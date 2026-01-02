Πώς ξέσπασε η φωτιά στο Κραν Μοντανά – Νέα στοιχεία από τις Αρχές για την τραγωδία

Συνεχίζονται οι έρευνες των αρχών του καντονιού του Βαλέ μετά την καταστροφική πυρκαγιά στο μπαρ Le Constellation τη νύχτα της Πρωτοχρονιάς, που στοίχισε τη ζωή σε 40 ανθρώπους, με τις αρχές να δίνουν τις πρώτες απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα που έχουν προκύψει.

Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν οι αρχές στην Ελβετία, η γενική εισαγγελέας του καντονιού Βαλέ, Beatrice Pilloud δήλωσε ότι η «φωτιά φαίνεται να ξεκίνησε από βεγγαλικά που είχαν τοποθετηθεί πάνω σε μπουκάλια σαμπάνιας, τα οποία μετακινήθηκαν πολύ κοντά στο ταβάνι. Από εκεί, η πυρκαγιά εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα».

🔴 EN DIRECT

DOCUMENT BFMTV. Incendie mortel à Crans-Montana: une photo prise dans le bar capture le moment du départ de feuhttps://t.co/U1YHJSaDqk pic.twitter.com/NNmxnIQ9KA — BFM (@BFMTV) January 1, 2026

Από την πλευρά του, ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Βαλέ, Φρεντερίκ Ζισλέρ ανέφερε ότι ταυτοποιήθηκαν 113 από τους 119 τραυματίες της φονικής πυρκαγιάς που ξέσπασε την παραμονή της Πρωτοχρονιάς σε μπαρ στο Κραν Μοντανά, ενώ ακόμη δεν έχει γίνει γνωστή η ταυτότητα άλλων τραυματιών.

Μεταξύ των τραυματιών είναι 71 Ελβετοί, 14 Γάλλοι πολίτες, 11 Ιταλοί, τέσσερις Σέρβοι, καθώς και υπήκοοι της Βοσνίας, του Βελγίου, του Λουξεμβούργου, της Πολωνίας και της Πορτογαλίας.

Οι εθνικότητες δεκατεσσάρων από τους τραυματίες δεν έχουν ακόμη επιβεβαιωθεί.

Ο αριθμός των νεκρών εξακολουθεί να ανέρχεται στους 40, ενώ η ταυτοποίηση συνεχίζεται.

40 morts à cause d'un tocard qui voulait juste impressionner une michto en la portant sur ses épaules. 😮‍💨 #incendie #Crans_Montana pic.twitter.com/itccCbnVhc January 2, 2026

«Περίπου 50 τραυματίες έχουν μεταφερθεί ή θα μεταφερθούν πολύ σύντομα σε εξειδικευμένα κέντρα εγκαυμάτων σε ευρωπαϊκές χώρες», δήλωσε παράλληλα ο Ματιάς Ρενάρ, πρόεδρος της τοπικής κυβέρνησης του Βαλέ σε συνέντευξη Τύπου στη Σιόν.

Η έρευνα επικεντρώνεται πλέον σε θέματα ασφαλείας του μπαρ, όπως η χρήση υλικών, οι άδειες λειτουργίας, η παρουσία πυροσβεστήρων, οι εξόδοι κινδύνου και η χωρητικότητα του χώρου.

Η εισαγγελέας Πιλούντ τόνισε ότι δεν είναι ακόμη δυνατόν να προσδιοριστεί με ακρίβεια ο αριθμός των ατόμων που βρίσκονταν στο κτίριο τη στιγμή της πυρκαγιάς. Παράλληλα, εξετάζεται ο αφρός για την ηχομόνωση στην οροφή του υπογείου, προκειμένου να διαπιστωθεί αν συμμορφωνόταν με τους κανονισμούς ή αν συνέβαλε στην ταχεία εξάπλωση της φωτιάς.

Παρά τις εξόδους κινδύνου του κτιρίου, ο καπνός δυσκόλεψε την ορατότητα, καθιστώντας δύσκολη την εκκένωση για πολλούς. Η εισαγγελέας ευχαρίστησε τις αρχές και τους πολίτες για την υποστήριξή τους στην έρευνα και την προσπάθεια βοήθειας προς τα θύματα και τις οικογένειές τους.

Τα εγκαύματα που έχουν υποστεί πολλοί από τους τραυματίες – στην πλειοψηφία τους νέα παιδιά – είναι τόσο σοβαρά που Ελβετοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μπορεί να χρειαστούν μέρες πριν ταυτοποιηθούν τα θύματα.

