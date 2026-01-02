search
02.01.2026 10:27

Οι ΗΠΑ θα επέμβουν αν το Ιράν καταστείλει βίαια τις διαμαρτυρίες, προειδοποιεί ο Τραμπ

02.01.2026 10:27
trump

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, διεμήνυσε πως αν το Ιράν δολοφονήσει ειρηνικούς διαδηλωτές, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα σπεύσουν να τους σώσουν.

«Είμαστε έτοιμοι δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε», προειδοποίησε σε ανάρτησή του στο Truth Social.

«Αν το Ιράν πυροβολήσει και σκοτώσει βίαια ειρηνικούς διαδηλωτές, κάτι που είναι συνήθειά του, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής θα έρθουν να τους σώσουν. Είμαστε έτοιμοι για δράση και έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή σας σε αυτό το θέμα! Πρόεδρος ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΖΕΙ ΤΡΑΜΠ», έγραψε.

Σύμφωνα με πρακτορεία ειδήσεων και ΜΚΟ, απο την περασμένη Παρασκευή, όταν ξεκίνησαν οι κινητοποιήσεις διαμαρτυρίας για την ακρίβεια, τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Ωστόσο, το αυθόρμητο κίνημα κατά του υψηλού κόστους ζωής, μεταξύ εμπόρων, εξαπλώθηκε γρήγορα σε τουλάχιστον 10 πανεπιστήμια της Τεχεράνης και σε αρκετές άλλες ιρανικές πόλεις, κυρίως στα δυτικά και τα νότια.

Οι διαδηλωτές ζητούν αλλαγή του καθεστώτος εξοργισμένοι από την οικονομική κρίση και καταγγέλλουν τη θεοκρατική κυβέρνηση του Ιράν για διαφθορά και κακοδιαχείριση.

Φωνάζουν συνθήματα κατά του Ανώτατου Ηγέτη Αλί Χαμενεΐ και υπέρ του εξόριστου πρίγκιπα Ρεζά Παχλεβί, πρωτότοκου γιου του Σάχη Μοχάμεντ, ο οποίος «έπεσε» με την Ιρανική Επανάσταση το 1979, ύστερα από 37 έτη βασιλείας.

