Ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη διαψεύδει ότι εντοπίστηκε η σορός της: «Προσευχηθείτε μέχρι το τελευταίο λεπτό»

Ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη, που διασκέδαζε στο «Le Constellation» του Κραν Μοντανά της Ελβετίας που πήρε φωτιά, διέψευσε ότι εντοπίστηκε η σορός της.

«Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι το τελευταίο λεπτό» έγραψε ο Ρομέν Καλλέργης στο Instagram.

H Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με τις φίλες της.

«Είχαμε πάει μαζί με την αδερφή μου για να περάσουμε τις γιορτές. Η αδερφή μου ήταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά μαζί με τις φίλες της. Εγώ ήμουν σε άλλο σημείο, δεν ήμουν στο ίδιο κλαμπ με την αδερφή μου. Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα», περιέγραψε ο αδελφός της, Ρομέν Καλλέργης στο «Πρώτο Θέμα».

»Ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση. Θέλω να ξέρετε πως τα περισσότερα άτομα που είδα εγώ εκείνο το βράδυ ήταν παιδιά και μιλάμε για ηλικίες 13 και 15 ετών. Η είσοδος ήταν ανοιχτή για όλους. Αυτό είναι παράνομο. Σέρβιραν αλκοόλ στους ανήλικους και δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο συγκεκριμένο κλαμπ», πρόσθεσε.

Έκκληση για πληροφορίες

Οι συγγενείς της ζητούν από όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την τύχη της να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Η έφηβη έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.

Σε ανάρτησή του, ο αδελφός της αναφέρει πως «δεν έχουμε κανένα νέο» της και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Στους 47 οι νεκροί

Η φωτιά στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation εκδηλώθηκε, γύρω στη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας). Κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του υπουργείου Εξωτερικών. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 100.

Αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα επίσημες ανακοινώσεις από τις ελβετικές αρχές.

Σύμφωνα με το Sky News, Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων της πυρκαγιάς ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ σημείωσε πως «υπάρχουν περίπου 100 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση».

