ΚΟΣΜΟΣ

02.01.2026 08:27

Κωνσταντινούπολη: Χιλιάδες στους δρόμους για τη Γάζα – «Δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, δεν θα ξεχάσουμε την Παλαιστίνη» (photos)

02.01.2026 08:27
GAZA_TOURKIA_NEW

Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν χθες Πέμπτη στην Κωνσταντινούπολη σε πορεία και συγκέντρωση σε ένδειξη υποστήριξης στους Παλαιστινίους στη Λωρίδα της Γάζας, ανεμίζοντας παλαιστινιακές και τουρκικές σημαίες και καλώντας να τερματιστεί η βία στον παλαιστινιακό θύλακο που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή από τον πόλεμο.

Οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν κάτω από τον γαλανό ουρανό και παρά το έντονο κρύο έκαναν πορεία ως τη γέφυρα του Γαλατά, όπου οργανωνόταν συγκέντρωση με κεντρικό σύνθημα «δεν θα μείνουμε σιωπηλοί, δεν θα ξεχάσουμε την Παλαιστίνη», διαπίστωσε δημοσιογράφος του AFP.

Πάνω από 400 οργανώσεις της λεγόμενης κοινωνίας των πολιτών ήταν παρούσες στην κινητοποίηση, ανάμεσα στους διοργανωτές της οποίας ήταν ο Μπιλάλ Ερντογάν, ο νεότερος γιος του τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με πηγές προσκείμενες στην τουρκική αστυνομία και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, κάπου 500.000 άνθρωποι πήραν μέρος στην κινητοποίηση αυτή, κατά τη διάρκεια της οποίας εκφωνήθηκαν διάφορες ομιλίες και τραγουδιστής με καταγωγή από τον Λίβανο, ο Μάχερ Ζάιν, ερμήνευσε το τραγούδι «Free Palestine».

«Προσευχόμαστε το 2026 να φέρει καλοτυχία σε όλο το έθνος μας και στους καταπιεσμένους Παλαιστίνιους», είπε ο Μπιλάλ Ερντογάν.

Η Τουρκία, η κυβέρνηση της οποίας συγκαταλέγεται σε αυτές που επέκριναν με τον πλέον έντονο τρόπο τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, διαδραμάτισε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις για την εκεχειρία.

Όμως η κατάπαυση του πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, που τέθηκε σε ισχύ τη 10η Οκτωβρίου, παραμένει επισφαλής, με τις δυο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται για κατάφωρες παραβιάσεις των όρων της συμφωνίας, ενώ η ανθρωπιστική κατάσταση στον παλαιστινιακό θύλακο συνεχίζει να είναι κρίσιμη.