«Πολλοί από αυτούς (τους τραυματίες)… περίπου 80 έως 100, νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση», δήλωσε στο ραδιοφωνικό δίκτυο RTL ο Στεφάν Γκανζέρ, επικεφαλής ασφαλείας του καντονιού του Βαλέ.

Πολλοί από τους σοβαρά τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε εξειδικευμένες μονάδες εγκαυμάτων σε νοσοκομεία σε ευρωπαϊκές χώρες, ενώ ένας Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των νεκρών ενδέχεται να αυξηθεί.

Την ίδια ώρα κι ενώ στους αγνοούμενους συγκαταλέγεται η 15χρονη Ελληνοελβετή, Αλίκη Καλλέργη, νέα βίντεο δείχνουν τις σοκαριστικές στιγμές από την ώρα που ξέσπασε πυρκαγιά, καθώς οι άνθρωποι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να ξεφύγουν από τις φλόγες που φούντωναν γρήγορα στον χώρο.

🗣️ "We were trying to get out, it was chaos"



A fire tore through a Swiss ski resort bar as young revellers welcomed in the new year, killing at least 40 people and injuring 115



Find out more ⬇️https://t.co/PFhmVhBFV5 pic.twitter.com/179ayNYFrE — The Telegraph (@Telegraph) January 2, 2026

Ένα βίντεο, μέσα από το μπαρ την ώρα που η φωτιά έχει ξεσπάσει, δείχνει φλόγες να εξαπλώνονται στην οροφή. Μουσική ακούγεται δυνατά στο βάθος την ώρα που οι άνθρωποι που είναι μέσα στον χώρο ανεβαίνουν βιαστικά σε μια σκάλα προς την έξοδο.

Swiss authorities: The fire that killed more than 40 people and injured more than 100 in a bar in the Swiss ski resort of Crans-Montana on New Year's Eve was caused by fireworks attached to champagne bottles. pic.twitter.com/ONubnY6AQe — Vegas ⚔️ (@vegasyx) January 2, 2026

Σε ένα άλλο βίντεο, έξω από το κτίριο, ένα άτομο φαίνεται να ανοίγει ένα παράθυρο ή πόρτα στον εξωτερικό χώρο του μπαρ. Πυκνός καπνός βγαίνει καθώς ανοίγει το παράθυρο. Παράλληλα, ένα άτομο φαίνεται να βγαίνει παραπατώντας από το σημείο, ενώ περαστικοί φαίνεται να συγκεντρώνονται απέξω.

Ένα τρίτο βίντεο, επίσης από την έξω πλευρά, δείχνει ότι η φωτιά έχει πλέον εξαπλωθεί. Οι άνθρωποι σε πανικό φωνάζουν και βγαίνουν από τα παράθυρα ή από όπου μπορούν προς τα έξω.

Σε ένα τέταρτο βίντεο, πολλά άτομα φαίνονται να κείτονται ακίνητα στο έδαφος έξω από το μπαρ.

🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭🇨🇭

More horrifying footage from a nighttime club fire in Switzerland, where 47 people were killed. 😞😞 pic.twitter.com/9zR3cqiMe2 — kayvan sabouri (@KayvanSabouri) January 2, 2026

Ακριβώς σε αυτό το σημείο έχουν φτάσει στο σημείο ομάδες έκτακτης ανάγκης, καθώς στο βίντεο φαίνονται μπλε φώτα που αναβοσβήνουν. Δεν είναι σαφές εάν οι άνθρωποι στο βίντεο είναι νεκροί ή ζωντανοί.

A new terrifying video shows a fire rapidly spreading inside a bar, with several people trying to escape. Confirmed reports say at least 40 people were killed and around 100 others were injured.



📍 Crans-Montana, Switzerland. pic.twitter.com/S6o7NJqB71 — Weather Monitor (@WeatherMonitors) January 1, 2026

Σε ένα τελευταίο βίντεο φαίνεται το προσωπικό των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης να φροντίζει τα θύματα μετά την πυρκαγιά. Μάλιστα, ένα άτομο διακρίνεται στο έδαφος σκεπασμένο με κουβέρτες.

