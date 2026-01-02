Τραγωδία στο Κραν Μοντανά: Ο 17χρονος γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι μεταξύ των νεκρών – Σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης, στους 47 οι νεκροί

Στη δημοσιότητα δόθηκε το πρώτο όνομα θύματος από τη φονική πυρκαγιά που ξέσπασε, τα ξημερώματα της Πρωτοχρονιάς, στο μπαρ Le Constellation στο Κραν Μοντανά της Ελβετίας.

Σύμφωνα με την ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, πρόκειται για τον ιταλό γκολφέρ Εμανουέλε Γκαλεπίνι, ο οποίος -σύμφωνα με την Ιταλική Ομοσπονδία Γκολφ, συγκαταλέγεται στους 47 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους.

Στην ανακοίνωσή της, η Ομοσπονδία εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για τον θάνατο του 17χρονου αθλητή, κάνοντας λόγο για «έναν νέο που ενσάρκωνε το πάθος και τις αυθεντικές αξίες του αθλητισμού». «Σε αυτή τη στιγμή μεγάλης οδύνης, οι σκέψεις μας βρίσκονται με την οικογένειά του και με όλους όσοι τον αγάπησαν», αναφέρεται χαρακτηριστικά. «Εμανουέλε, θα παραμείνεις για πάντα στις καρδιές μας», καταλήγει.

Σύμφωνα με το Golf Digest, ο Εμανουέλε Γκαλεπίνι καταγόταν από τη Γένοβα, ωστόσο τα τελευταία χρόνια ζούσε με την οικογένειά του στο Ντουμπάι, όπου και εξελίχθηκε αγωνιστικά. Ήταν ιδιαίτερα γνωστός στους κύκλους του εφηβικού και ερασιτεχνικού γκολφ στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και θεωρούνταν ένα από τα πολλά υποσχόμενα ταλέντα της γενιάς του.

Τη βραδιά της Πρωτοχρονιάς, ο νεαρός αθλητής βρισκόταν στην Ελβετία μαζί με φίλους του για διακοπές στο Κραν Μοντανά. Μέχρι στιγμής, δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για το πώς έχασε τη ζωή του όταν το μπαρ Le Constellation, όπου διασκέδαζε με την παρέα του, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών

Στους 47 ανέρχονται οι νεκροί από τη φονική πυρκαγιά στο μπαρ «Le Constellation», στο ελβετικό χιονοδρομικό κέντρο Κραν Μοντανά, όπως ανακοίνωσε το ιταλικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το ιταλικό ΥΠΕΞ πρόσθεσε ότι 10 Ιταλοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο μετά την πυρκαγιά, ενώ πέντε ή έξι άτομα αγνοούνται. Ανέφερε επίσης ότι τρεις Ιταλοί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Μιλάνου. Νωρίτερα, έγινε γνωστό πως το πρώτο θύμα της φονικής πυρκαγιάς που ταυτοποιήθηκε είναι ο νεαρός Ιταλός παίκτης του γκολφ Εμανουέλε Γκαλεπίνι.

Σύμφωνα με το Sky News, Ελβετός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι ο αριθμός των θυμάτων της πυρκαγιάς ενδέχεται να αυξηθεί, ενώ σημείωσε πως «υπάρχουν περίπου 100 τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση».

«Καμία απάντηση»

Η έρευνα και η διαδικασία της αναγνώρισης των θυμάτων συνεχίζεται σήμερα. Σύμφωνα με την Μπεατρίς Πιού, γενική εισαγγελέα του καντονιού Βαλέ, στη νοτιοδυτική Ελβετία, έχουν επιστρατευτεί διάφορα μέσα «για να ταυτοποιηθούν τα θύματα και να δοθούν τα πτώματα στις οικογένειες το ταχύτερο δυνατόν».

«Η διαδικασία μπορεί να συνεχιστεί για αρκετές ημέρες ακόμη», σημείωσε ο επικεφαλής της αστυνομίας του καντονιού Φρεντερίκ Ζισλέρ.

«Προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε με τους φίλους μας (…) Στο Instagram, στο Facebook, σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα», είπε ανήσυχη η Ελεονόρ, 17 ετών. «Αλλά τίποτα. Καμιά απάντηση. Τηλεφωνήσαμε στους γονείς. Τίποτα. Ούτε καν οι γονείς, δεν ξέρουν».

«Δεν θα δω ποτέ κάτι χειρότερο από εκείνη τη νύχτα»

Αυτόπτες μάρτυρες περιέγραψαν φρικιαστικές σκηνές. Κόσμος προσπαθούσε να σπάσει παράθυρα για να ξεφύγει, άλλοι, με τα σώματά τους να έχουν υποστεί εγκαύματα, έτρεχαν να βγουν έξω.

«Δεν θα δω ποτέ κάτι χειρότερο από εκείνη τη νύχτα», είπε στην εφημερίδα L’ Essentiel νεαρός φοιτητής ονόματι Τζιάνι, ο οποίος βρισκόταν στο θέρετρο για διακοπές.

Ο 19χρονος φοιτητής, ο οποίος σπουδάζει Μηχανολογία στη Γενεύη, πρόσθεσε πως ενημερώθηκε για το συμβάν από φίλη του, η οποία έφτασε στο μπαρ λίγα λεπτά μετά την έκρηξη. «Άκουσε δυνατές εκρήξεις και είδε φλόγες. Κατάλαβα αμέσως ότι είχε συμβεί κάτι πολύ σοβαρό», εξήγησε.

Βρισκόταν αρκετά κοντά και έσπευσε να δει τι συνέβη, ακόμα δεν είχαν φτάσει στο μπαρ ούτε οχήματα της Πυροσβεστικής ούτε ασθενοφόρα. «Οι διασώστες ήρθαν σχετικά γρήγορα, αλλά από μακριά. Τα ασθενοφόρα άργησαν πολύ», σημείωσε. Μέχρι τότε, η κατάσταση είχε επιδεινωθεί. «Άνθρωποι ήταν πεσμένοι στο έδαφος, χωρίς μπλούζες, παραμορφωμένοι, καμένοι», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αφού ο χώρος αποκλείστηκε, ο 19χρονος προσφέρθηκε να βοηθήσει τους πυροσβέστες, έχοντας κάποια μικρή εμπειρία στην πολιτική προστασία. «Δεν επαρκούσαν τα χέρια. Δεν έχω ξαναδεί τόσους πολλούς ανθρώπους σε τόσο κακή κατάσταση», τόνισε. Αρχικά βοήθησαν όσους μπορούσαν ακόμη να κινηθούν, όμως όσο περνούσε η ώρα τα περιστατικά γίνονταν όλο και πιο σοβαρά. «Εκτεταμένα εγκαύματα. Δεν υπήρχαν πια πρόσωπα, ούτε μαλλιά. Το δέρμα των ανθρώπων ήταν μαυρισμένο, τα ρούχα είχαν λιώσει πάνω του», συνέχισε.

Αφού ο χώρος αποκλείστηκε, ο 19χρονος προσφέρθηκε να βοηθήσει τους πυροσβέστες, έχοντας κάποια μικρή εμπειρία στην πολιτική προστασία. «Δεν επαρκούσαν τα χέρια. Δεν έχω ξαναδεί τόσους πολλούς ανθρώπους σε τόσο κακή κατάσταση», τόνισε. Αρχικά βοήθησαν όσους μπορούσαν ακόμη να κινηθούν, όμως όσο περνούσε η ώρα τα περιστατικά γίνονταν όλο και πιο σοβαρά. «Εκτεταμένα εγκαύματα. Δεν υπήρχαν πια πρόσωπα, ούτε μαλλιά. Το δέρμα των ανθρώπων ήταν μαυρισμένο, τα ρούχα είχαν λιώσει πάνω του».

