«Οι μεγάλες αποφάσεις του 2026 και … η πραγματικότητα» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο του National Geographic

Με ένα χιουμοριστικό βίντεο το National Geographic σχολιάζει την τάση να μην τηρούμε τις αποφάσεις, που παίρνουμε στην αρχή του νέου έτους. Το βίντεο είναι ντυμένο με εικόνες από το ζωικό βασίλειο.

«Να μην μαλώνουμε με τα αδέλφια μας», αναφέρει χαρακτηριστικά και δείχνει δύο λιονταράκια να παλεύουν. «Να μην κουτσομπολέυουμε» λέει σε άλλο σημείο και δείχνει πουλάκια που δεν σταματούν να τιτιβίζουν.

«Οι άνρθρωποι είμαστε ζώα της συνήειας, πώς να μας κατηγορήσεις;», σχολιάζει το National Geographic.

Διαβάστε επίσης

Πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντανά – Νέα στοιχεία από τις Αρχές για την τραγωδία

Η Ρωσία προελαύνει στην Ουκρανία – Τη μεγαλύτερη έκταση από το 2022 κατέλαβε το 2025

Στο πέρασμα της Ράφα η Αντζελίνα Τζολί, συνεχίζει να στηρίζει τους Παλαιστίνιους (Photos/Videos)