Αγνοείται 15χρονη ελληνίδα – «Ηθελα να μπω να την ψάξω αλλά δεν με άφησαν» λέει ο αδερφός της

Τα ίχνη μιας 15χρονης, ελληνικής καταγωγής, που βρίσκονταν στο μπαρ «Le Constellation», στο Κραν Μοντανά, όταν ξέσπασε η φονική πυρκαγιά, αναζητούν οι συγγενείς της κάνοντας έκκληση για πληροφορίες μέσα από τα social media, την ώρα που επίσημες πηγές κάνουν λόγο για 47 νεκρούς.

H Αλίκη Καλλέργη (Alice Kallergis) βρισκόταν στο μπαρ την παραμονή της Πρωτοχρονιάς μαζί με τις φίλες της.

«Είχαμε πάει μαζί με την αδερφή μου για να περάσουμε τις γιορτές. Η αδερφή μου ήταν μέσα στο κλαμπ όταν ξέσπασε η φωτιά μαζί με τις φίλες της. Εγώ ήμουν σε άλλο σημείο, δεν ήμουν στο ίδιο κλαμπ με την αδερφή μου. Όταν έφτασα εκεί, τα είδα όλα», περιέγραψε ο αδελφός της, Ρομέν Καλλέργης στο «Πρώτο Θέμα».

»Ήθελα να μπω μέσα να την ψάξω και δεν με άφηναν, την έπαιρνα τηλέφωνο και δεν απαντούσε στο κινητό της. Η είσοδος του κλαμπ είναι πάρα πολύ μικρή και ο κόσμος είχε ποδοπατηθεί, σπρωχνόντουσαν, ούρλιαζαν… Υπήρχαν άτομα λιπόθυμα κάτω στο έδαφος, ήταν τραγική η κατάσταση. Θέλω να ξέρετε πως τα περισσότερα άτομα που είδα εγώ εκείνο το βράδυ ήταν παιδιά και μιλάμε για ηλικίες 13 και 15 ετών. Η είσοδος ήταν ανοιχτή για όλους. Αυτό είναι παράνομο. Σέρβιραν αλκοόλ στους ανήλικους και δεν υπήρχε καμία ασφάλεια στο συγκεκριμένο κλαμπ», πρόσθεσε.

Έκκληση για πληροφορίες

Οι συγγενείς της ζητούν από όποιον γνωρίζει κάτι σχετικό με την τύχη της να επικοινωνήσει άμεσα με τις Αρχές.

Η έφηβη έχει διπλή υπηκοότητα, ελληνική και ελβετική, και είναι μόνιμος κάτοικος Ελβετίας.

Σε ανάρτησή του, ο αδελφός της αναφέρει πως «δεν έχουμε κανένα νέο» της και παρακαλεί όποιον γνωρίζει κάτι να επικοινωνήσει στο παρακάτω τηλέφωνο: +41789040021.

Σοκάρουν οι μαρτυρίες αυτοπτών

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Δεν θα δω ποτέ κάτι χειρότερο από εκείνη τη νύχτα», δήλωσε στην εφημερίδα L’ Essentiel νεαρός φοιτητής ονόματι Τζιάνι, ο οποίος βρισκόταν στο θέρετρο για διακοπές.

Ο 19χρονος φοιτητής, ο οποίος σπουδάζει Μηχανολογία στη Γενεύη, πρόσθεσε πως ενημερώθηκε για το συμβάν από φίλη του, η οποία έφτασε στο μπαρ λίγα λεπτά μετά την έκρηξη. «Άκουσε δυνατές εκρήξεις και είδε φλόγες. Κατάλαβα αμέσως ότι είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό», εξήγησε.

Βρισκόταν αρκετά κοντά και έσπευσε να δει τι συνέβη, ακόμα δεν είχαν φτάσει στο μπαρ ούτε οχήματα της Πυροσβεστικής ούτε ασθενοφόρα. «Οι διασώστες ήρθαν σχετικά γρήγορα, αλλά από μακριά. Τα ασθενοφόρα άργησαν πολύ», σημείωσε. Μέχρι τότε, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί. «Άνθρωποι ήταν πεσμένοι στο έδαφος, χωρίς μπλούζες, παραμορφωμένοι, καμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφού ο χώρος αποκλείστηκε, ο 19χρονος προσφέρθηκε να βοηθήσει τους πυροσβέστες, έχοντας κάποια μικρή εμπειρία στην πολιτική προστασία. «Δεν επαρκούσαν τα χέρια. Δεν έχω ξαναδεί τόσους πολλούς ανθρώπους σε τόσο κακή κατάσταση», τόνισε. Αρχικά βοήθησαν όσους μπορούσαν ακόμη να κινηθούν, όμως όσο περνούσε η ώρα τα περιστατικά γίνονταν όλο και πιο σοβαρά. «Εκτεταμένα εγκαύματα. Δεν υπήρχαν πια πρόσωπα, ούτε μαλλιά. Το δέρμα των ανθρώπων ήταν μαυρισμένο, τα ρούχα είχαν λιώσει πάνω του».

