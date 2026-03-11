Γιώργος Μαρίνος: Συγκινεί η ξαδέρφη του – «Είχε άνοια, αλλά θυμόταν τα λόγια των τραγουδιών του» (Video)

Θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο προκάλεσε η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαρίνου ο οποίος άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 87 ετών, με τον ελληνικό καλλιτεχνικό κόσμο να αποχαιρετά έναν από τους πιο εμβληματικούς και αντισυμβατικούς δημιουργούς του.

Μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινό», η ξαδέρφη του αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Μαρίνος τα τελευταία χρόνια έπασχε από άνοια, ενώ συγκινεί λέγοντας ότι παρά την ασθένειά του δεν ξέχασε ποτέ τους στίχους των τραγουδιών του…

«Από το 2021 και μετά ο Γιώργος είχε άνοια, δεν μπορούσε να συζητήσει πολύ. Του βάζαμε τα τραγούδια του και παραδόξως θυμόταν τα λόγια. Αυτό ήταν το καταπληκτικό. Όταν του έβαζα το “Κάνε μου λιγάκι μμμ” έλεγε τα λόγια, ενώ είχε άνοια. Του βάζαμε τη μουσική του και θυμόταν τα λόγια. Είχα επικοινωνία μαζί του, την τελευταία φορά που τον είδα ήταν την Καθαρά Δευτέρα. Δεν μιλούσε και δεν επικοινωνούσε καθόλου. Δεν ήταν κλινήρης, ήταν στην καρέκλα του, αλλά δεν μπορούσε να επικοινωνήσει μαζί μου. Ήταν καταβεβλημένος, αλλά ήταν ήσυχος. Το βλέμμα του αυτό το αστραφτερό ήταν ανήσυχο. Η ασθένειά του είχε σταδιακή εξέλιξη. Ήταν καθιστός, αλλά μετά σιγά σιγά έχασε εντελώς στην επικοινωνία και έκανε μία νεφρική ανεπάρκεια. Όλα τα όργανά του είχαν αρχίσει να φθίνουν. Έφυγε πολύ ήσυχος» ανέφερε, συγκινημένη.

Ο Γιώργος Μαρίνος ήταν ο πρώτος σόουμαν της Ελλάδας. Ήταν ο άνθρωπος που με τα σκετς, τις καυστικές ατάκες του και τις μοναδικές μιμήσεις του προκαλούσε γέλιο, σατιρίζοντας τα κακώς κείμενα της ελληνικής κοινωνίας.

Ο Γιώργος Μαρίνος εργάσθηκε επί σειρά ετών σε διάφορες μουσικές πίστες και θεατρικές σκηνές παρουσιάζοντας τις δημιουργίες του, ενώ έλαβε μέρος σε αρκετές τηλεοπτικές σειρές με πιο χαρακτηριστική την εκπομπή Ciao ANT1, στα μέσα της δεκαετίας του 1990, ενώ οι εμφανίσεις του στο ιστορικό κέντρο «Μέδουσα» έμειναν θρυλικές, παρουσιάζοντας ένα ιδιαίτερο πρόγραμμα που συνδύαζε τραγούδι, χορό και καυστική σάτιρα.

Στην προσωπική του ζωή, ωστόσο, υπήρξε ιδιαίτερα μοναχικός. Τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από τα καλλιτεχνικά δρώμενα, ζώντας στο σπίτι του στο Νέο Βουτζά, ενώ -όπως έχει γίνει γνωστό- αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

