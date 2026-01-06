Βίκυ Καγιά: «Περάσαμε μία πολύ δύσκολη συναισθηματικά χρονιά…»

Τη Βίκυ Καγιά συνάντησε η κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου. Η γνωστή παρουσιάστρια και μοντέλο, μιλώντας στη «Super Κατερίνα» έδωσε τις ευχές της για το 2026, ενώ αναφερόμενη στα καλύτερα δώρα που πήρε στις φετινές γιορτές, εξομολογήθηκε πως ήταν μία «δύσκολη συναισθηματικά χρονιά», για την ίδια και αγαπημένα της πρόσωπα.

«Θέλω να ευχηθώ μόνο αφθονία συναισθημάτων, αγάπης, πραγμάτων, καταστάσεων, χρημάτων… Ό,τι αφθονία θέλει ο καθένας στη ζωή του να φέρει και επιθυμεί», είπε στην αρχή των δηλώσεών της η Βίκυ Καγιά.

Σε ερώτηση για το καλύτερο δώρο που πήρε στις φετινές γιορτές, απάντησε ότι: «Τα φιλιά και τις αγκαλιές από τα παιδιά μου, την οικογένειά μου και τον άνδρα μου. Είναι ό,τι πιο πολύτιμο για εμένα. Περάσαμε μία πολύ δύσκολη συναισθηματικά χρονιά, με διάφορα θέματα οικογενειακά υγείας, σε πολύ στενούς ανθρώπους που αγαπάμε. Οπότε οι αγκαλιές, τα φιλιά και η υγεία, ήταν το μόνο πράγμα που θέλω για φέτος, τίποτα άλλο!».