Μαζί με άλλους παρευρισκόμενους, δημιούργησαν αυτοσχέδια φορεία χρησιμοποιώντας μεταλλικές βάσεις από καναπέδες για να απομακρύνουν τους τραυματίες. Ο αριθμός των τραυματισμένων ήταν τεράστιος. Η έλλειψη εξοπλισμού και προσωπικού οδήγησε σε σκληρές αποφάσεις. «Κάποιες φορές έπρεπε να αφήσουμε ανθρώπους στο έδαφος για να πάμε να βγάλουμε άλλους που ήταν ακόμη μέσα», περέγραψε, κάνοντας λόγο για απόλυτο χάος. «Είδα ανθρώπους σχεδόν διαμελισμένους, που δεν αντιδρούσαν πια. Καρδιακές αναζωογονήσεις. Είδα πολλούς να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου».

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

«Να αποδoθούν ευθύνες», ζητά o Ταγιάνι από το σημείο της τραγωδίας

Ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι έφτασε το μεσημέρι στο σημείο της τραγωδίας στο κλαμπ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας, όπου κατέθεσε λουλούδια.

Δεκατρείς Ιταλοί παραμένουν στο νοσοκομείο, με πέντε από αυτούς να έχουν υποστεί «σοβαρά τραύματα και εγκαύματα», σύμφωνα με τον Ιταλό υπουργό Εξωτερικών.

Ο Ταγιάνι δήλωσε νωρίτερα ότι μόνο τρεις από τους τραυματίες που νοσηλεύονται δεν έχουν ακόμη ταυτοποιηθεί. Πρόσθεσε ότι 13 Ιταλοί νοσηλεύονται και έξι παραμένουν αγνοούμενοι.

Ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι, 16χρονος Ιταλός διεθνής γκόλφερ που ζούσε στο Ντουμπάι, είναι ο πρώτος ταυτοποιημένος νεκρός της τραγωδίας, καθώς οι αρχές αγωνίζονται για την ταυτοποίηση των νεκρών, αλλά και των τραυματιών.

«Σε ό,τι αφορά την έρευνα γύρω από το φονικό συμβάν, ο γενικός εισαγγελέας (της Ελβετίας) μου είπε ότι έχουν ήδη πραγματοποιηθεί δεκάδες ανακρίσεις. Στόχος είναι να προσδιοριστούν οι ευθύνες για αυτή την τεράστια τραγωδία», δήλωσε ο Ιταλός ΥΠΕΞ. «Κάτι εδώ πήγε στραβά, κάτι δεν λειτούργησε, αλλά εναπόκειται στη δικαιοσύνη να διεξαγάγει την έρευνα και να αποδώσει ευθύνες», σημείωσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Η γαλλική εφημερίδα Le Midi Libre ανέφερε ότι μια Γαλλίδα ταυτοποίηθηκε μεταξύ των νεκρών στην πυρκαγιά. Το γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών δεν σχολίασε.

Η Ιταλία και η Γαλλία είναι μεταξύ των χωρών που έχουν δηλώσει ότι ορισμένοι από τους υπηκόους τους εξακολουθούν να αγνοούνται. Η Αυστραλία έχει επίσης δηλώσει ότι ένας Αυστραλός υπήκοος τραυματίστηκε.

Διαβάστε επίσης:

Ζελένσκι: Ανακοίνωσε τον διάδοχο του Γέρμακ – Ποιος είναι ο «δεύτερος ισχυρότερος άνθρωπος» της Ουκρανίας

«Ετοιμαστείτε για πόλεμο»: Γιατί επιμένουν οι στρατηγοί της Ευρώπης για σύγκρουση με τη Ρωσία – «Η επικίνδυνη ζώνη ανάμεσα στην ειρήνη και τον πόλεμο»

Κραν Μοντανά: «Αν είναι στο νοσοκομείο, δεν ξέρω σε ποιο… Αν είναι στο νεκροτομείο, δεν ξέρω σε ποιο…» – Ο αγώνας των αρχών για την ταυτοποίηση νεκρών και τραυματιών (photo/videos)