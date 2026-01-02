Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Το μπαρ είχε «επιθεωρηθεί τρεις φορές» τα τελευταία 10 χρόνια, ανέφερε ο ιδιοκτήτης

Στις πρώτες του δηλώσεις, μετά την πρωτοχρονιάτικη τραγωδία στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, προχώρησε ο 49χρονος Γάλλος ιδιοκτήτης και διαχειριστής της επιχείρησης, την ώρα που η έρευνα για τα αίτια της πολύνεκρης φωτιάς συνεχίζεται.

Μιλώντας στην ελβετική εφημερίδα «20 Minuten», ο ιδιοκτήτης του καταστήματος εστίασης, Ζακ Μορέτι, ανέφερε ότι τόσο ο ίδιος, όσο και η 40χρονη σύζυγός του, Τζέσικα, βρίσκονται σε κατάσταση σοκ, ενώ διαβεβαίωσε πως είχαν γίνει τρεις έλεγχοι στο μπαρ τα τελευταία δέκα χρόνια.

«Δεν μπορούμε ούτε να κοιμηθούμε, ούτε να φάμε, είμαστε όλοι σε πολύ άσχημη κατάσταση», είπε αρχικά ο Μορέτι, ενώ πρόσθεσε τόσο ο ίδιος, όσο και η σύζυγός του, συνεργάζονται με τις Αρχές.

«Θα κάνουμε ό,τι περνά από το χέρι μας για να βοηθήσουμε στη διαλεύκανση των αιτιών. Κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν. Στη διαδικασία συμμετέχουν και οι δικηγόροι μας», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος αρνήθηκε να προβεί σε λεπτομέρειες περί των πιστοποιήσεων ασφαλείας, καθώς «δεν ήταν σε καλή κατάσταση» μετά την τραγωδία.

Ωστόσο, διαβεβαίωσε ότι το κατάστημα είχε «επιθεωρηθεί τρεις φορές» τα τελευταία δέκα χρόνια και ότι «όλα είχαν γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς».

Δεν προκύπτουν ακόμα ποινικές ευθύνες για τους ιδιοκτήτες, δηλώνουν οι Αρχές

Το βράδυ της τραγωδίας, η σύζυγος του ιδιοκτήτη ήταν παρούσα στον τόπο της τραγωδίας και υπέστη έγκαυμα στο χέρι της, ωστόσο έχει ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Ο Ζακ Μορέτι απουσίαζε, καθώς βρισκόταν σε άλλη επιχείρηση που διατηρεί με τη σύζυγό του στην περιοχή.

Σύμφωνα με τη γενική εισαγγελέα του καντονιού του Βαλέ, ο Μορέτι και η σύζυγός του ανακρίθηκαν «ως άτομα που κλήθηκαν να παράσχουν πληροφορίες. Προς το παρόν, δεν έχει διαπιστωθεί ότι υπάρχει ποινική ευθύνη».

Κατά την ίδια, αυτές οι ανακρίσεις βοήθησαν στη σύνταξη καταλόγων με τα άτομα που ήταν παρόντα εκείνο το βράδυ και επίσης «βοήθησαν να δοθούν εξηγήσεις για την εσωτερική διαρρύθμιση του χώρου, τις ανακαινίσεις που πραγματοποιήθηκαν και τη χωρητικότητα του χώρου».

