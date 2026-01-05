search
ΔΕΥΤΕΡΑ 05.01.2026 16:20
ΚΟΣΜΟΣ

05.01.2026 15:07

Βενεζουέλα: Παγώνουν περιουσιακά στοιχεία του Μαδούρο στην Ελβετία 

05.01.2026 15:07
Η Ελβετία έχει ‘παγώσει’ τυχόν περιουσιακά στοιχεία που κατέχουν ο Νικολάς Μαδούρο και συνεργάτες του στη χώρα, όπως ανακοίνωσε σήμερα το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, μετά την αιχμαλώτιση του προέδρου της Βενεζουέλας από δυνάμεις των ΗΠΑ στο Καράκας και τη μεταφορά του στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Το μέτρο, που τίθεται άμεσα σε ισχύ και θα εφαρμοστεί για τέσσερα χρόνια, έχει στόχο να αποτρέψει εκροή παράνομων ενδεχομένως περιουσιακών στοιχείων επιπροσθέτως των υφιστάμενων κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη Βενεζουέλα από το 2018, αναφέρει η ανακοίνωση.

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων δεν επηρεάζει μέλη της παρούσας κυβέρνησης της Βενεζουέλας και η Ελβετία δήλωσε ότι θα επιδιώξει την επιστροφή τυχόν κεφαλαίων που αποκτήθηκαν παράνομα προς όφελος του λαού της Βενεζουέλας.

Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων αφορά επίσης τη σύζυγο του Νικολάς Μαδούρο Σίλια Φλόρες, συνεργάτες και πρώην υπουργούς.

Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δήλωσε πως η κατάσταση στη Βενεζουέλα είναι ρευστή, με διάφορα αποτελέσματα να είναι πιθανά τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες.

Ανέφερε πως παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την κατάσταση και κάλεσε για αποκλιμάκωση και αυτοσυγκράτηση, προσφέροντας παράλληλα τις καλές υπηρεσίες του προκειμένου να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση.

«Το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο θέλει να διασφαλίσει πως τυχόν παρανόμως αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία δεν μπορούν να μεταφερθούν εκτός Ελβετίας στην παρούσα κατάσταση», ανέφερε.
Το πάγωμα περιουσιακών στοιχείων είναι προληπτικό μέτρο και εφαρμόζεται στον Μαδούρο και σε συνεργάτες του ως αλλοδαπά πολιτικώς εκτεθειμένα πρόσωπα, ανέφερε η κυβέρνηση.

Δεν δόθηκαν αριθμοί και η κυβέρνηση δεν απάντησε προσώρας σε αίτημα για σχόλια σχετικά με το αν και τι είδους περιουσιακά στοιχεία κατέχουν ο Μαδούρο και συνεργάτες του στην Ελβετία.

1 / 3