search
ΣΑΒΒΑΤΟ 03.01.2026 00:03
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

02.01.2026 20:59

Ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη διαψεύδει ότι εντοπίστηκε η σορός της: «Προσευχηθείτε μέχρι το τελευταίο λεπτό»

02.01.2026 20:59
aliki_ellinida

Ο αδελφός της Αλίκης Καλλέργη, που διασκέδαζε στο «Le Constellation» του Κραν Μοντανά της Ελβετίας που πήρε φωτιά, διέψευσε ότι εντοπίστηκε η σορός της.

«Η Αλίκη δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί, προσευχηθείτε μέχρι το τελευταίο λεπτό» έγραψε ο Ρομέν Καλλέργης στο Instagram.

H Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με τις φίλες της.

«Είχαμε πάει μαζί με την αδερφή μου για να περάσουμε τις γιορτές. Η αδερφή μου ήταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά μαζί με τις φίλες της. Εγώ ήμουν σε άλλο σημείο, δεν ήμουν στο ίδιο κλαμπ με την αδερφή μου. Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα», περιέγραψε ο αδελφός της, Ρομέν Καλλέργης στο «Πρώτο Θέμα».

»Ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση. Θέλω να ξέρετε πως τα περισσότερα άτομα που είδα εγώ εκείνο το βράδυ ήταν παιδιά και μιλάμε για ηλικίες 13 και 15 ετών. Η είσοδος ήταν ανοιχτή για όλους. Αυτό είναι παράνομο. Σέρβιραν αλκοόλ στους ανήλικους και δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο συγκεκριμένο κλαμπ», πρόσθεσε.

Έκκληση για πληροφορίες

Οι συγγενείς της ζητούν από όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την τύχη της να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Η έφηβη έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.

Σε ανάρτησή του, ο αδελφός της αναφέρει πως «δεν έχουμε κανένα νέο» της και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Στους 47 οι νεκροί

Η φωτιά στο κατάμεστο μπαρ Le Constellation εκδηλώθηκε, γύρω στη 01:30 (τοπική ώρα· 02:30 ώρα Ελλάδας). Κόστισε τη ζωή σε τουλάχιστον 47 ανθρώπους, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες του υπουργείου Εξωτερικών. Πολλοί άνθρωποι αγνοούνται, ενώ οι τραυματίες είναι περισσότεροι από 100.

Αναμένονται αργότερα μέσα στην ημέρα επίσημες ανακοινώσεις από τις ελβετικές αρχές.

Σύμφωνα με το Sky News, Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων της πυρκαγιάς ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ σημείωσε πως «υπάρχουν περίπου 100 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση».

Διαβάστε επίσης

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Πώς χάθηκε πολύτιμος χρόνος – Έβγαζαν βίντεο τη φωτιά και χόρευαν, αντί να βγουν έξω

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Τα βίντεο της φρίκης την ώρα που το μπαρ τυλίγεται στις φλόγες και ο πανικός που ακολούθησε – Σε κρίσιμη κατάσταση 80 τραυματίες

«Οι μεγάλες αποφάσεις του 2026 και … η πραγματικότητα» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο του National Geographic

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pao-olympiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 82-87 – Ματς θρίλερ στην αυλαία του πρώτου γύρου της Euroleague

fbi
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 18χρονος σχεδίαζε πρωτοχρονιάτικη επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS

xioni_kryo
ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο (Videos)

child-firework
ΕΛΛΑΔΑ

Ξάνθη: Έχασε τον αριστερό του δείκτη το αγοράκι που τραυματίστηκε από κροτίδα – Σώθηκε το μάτι του

crans-montana-neo
ΚΟΣΜΟΣ

Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Το μπαρ είχε «επιθεωρηθεί τρεις φορές» τα τελευταία 10 χρόνια, ανέφερε ο ιδιοκτήτης

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giorgos-mazonakis-new
LIFESTYLE

Γιώργος Μαζωνάκης: «Θα ήθελα να πω σε αυτούς που νομίζουν ότι ορίζουν τη ζωή μου τα τελευταία χρόνια, ότι φτάνει» (Video)

erietta-kourkoulou-new
LIFESTYLE

Εριέττα Κούρκουλου: «Φέτος δεν θα κάνω λίστα με στόχους, το μόνο που θα ήθελα είναι να γίνω λίγο καλύτερη»

katastimata
ΕΛΛΑΔΑ

Εορταστικό ωράριο: Τι ισχύει αύριο 2 Ιανουαρίου για σούπερ μάρκετ, καταστήματα και τράπεζες

Kapodistrias6
ΣΙΝΕΜΑ

«Καποδίστριας»: Ένα ερώτημα ζητά απάντηση – Αξίζει ως ταινία, πέρα από την ιστορία, τις ιδέες και τις θεωρίες του Σμαραγδή;  

liagkas-varthakouris-new
MEDIA

Λιάγκας: Το τηλεφώνημα που δέχτηκε από τον Πάριο και η ατάκα για τον Νταλάρα - «Εγώ δεν θα το έκανα» λέει ο Χάρης Βαρθακούρης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02.01.2026 23:55
pao-olympiakos
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 82-87 – Ματς θρίλερ στην αυλαία του πρώτου γύρου της Euroleague

fbi
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 18χρονος σχεδίαζε πρωτοχρονιάτικη επίθεση εμπνευσμένη από το ISIS

xioni_kryo
ΕΛΛΑΔΑ

Χιόνι και χαμηλές θερμοκρασίες στην Ήπειρο (Videos)

1 / 3