search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 10:23
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 09:13

Μάρτζυ Λαζάρου: «Πήγα στη διατροφολόγο και έφυγα κλαίγοντας» (Video)

11.03.2026 09:13
lazarou-new

Για τη μάχη που έδωσε στην προσπάθειά της να χάσει 20 κιλά μίλησε Μάρτζυ Λαζάρου, κάνοντας λόγο για μια σκληρή διαδικασία που στο ξεκίνημά της τη λύγισε.

Όταν, όμως, άρχισε να βλέπει τα πρώτα αποτελέσματα, η αυτοπεποίθησή της ανέβηκε στα ύψη -επισημαίνει- με το αποτέλεσμα να την αποζημιώνει.

«Έχασα 20 κιλά! Ήθελα πάρα πολύ να συμβεί, πάλευα 5 χρόνια, δεν το έπαιρνα απόφαση ποτέ. Αυτό σου δίνει άλλη ενέργεια, αυτοπεποίθηση και μου έδωσε αυτό άλλο αέρα. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ… Δεν έχεις ιδέα του πώς αισθάνεσαι. Ούτε εγώ το πίστευα. Είχα επαναπαυτεί, δούλευα πάρα πολύ, έλεγα δεν έχω χρόνο, άστο για τώρα και κάποια στιγμή ο διακόπτης λύγισε από μόνος του» είπε, καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The2Night Show» και πρόσθεσε:

«Έλεγα πως δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία και μάλιστα τσακωνόμουν με τον άνδρα μου. Το αποφάσισα μόνη μου, πήγα σε διατροφολόγο και μπήκα σε πρόγραμμα. Στην πρώτη επίσκεψη έφυγα κλαίγοντας, ανέβηκα στη ζυγαριά, είδα το νούμερο και είπα τέλος. Δεν υπάρχει γυρισμός».

Διαβάστε επίσης:

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Mε καρκίνο διαγνώστηκε ο YouTuber Γιάννης Αεράκης: «Σύντομα θα με δείτε καραφλό – Θα βγούμε δυνατοί»

Έβριζαν, έδειχναν τα οπίσθια τους, πετούσαν μπουκάλια: Tα σοκαριστικά σκηνικά που περιγράφει η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου στο υπόμνημα της 

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τα τρία σενάρια για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Tο χειρότερο, το καλύτερο και το πιο πιθανό

aktor_onex
BUSINESS

Στρατηγική συμμαχία AKTOR – ONEX για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας

mikri-antidrastires
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει τώρα «ναι» στην πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

nikolas_farantouris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρώσεις στην Τουρκία για την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα ζητά ο Φαραντούρης από την Κομισιόν

flyover_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει για ένα 48ωρο η Περιφερειακή Οδός λόγω εργασιών του Flyover

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

sofia-xrisitdou
ΕΛΛΑΔΑ

Έβριζαν, έδειχναν τα οπίσθιά τους, πετούσαν μπουκάλια: Tα σοκαριστικά σκηνικά που περιγράφει η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου στο υπόμνημα της 

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

androulakis_pallas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης - Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 10:23
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τα τρία σενάρια για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Tο χειρότερο, το καλύτερο και το πιο πιθανό

aktor_onex
BUSINESS

Στρατηγική συμμαχία AKTOR – ONEX για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας

mikri-antidrastires
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει τώρα «ναι» στην πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

1 / 3