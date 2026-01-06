search
06.01.2026 09:41

Πέγκυ Ζήνα – Γιώργος Λύρας: Επέτειος 30 ετών για το ζευγάρι, η συγκινητική ανάρτηση και οι «διάσημες» ευχές

Τριάντα χρόνια κοινής πορείας συμπλήρωσαν η Πέγκυ Ζήνα και ο Γιώργος Λύρας με το ζευγάρι να γιορτάζει την επέτειο της σχέσης του.

Η τραγουδίστρια και ο σύζυγός της δημοσίευσαν στους λογαριασμούς που διατηρούν στο Instagram φωτογραφίες στις οποίες οι δυο τους ποζάρουν αγκαλιασμένοι, ενώ μπροστά τους βρίσκεται μια τούρτα γενεθλίων. «Πέγκυ, Γιώργος, 30 χρόνια μαζί», αναγραφόταν πάνω σε αυτή.

«Μυστικό. Σ’ αγαπάω για πάντα. Χρόνια μας πολλά αγαπούλα μου», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της η Πέγκυ Ζήνα, ενώ με τη σειρά του, ο Γιώργος Λύρας έγραψε σε αντίστοιχη ανάρτηση: «Για πάντα μαζί με το μικρό μου».

Στα σχόλια της ανάρτησης η Δέσποινα Βανδή, ο Νίκος Χατζηνικολάου, η Ρούλα Κορομηλά, η Έλλη Κοκκίνου, ο Κωνσταντίνος Χριστοφόρου και άλλοι διάσημοι φίλοι του ζευγαριού έσπευσαν να τους ευχηθούν τα καλύτερα.

