ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 10:24
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web

11.03.2026 08:36

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

11.03.2026 08:36
komninou-new

Για την καλλιτεχνική της πορεία αλλά και για την προσωπική της ζωή μίλησε η Φιλαρέτη Κομνηνού, καλεσμένη της Αθηναΐδας Νέγκα στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά».

Η ηθοποιός αναφέρθηκε -μεταξύ άλλων- σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής της, όταν ήρθε αντιμέτωπη με την απιστία. Όπως τόνισε, το γεγονός αυτό την κλόνισε, καθώς δεν πίστευε ποτέ ότι θα το βιώσει η ίδια.

«Ένα γερό χαστούκι μπορεί να ήταν όταν ανακάλυψα μια απιστία, που νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου τη ζωή. Αυτό ήταν ένα σοκ, αλλά κατάλαβα ξαφνικά ότι ανήκω στη συντριπτική πλειοψηφία, το 90% ανδρών ή γυναικών» είπε η Φιλαρέτη Κομνηνού.

«Στην αρχή είναι η έκπληξη. Μετά το χειρότερο που μπορεί να πάθεις είναι να υπονομευθεί η εμπιστοσύνη στις σχέσεις σου με άλλους ανθρώπους και άλλους άνδρες. Γίνεσαι αυτόματα καχύποπτος»

«Μετά χαλαρώνεις και το αντιμετωπίζεις και με χιούμορ. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όταν μετά από δύο χρόνια προσπάθησε να τα ξαναβρούμε, εκεί τρόμαξα με τη σκληρότητά μου. Του είπα “αχ, αισθάνομαι ότι είσαι λεηλατημένος τώρα”. Δεν υπήρχε περίπτωση να ξαναείμαστε μαζί. Η συγχώρεση έρχεται, εντάξει φίλε, μπορεί να λέμε μια κουβέντα, αλλά δεν υπάρχει περίπτωση να ξανάρθει. Σε αυτά είμαι απόλυτη» κατέληξε στην εξομολόγησή της η Φιλαρέτη Κομνηνού.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 10:24
