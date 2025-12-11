Κρεμλίνο: Ο Πούτιν επανέλαβε τη στήριξή του στον Μαδούρο

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν σε τηλεφωνική συνομιλία που είχε σήμερα με τον πρόεδρο της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, τον διαβεβαίωσε για την υποστήριξη της Μόσχας στην πολιτική της κυβέρνησής του παρά τις αυξανόμενες πιέσεις που δέχεται από το εξωτερικό, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

Ο Μαδούρο δέχεται πιέσεις από τον Αμερικανό πρόεδρο να εγκαταλείψει την εξουσία, καθώς ισχυρή στρατιωτική δύναμη έχει αναπτυχθεί εδώ και μήνες στην Καραϊβική.

Το Κρεμλίνο αναφέρει σε ανακοίνωσή του ότι ο Πούτιν και ο Μαδούρο εξέφρασαν την επιθυμία τους να ενεργήσουν βάσει της συμφωνίας της στρατηγικής εταιρικής σχέσης τους και την υλοποίηση διαφόρων κοινών έργων που σχετίζονται με την οικονομία και τον ενεργειακό τομέα.

Νωρίτερα, ο σύμμαχους του Ρώσου προέδρου, Αλεξάντερ Λουκασένκο πραγματοποίησε μια δεύτερη συνάντηση μέσα σε 17 ημέρες με τον πρέσβη της Βενεζουέλας στη Ρωσία, σε μια περίοδο αυξανόμενων πιέσεων από τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, για την απομάκρυνση του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Μαδούρο είχε δηλώσει στον Τραμπ σε τηλεφωνική επικοινωνία στις 21 Νοεμβρίου ότι ήταν έτοιμος να εγκαταλείψει τη Βενεζουέλα υπό την προϋπόθεση ότι ο ίδιος και η οικογένειά του θα είχαν πλήρη νομική αμνηστία, σύμφωνα με πηγές του Reuters.

Το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων της Λευκορωσίας, Belta, ανέφερε στις 25 Νοεμβρίου ότι ο Λουκασένκο είχε δεχτεί εκείνη την ημέρα τον απεσταλμένο της Βενεζουέλας στη Μόσχα και του είχε πει ότι ο Μαδούρο ήταν πάντα ευπρόσδεκτος στη Λευκορωσία και ότι ήταν καιρός να την επισκεφθεί.

Σε συνέντευξή του στο Politico αυτή την εβδομάδα ο Τραμπ, δήλωσε ότι οι «μέρες του Μαδούρο είναι μετρημένες», αρνούμενος ωστόσο να πει εάν θα ήταν διατεθειμένος να στείλει αμερικανικά στρατεύματα στη Βενεζουέλα.

Ο Λουκασένκο διατηρεί φιλικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα και επίσης φέτος ξεκίνησε διάλογο με την κυβέρνηση Τραμπ, μετά από χρόνια απομόνωσης από την Ουάσιγκτον και άλλες δυτικές κυβερνήσεις λόγω του ιστορικού του στα ανθρώπινα δικαιώματα και της υποστήριξής του στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Ο Τραμπ έχει αρχίσει να χαλαρώνει τις αμερικανικές κυρώσεις κατά της Λευκορωσίας και τον περασμένο μήνα όρισε έναν ειδικό απεσταλμένο, τον John Coale, για να επιδιώξει περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τον Λουκασένκο σχετικά με την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων.

