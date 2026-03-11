Μάρτζυ Λαζάρου: «Πήγα στη διατροφολόγο και έφυγα κλαίγοντας» (Video)

Για τη μάχη που έδωσε στην προσπάθειά της να χάσει 20 κιλά μίλησε Μάρτζυ Λαζάρου, κάνοντας λόγο για μια σκληρή διαδικασία που στο ξεκίνημά της τη λύγισε.

Όταν, όμως, άρχισε να βλέπει τα πρώτα αποτελέσματα, η αυτοπεποίθησή της ανέβηκε στα ύψη -επισημαίνει- με το αποτέλεσμα να την αποζημιώνει.

«Έχασα 20 κιλά! Ήθελα πάρα πολύ να συμβεί, πάλευα 5 χρόνια, δεν το έπαιρνα απόφαση ποτέ. Αυτό σου δίνει άλλη ενέργεια, αυτοπεποίθηση και μου έδωσε αυτό άλλο αέρα. Ταλαιπωρήθηκα πάρα πολύ… Δεν έχεις ιδέα του πώς αισθάνεσαι. Ούτε εγώ το πίστευα. Είχα επαναπαυτεί, δούλευα πάρα πολύ, έλεγα δεν έχω χρόνο, άστο για τώρα και κάποια στιγμή ο διακόπτης λύγισε από μόνος του» είπε, καλεσμένη του Γρηγόρη Αρναούτογλου στην εκπομπή «The2Night Show» και πρόσθεσε:

«Έλεγα πως δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία και μάλιστα τσακωνόμουν με τον άνδρα μου. Το αποφάσισα μόνη μου, πήγα σε διατροφολόγο και μπήκα σε πρόγραμμα. Στην πρώτη επίσκεψη έφυγα κλαίγοντας, ανέβηκα στη ζυγαριά, είδα το νούμερο και είπα τέλος. Δεν υπάρχει γυρισμός».

