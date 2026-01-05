Μπλόκα: Οι δρόμοι που είναι κλειστοί σήμερα – Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες. Το 48ωρο οδικό μπλακ άουτ, την Πέμπτη 8/1 και την Παρασκευή 9/1 θα είναι μόνο η αρχή, όπως λένε.

Όπως ανακοίνωσαν κατά την χθεσινή τους πανελλαδική σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα, η χώρα σφραγίζεται για 48 ώρες σε όλο το Εθνικό Οδικό Δίκτυο, στις παρακαμπτήριους οδούς και σε κομβικά οδικά δίκτυα.

Επίσης, θα προχωρήσουν σε αποκλεισμούς στα Τέμπη, κλείνοντας την Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Αθηνών, στην Εγνατία Οδό και στην Ιόνια Οδό, στη Σιάτιστα στη Δυτική Μακεδονία, αλλά και στην Πελοπόννησο, στη Νεστάνη. Κλειστά θα είναι και τα Νέα Μάλγαρα.

Παράλληλα, θα συνεχιστούν οι αποκλεισμοί και στα τελωνεία και στους σταθμούς διέλευσης, Ευζώνων, Νίκης, Προμαχώνα, Εξοχής, Ορμενίου και Κήπων, όπως και σε παράδρομους σε πολλές περιοχές της χώρας.

Μετά τα Θεοφάνια, τα αγροτικά μπλόκα θα προχωρήσουν στους παρακάτω αποκλεισμούς:

Στην Εθνική οδό Αθηνών-Θεσσαλονικης

Στην Εγνατία Οδό

Στην Ιόνια Οδό

Στην πρωτεύουσα των Αθηνών περιμετρικά

Στην Πελοπόννησο και το οδικό της δίκτυο

Στην Εθνική οδό Λάρισας-Κοζάνης στη Μελούνα

Θεσσαλονίκη: Ανοιχτά για τα Θεοφάνια τα μπλόκα

Ανοιχτά για τα Θεοφάνια θα είναι τα αγροτικά μπλόκα στη Μακεδονία, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να σχεδιάζουν κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους την Πέμπτη και την Παρασκευή, σε συνέχεια των αποφάσεων που ελήφθησαν χθες, κατά την πανελλαδική τους σύσκεψη στα Νέα Μάλγαρα, δυτικά της Θεσσαλονίκης.

Εν αναμονή των εξελίξεων, ανοιχτό και στα δύο ρεύματα θα είναι σήμερα και αύριο το μπλόκο στον σταθμό διοδίων των Νέων Μαλγάρων, με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους να σχεδιάζουν «48ωρο μπλακ άουτ» την Πέμπτη και την Παρασκευή, οπότε θα κλείσουν και τα δύο ρεύματα της ΠΑΘΕ, όπως ανέφεραν εκπρόσωποί τους.

Από τις 19.00 έως και τις 23.00 απόψε θα κλείσει για τα φορτηγά το μπλόκο στο τελωνείο των Ευζώνων, το κύριο συνοριακό πέρασμα μεταξύ Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας, ενώ αύριο, την ημέρα των Θεοφανίων, η διέλευση όλων των οχημάτων θα είναι ελεύθερη.

Eνόψει δε της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων των αγροτών την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν αποκλείεται οι συγκεντρωμένοι σε γειτονικά μπλόκα να μεταφέρουν τα τρακτέρ τους στους Ευζώνους και να συγχωνευτούν σε ένα μεγάλο σχήμα στο τελωνείο. Γενική συνέλευση πραγματοποιούν, αυτή τη στιγμή, οι αγρότες στο τελωνείο του Προμαχώνα.

Στο τελωνείο της Νίκης, που εξυπηρετεί διελεύσεις προς τη Βόρεια Μακεδονία, οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι έχουν αποκλείσει τον δρόμο για τα φορτηγά από τις 10 το πρωί και για 12 ώρες, μέχρι τις 22.00. Αύριο η διέλευση θα είναι ελεύθερη, αλλά για την Πέμπτη και την Παρασκευή, δεν αποκλείεται να αποφασιστεί το «μπλοκάρισμα» της διέλευσης όχι μόνο των φορτηγών, αλλά και των επιβατικών οχημάτων, σύμφωνα με εκπροσώπους των εκεί συγκεντρωμένων αγροτών και κτηνοτρόφων. Μέχρι στιγμής πάντως, δεν έχει ληφθεί κάποια απόφαση.

