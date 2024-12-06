Ιστορική συμφωνία Mercosur και ΕΕ για ελεύθερο εμπόριο Ευρώπης-Λατινικής Αμερικής – Οργή στο Παρίσι

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν υπέγραψε σήμερα τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών της ΕΕ με τις χώρες Mercosur (Αργεντινή, Βραζιλία, Παραγουάη και Ουρουγουάη).

«Ολοκληρώσαμε τις διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ΕΕ-Mercosur. Σηματοδοτεί την αρχή μιας νέας ιστορίας. Τώρα ανυπομονώ να το συζητήσω με τις χώρες της ΕΕ. Αυτή η συμφωνία θα λειτουργήσει για τους ανθρώπους και τις επιχειρήσεις. Περισσότερες δουλειές. Περισσότερες επιλογές. Κοινή ευημερία», έγραψε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στο «Χ», από το Μοντεβιδέο όπου βρίσκεται από χθες, έπειτα από ένα ταξίδι που ανακοινώθηκε την τελευταία στιγμή.

«Αυτή η συμφωνία αποτελεί κέρδος για την Ευρώπη, με 30.000 μικρές ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ήδη να εξάγουν στις χώρες Mercosur. Πολλές ακόμα θα ακολουθήσουν. Η συμφωνία ΕΕ-Mercosur αντανακλά τις αξίες και τις δεσμεύσεις μας στην κλιματική δράση. Τα πρότυπα για την υγεία και τα τρόφιμα στην ΕΕ παραμένουν ανέγγιχτα», συμπληρώνει στο «Χ» η φον ντερ Λάιεν.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας εταιρικής σχέσης ΕΕ-Mercosur, η πρόεδρος της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι πρόκειται για μια «συμφωνία win-win», η οποία θα αποφέρει σημαντικά οφέλη στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, και από τις δύο πλευρές. Επικεντρωνόμαστε στη δικαιοσύνη και το αμοιβαίο όφελος, δήλωσε. Η ίδια καθησύχασε τον αγροτικό τομέα ότι έχουν «εισακουστεί» οι ανησυχίες του και έχουν ληφθεί μέτρα. «Αυτή η συμφωνία περιλαμβάνει ισχυρές διασφαλίσεις για την προστασία των μέσων διαβίωσής σας. Η EU-Mercosur είναι η μεγαλύτερη συμφωνία που υπήρξε ποτέ, όσον αφορά την προστασία των προϊόντων τροφίμων και ποτών της ΕΕ. Περισσότερα από 350 προϊόντα της ΕΕ προστατεύονται πλέον με γεωγραφική ένδειξη», τόνισε η φον ντερ Λάιεν και πρόσθεσε: «Οι εξαγωγείς της Mercosur θα πρέπει να συμμορφώνονται αυστηρά με τα ευρωπαϊκά πρότυπα για να έχουν πρόσβαση στην αγορά της ΕΕ. Αυτή είναι η πραγματικότητα μιας συμφωνίας που θα εξοικονομήσει στις εταιρείες της ΕΕ ποσό 4 δισεκατομμυρίων ευρώ ετησίως από εξαγωγικούς δασμούς».

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμφωνία ΕΕ-Mercosur θα πρέπει να λάβει το πράσινο φως από το Συμβούλιο της ΕΕ (κράτη-μέλη) και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Για την έγκριση του Συμβουλίου χρειάζεται ειδική πλειοψηφία. Ωστόσο, η Γαλλία, η Αυστρία και η Πολωνία έχουν αντιταχθεί ρητά με τη συμφωνία αυτή, ενώ και η Ιταλία θα μπορούσε να ενταχθεί στο μέτωπο αυτό, σύμφωνα με τις πρόσφατες δηλώσεις του υπουργού Γεωργίας της Ιταλίας Φραντσέσκο Λολομπρίτζιτα. Τέσσερις χώρες που αντιπροσωπεύουν το 35% του πληθυσμού της ΕΕ σχηματίζουν μειοψηφία αποκλεισμού.

Οι διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία ελεύθερων συναλλαγών ΕΕ-Mercosur ξεκίνησαν στις 28 Ιουνίου 1999. Μετά την αναστολή των συνομιλιών, οι διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν ξανά το 2010. Οι μακροχρόνιες διαπραγματεύσεις απέκτησαν νέα ώθηση το 2016 και η ΕΕ και η Mercosur ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις το 2019. Η πολιτική συμφωνία που συνήφθη τον Ιούνιο του 2019, δεν επικυρώθηκε ποτέ λόγω της απροθυμίας πολλών χωρών, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας.

