

McDonald's unveiled what has to be the most god-awful ad I've seen this year – worse than Coca-Cola's.



Fully AI-generated, that's one. Looks repulsive, that's two. More cynical about Christmas than the Grinch, that's three.



I don't wanna be the only one suffering, take a look: pic.twitter.com/lRYODLkkBJ — Theodore McKenzie (@realTedMcKenzie) December 6, 2025

Στις 9 Δεκεμβρίου η McDonald’s Ολλανδίας «κατέβασε» το βίντεο, προσθέτοντας σε δήλωσή της στο BBC News ότι η στιγμή αυτή αποτέλεσε «σημαντικό μάθημα» καθώς η εταιρεία εξερευνά «την αποτελεσματική χρήση της AI».

Η διαφήμιση δημιουργήθηκε για τη McDonald’s Ολλανδίας από τη δανέζικη εταιρεία TBWA\Neboko και την αμερικανική εταιρεία παραγωγής The Sweetshop.

Οι διαφημίσεις που περιλαμβάνουν AI αποτελούν αναδυόμενη τάση μεταξύ μεγάλων brands, όπως η Coca-Cola, ειδικά για την εορταστική περίοδο.

«Όπως σε οποιαδήποτε παραγωγή υψηλής ποιότητας»

Μετά το κόψιμο του βίντεο στο YouTube της McDonald’s Ολλανδίας, η διευθύνουσα σύμβουλος της The Sweetshop, Melanie Bridge, υπερασπίστηκε τη διαφήμιση.

Όπως αναφέρει το Futurism, δήλωσε ότι η διαδικασία παραγωγής διήρκεσε «επτά εβδομάδες», κατά τις οποίες η ομάδα «σχεδόν δεν κοιμήθηκε» και δημιούργησε «χιλιάδες λήψεις – τις οποίες έπειτα διαμόρφωσαν στο μοντάζ όπως θα έκαναν σε οποιαδήποτε παραγωγή υψηλής ποιότητας».

«Δεν ήταν ένα AI κόλπο», είπε. «Ήταν μια ταινία».

Σε δήλωσή της στο BBC News, η McDonald’s Ολλανδίας είπε ότι το βίντεο είχε σκοπό να «αντικατοπτρίσει τις αγχωτικές στιγμές που μπορεί να συμβούν κατά τη διάρκεια των γιορτών», αλλά αποφάσισε να το αφαιρέσει.

«Αυτή η στιγμή αποτελεί σημαντικό μάθημα καθώς εξερευνούμε την αποτελεσματική χρήση της AI», ανέφερε.

Ενώ κανονικά μια χριστουγεννιάτικη καμπάνια μεγάλης προβολής θα μπορούσε να χρειαστεί έως και έναν χρόνο για να ολοκληρωθεί, εταιρείες έχουν αρχίσει να στρέφονται σε ομάδες που μπορούν να παράγουν βίντεο σε πολύ μικρότερο χρονικό διάστημα, χρησιμοποιώντας εντολές από εργαλεία AI για τη δημιουργία νέου περιεχομένου.

Η Coca-Cola φαίνεται να έχει καταφέρει να κερδίσει τουλάχιστον μέρος του κοινού με τη δεύτερη συνεχόμενη χριστουγεννιάτικη διαφήμιση που δημιουργήθηκε με AI.

Παρόλο που η χρήση AI στη δημιουργία της διαφήμισης έχει διχάσει, μια αναφορά από την εταιρεία analytics Social Sprout διαπίστωσε ότι σημείωσε ποσοστό «θετικού συναισθήματος» 61% από τους διαδικτυακούς σχολιαστές.

Ωστόσο, αρκετές άλλες εταιρείες, όπως ο ιταλικός οίκος μόδας Valentino, έχουν δεχθεί έντονη κριτική για τη χρήση της συγκεκριμένης τεχνικής στις καμπάνιες τους, με επικριτές να χαρακτηρίζουν τη διαφήμιση της Valentino «φθηνή» και «τεμπέλικη».

