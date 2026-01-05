search
Ελένη Μενεγάκη: Ο Γιώργος Παπαδάκης θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας

05.01.2026 20:11
menegaki-papadakis

Στον θάνατο του Γιώργου Παπαδάκη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή την Κυριακή, 4/1, μετά από οξύ έμφραγμα που υπέστη, αναφέρθηκε η Ελένη Μενεγάκη.

Η γνωστή παρουσιάστρια, που τα τελευταία χρόνια απέχει από την τηλεόραση, είναι από τα πρόσωπα που γνώριζαν καλά τον εκλιπόντα δημοσιογράφο, αφού, επί σειρά ετών, ήταν εκείνη που τον διαδεχόταν στην πρωινή ζώνη του ΑΝΤ1, όπου παρουσίαζαν τις εκπομπές «Καλημέρα Ελλάδα» και «Πρωινός καφές», αντίστοιχα.

Μενεγάκη για Παπαδάκη: Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη

Μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 το βράδυ της Δευτέρας, 5/1, η Ελένη Μενεγάκη αποχαιρέτησε τον Γιώργο Παπαδάκη και του ευχήθηκε «καλό ταξίδι», προσθέτοντας ότι θα μείνει για πάντα στις καρδιές όλων.

«Ο Γιώργος μας θα μείνει για πάντα μέσα στην καρδιά μας, μέσα στο μυαλό μας, και μέσα στην τηλεόραση. Τον αγαπώ πολύ και θα τον σκέφτομαι πάντα με αγάπη. Να έχει ένα καλό και όμορφο ταξίδι», είπε η Ελένη Μενεγάκη.

Στο ίδιο ρεπορτάζ, προβλήθηκαν, επίσης, δηλώσεις του Βαγγέλη Περρή, της Λόλας Νταϊφά κ.ά., που γνώριζαν τον αείμνηστο δημοσιογράφο. 

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