Στη συνοριακή διέλευση της Εξοχής, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, όπου το μπλόκο είναι κλειστό από τις 12 το μεσημέρι της Παρασκευής, οι συγκεντρωμένοι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα ανοίξουν τα σύνορα μετά το απόγευμα, πιθανώς γύρω στις 19.00 και θα τα κρατήσουν ανοιχτά και για τα Θεοφάνια. Μάλιστα, αύριο θα μετακινήσουν κάποια από τα τρακτέρ τους στο γειτονικό στα σύνορα χωριό της Εξοχής, προκειμένου να συμμετάσχουν στην τελετή ρίψης του σταυρού σε ρυάκι, «σε συνδυασμό με τις εκδηλώσεις που σχεδιάζει η κοινότητα Εξοχής», όπως ανέφεραν εκπρόσωποί τους.

Στη Χαλκηδόνα Θεσσαλονίκης, οι αγρότες δεν θα αποκλείσουν τον εκεί κόμβο, τουλάχιστον μέχρι τις 19.00, ώρα κατά την οποία είναι προγραμματισμένη η γενική τους συνέλευση, προκειμένου να αποφασίσουν τη μορφή των περαιτέρω κινητοποιήσεών τους, σε συνέχεια και των αποφάσεων της πανελλαδικής συνέλευσης των αγροτικών μπλόκων.

Τρίκαλα: Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες στη δυτική Θεσσαλία, στον Ε65 της Καρδίτσας και στα διόδια του Λόγγου επίσης στον Ε65 των Τρικάλων, οι οποίοι μέσα από τις συνελεύσεις τους συντονίζουν τις επόμενες δράσεις αλλά και ενημερώνονται για τις αποφάσεις της πανελλαδικής επιτροπής μπλόκων που συνεδρίασε στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης.

Οι αγρότες δηλώνουν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους, αν δεν δοθούν πραγματικές λύσεις στα προβλήματά τους.

Λάρισα: Ανυποχώρητοι οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας

Σε φάση κλιμάκωσης εισέρχονται οι αγροτικές κινητοποιήσεις στο μπλόκο της Νίκαιας, με τους αγρότες να παραμένουν στο σημείο και να προχωρούν στην υλοποίηση των αποφάσεων που ελήφθησαν στην πανελλαδική συνδιάσκεψη στα Μάλγαρα.

Οι επόμενες ώρες χαρακτηρίζονται κρίσιμες, καθώς οι παρεμβάσεις επηρεάζουν βασικούς οδικούς άξονες της χώρας.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό των κινητοποιήσεων, από το μπλόκο της Νίκαιας σήμερα στις 12:00 το μεσημέρι αναμένεται διακοπή της κυκλοφορίας στην αερογέφυρα που εξυπηρετεί το ρεύμα Αθήνα-Θεσσαλονίκη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό πότε θα αποκατασταθεί η κυκλοφορία στο συγκεκριμένο σημείο.

Το απόγευμα, οι αγρότες που συμμετέχουν στο μπλόκο της Νίκαιας θα πραγματοποιήσουν νέα συγκέντρωση, προκειμένου να ενημερωθούν από τα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής για τα συμπεράσματα της συνδιάσκεψης στα Μάλγαρα, τις αποφάσεις που έχουν ληφθεί από τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα, καθώς και για τον συνολικό σχεδιασμό της επόμενης φάσης των κινητοποιήσεων.

Παράλληλα, έχει αποφασιστεί 48ωρο καθολικό «μπλακάουτ» για την Πέμπτη και την Παρασκευή, με τις αγροτικές δράσεις να επεκτείνονται πέρα από τους μέχρι σήμερα γνωστούς κόμβους.

Στο πλαίσιο αυτό, αύριο τρακτέρ και αγροτικά οχήματα από τη Νίκαια θα κινηθούν προς τα διόδια Μακρυχωρίου, όπου προγραμματίζεται άνοιγμα των μπαρών για χρονικό διάστημα δύο ωρών, από τις 11:00 έως τις 13:00.

Οι αγρότες τονίζουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν, εφόσον δεν υπάρξουν συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματά τους.

