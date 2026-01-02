«Οι μεγάλες αποφάσεις του 2026 και … η πραγματικότητα» – Το ξεκαρδιστικό βίντεο του National Geographic

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Με ένα χιουμοριστικό βίντεο το National Geographic σχολιάζει την τάση να μην τηρούμε τις αποφάσεις, που παίρνουμε στην αρχή του νέου έτους. Το βίντεο είναι ντυμένο με εικόνες από το ζωικό βασίλειο.
«Να μην μαλώνουμε με τα αδέλφια μας», αναφέρει χαρακτηριστικά και δείχνει δύο λιονταράκια να παλεύουν. «Να μην κουτσομπολέυουμε» λέει σε άλλο σημείο και δείχνει πουλάκια που δεν σταματούν να τιτιβίζουν.
«Οι άνρθρωποι είμαστε ζώα της συνήειας, πώς να μας κατηγορήσεις;», σχολιάζει το National Geographic.