Μαζί με άλλους παρευρισκόμενους, δημιούργησαν αυτοσχέδια φορεία χρησιμοποιώντας μεταλλικές βάσεις από καναπέδες για να απομακρύνουν τους τραυματίες. Ο αριθμός των τραυματισμένων ήταν τεράστιος. Η έλλειψη εξοπλισμού και προσωπικού οδήγησε σε σκληρές αποφάσεις. «Κάποιες φορές έπρεπε να αφήσουμε ανθρώπους στο έδαφος για να πάμε να βγάλουμε άλλους που ήταν ακόμη μέσα», περέγραψε, κάνοντας λόγο για απόλυτο χάος. «Είδα ανθρώπους σχεδόν διαμελισμένους, που δεν αντιδρούσαν πια. Καρδιακές αναζωογονήσεις. Είδα πολλούς να πεθαίνουν μπροστά στα μάτια μου».

Μεσίστιες οι σημαίες

Χθες βράδυ, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν, σιωπηλοί, αψηφώντας το πολικό κρύο, μπροστά στο μπαρ, για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα.

Οι σημαίες στο ελβετικό ομοσπονδιακό παλάτι θα κυματίζουν μεσίστιες για πέντε ημέρες, γνωστοποίησε χθες ο πρόεδρος της ελβετικής συνομοσπονδίας Γκι Παρμελέν.

Κλιμάκιο αντιμετώπισης κρίσης

Ανάμεσα τους τραυματίες είναι εννιά Γάλλοι, ενώ οκτώ ακόμη υπήκοοι Γαλλίας είναι άγνωστο τι απέγιναν, ανέφερε το Κε ντ’ Ορσέ χθες, ενώ ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας Αντόνιο Ταγιάνι ενημέρωσε πως κάπου «δεκαπέντε Ιταλοί» τραυματίστηκαν και περίπου ισάριθμοι αγνοούνται.

Πέντε τραυματίες από τους 112 δεν έχουν ταυτοποιηθεί, σημείωσε χθες βράδυ μιλώντας στο Γαλλικό Πρακτορείο ο πρεσβευτής της Ιταλίας Τζαν Λορέντζο Κορνάντο.

Οι αρχές προεξοφλούν πως ανάμεσα στους νεκρούς είναι πολλοί αλλοδαποί, αλλά ακόμη δεν έχουν δημοσιοποιήσει τα στοιχεία τους. Οι τραυματίες διακομίστηκαν σε διάφορα νοσοκομεία — στη Λοζάνη, στη Γενεύη, στη Ζυρίχη, αλλά και σε γειτονικές χώρες, στη Γαλλία και στην Ιταλία.

Συστήθηκε κλιμάκιο αντιμετώπισης της κρίσης στο κέντρο συνεδριάσεων στο Κραν Μοντανά, που επιφορτίστηκε μεταξύ άλλων με την υποδοχή και την παροχή οδηγιών στις οικογένειες.

Διενεργείται έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς, σύμφωνα με τις αρχές του καντονιού, που πάντως έχουν αποκλείσει το σενάριο να επρόκειτο για επίθεση.

«Το επικρατέστερο σενάριο σήμερα είναι αυτό της γενικευμένης φωτιάς που προκάλεσε έκρηξη», ανέφερε η κ. Πιού.

Συγκλίνουσες πηγές είπαν στο AFP ότι οι ιδιοκτήτες έχουν τη γαλλική υπηκοότητα, πως πρόκειται για ζευγάρι από την Κορσική. Συγγενής τους είπε ότι είναι καλά, αλλά δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία μαζί τους.

Μαρτυρίες που μεταδόθηκαν από ΜΜΕ συγκλίνουν στην ενδεχόμενη αιτία της τραγωδίας. Κατ’ αυτές, είχαν τοποθετηθεί σπινθηριστές (sprinklers) πάνω σε μπουκάλια, που προκάλεσαν φωτιά όταν άγγιξαν την οροφή. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, επρόκειτο για «σόου» συνηθισμένο στο συγκεκριμένο μπαρ.

Διαβάστε επίσης:

Οι ΗΠΑ θα επέμβουν αν το Ιράν καταστείλει βίαια τις διαμαρτυρίες, προειδοποιεί ο Τραμπ

Γάζα: Το Ισραήλ απαγορεύει την πρόσβαση σε 37 ΜΚΟ – Διεθνείς αντιδράσεις, «περιφρόνηση προς το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο»

Κυπριακή προεδρία στην ΕΕ: προκλήσεις, στοιχήματα και προτεραιότητες του εξαμήνου