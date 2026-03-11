Πασχάλης Τσαρούχας: «Ζητώ συγγνώμη από τα παιδιά μου – Έχω ανάγκη να ελαφρύνω την ψυχή μου»

Για τη σχέση του με τα παιδιά του μίλησε ο Πασχάλης Τσαρούχας ο οποίος σε συνέντευξή του στο περιοδικό «OK!», θέλησε να απελευθερωθεί -όπως είπε- από τα ψυχικά του βάρη.

Ερωτηθείς πώς διαχειρίζεται τις ενοχές του, ο ηθοποιός υποστήριξε ότι ως πατέρας νιώθει κυρίως ενοχικά, καθώς απουσιάζει συχνά από την καθημερινότητά τους λόγω των ταξιδιών που κάνει για επαγγελματικούς λόγους.

Νιώθει, δε, την ανάγκη να τους ζητήσει συγγνώμη, σε μια προσπάθεια -όπως είπε- να αιστανθεί καλύτερα με τον εαυτό του.

«Όποιος έχει παιδιά δεν μπορεί να μην έχει ενοχές. Ζητάω συγγνώμη από τα παιδιά μου. Έχω ανάγκη να ελαφρύνω την ψυχή μου. Θέλω να είμαι τίμιος απέναντί τους. Τα τελευταία χρόνια είμαι πολύ απών από τη ζωή τους, βρίσκομαι στην Κύπρο πολλές μέρες την εβδομάδα για τη “Γη της ελιάς“. Αλλά δουλεύω για να παρέχω στα παιδιά μου όσα δεν θα μπορούσα διαφορετικά. Βέβαια παίρνουν αγάπη από εμένα, στην πραγματικότητα δεν έχουν ανάγκη κάτι άλλο. Ο Αχιλλέας είναι τώρα σε μια ηλικία όπου ούτε ο ίδιος σου δίνει πολύ χρόνο. Κάνει τα δικά του».

«Σπουδάζει Ψυχολογία. Δεν τον ενδιαφέρει η δουλειά του ηθοποιού, την έχει γνωρίσει από μέσα. Αλλά και να τον ενδιέφερε, πάλι το ίδιο θα μου έκανε» Όσο για το εάν ο γιος που έχει αποκτήσει με τη Θεοφανία Παπαθωμά, θέλει να ασχοληθεί με την υποκρική τόνισε.

Διαβάστε επίσης:

Συντετριμμένος ο Κραουνάκης από τον θάνατο του Γιώργου Μαρίνου: «Δεν αντέχεται – Του οφείλω τον καλλιτεχνικό μου εαυτό» (Video)

Γιώργος Μαρίνος: Συγκινεί η ξαδέρφη του – «Είχε άνοια, αλλά θυμόταν τα λόγια των τραγουδιών του» (Video)

Μάργκο Ρόμπι: Χαμός στα social media για την αλλαγή στην εμφάνισή της – «Φαίνεται εξαντλημένη και υπερβολικά αδύνατη» (Photos)

