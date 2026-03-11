Γιώργος Μαρίνος: Ο σόουμαν που ήταν μπροστά από την εποχή του – Η «Μέδουσα», η αστρολογία και οι «τσαούσες» του (videos)

Μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας για πολλά χρόνια, ο Γιώργος Μαρίνος, εκ των πρωτοπόρων του ζωντανού σόου στην Ελλάδα, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ενας άνθρωπος ο οποίος έγραψε ξεχωριστή ιστορία στις πίστες, τα θέατρα και την τηλεόραση και από τους πλέον αγαπητούς διασκεδαστές στις δεκαετίες ’70. ‘80 και ‘90 κυρίως, άφησε ένα μεγάλο κενό πίσω του.

Η πορεία του φυσικά ξεκίνησε την δεκαετία του ‘60 αφού αποφοίτησε από τη σχολή του Εθνικού Θεάτρου όπου είχε πάει κρυφά.

Το 1962, δευτεροετής στο Εθνικό, έπαιξε στην «Οδό ονείρων» του Μάνου Χατζιδάκι, μαζί με τον Δημήτρη Χορν, τη Ρένα Βλαχοπούλου, τη Μάρω Κοντού και άλλους καταξιωμένους καλλιτέχνες. Ερμήνευσε το τραγούδι «Κάθε κήπος» και κάπως έτσι άρχισε η πορεία του στο σανίδι, αλλά και στις μπουάτ της εποχής.

Μια καριέρα που άφησε ιστορία στον καλλιτεχνικό χώρο, ενώ και ο ίδιος στην προσωπική του ζωή, άφησε το στίγμα του με την τόλμη του, τον ρομαντισμό του, αλλά και την αφοσίωσή του στο επάγγελμά του.

Λάτρευε την αστρολογία…

Σε συνέντευξή του πριν μερικά χρόνια, έλεγε πως έχει δύο μεγάλα πάθη. Το ένα από αυτό είναι η αστρολογία. «Είναι μανία μεγάλη, θεωρώ τον εαυτό μου αστρολόγο. Διαβάζω 25 χρόνια και έχω κάνει μαθήματα με τη Θεοδώρα Ντάκου. Για μένα δεν είναι απάτη. Έξω τη θεωρούν επιστήμη. Τα άστρα δείχνουν τάσεις, δεν δίνουν συμβουλές. Λέω ζώδια συνέχεια… αλλά στη ζωή κερδίζουμε αυτό που αξίζουμε» είχε πει.

… και τα σκυλιά

Το δεύτερο μεγάλο πάθος του ήταν η φροντίδα των σκυλιών. Είχε δεκάδες σκυλιά τα οποία με βοήθεια φίλων φρόντιζε. Κυρίως είχε αδέσποτα που χρειάζονταν φροντίδα, όπως αποκάλυψε κάποια στιγμή και η Τζόις Ευείδη.

«Αυτός που με έβαλε με την μούρη, στο κομμάτι της φροντίδας των ζώων, ήταν ο Γιώργος Μαρίνος. Ο Γιώργος είχε πάρα πολλά ζώα, είχε 30 σκυλιά. Βέβαια, είχε και ανθρώπους που τα φρόντιζαν, δεν ήταν μόνος του εντελώς, είχε και ένα σπίτι υπέροχο. Ήταν όλα τα σκυλιά από τον δρόμο, όλα αδέσποτα, πολλά με πρόβλημα, τυφλά, κουτσά. Μάλιστα θυμάμαι για την κρεβατοκάμαρα του, που δεν έμπαιναν όλοι, “εδώ είναι η εντατική” μου έλεγε», αποκάλυψε μιλώντας στην ΕΡΤ.

Η αποκάλυψη ότι είναι ομοφυλόφιλος και η Κατιάνα Μπαλανίκα

Ο Γιώργος Μαρίνος αν ξεχώριζε για κάτι σε προσωπικό επίπεδο, ήταν ότι δεν μασούσε τα λόγια του και ότι τολμούσε να πει πράγματα που άλλοι δεν θα το έκαναν. Πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα φυσικά η δημόσια δήλωσή του ότι ήταν ομοφυλόφιλος στα μέσα της δεκαετίας του ‘60, σε μια περίοδο που ο συντηρητισμός δεν επέτρεπε σε ανθρώπους όχι να το πουν δημόσια, αλλά ούτε καν να… σκεφτούν κάτι τέτοιο. Ο Μαρίνος όχι μόνο το τόλμησε, το είχε αποκαλύψει εξάλλου στους γονείς τους ενώ ήταν μόλις 16 ετών, αλλά κανείς δεν βρέθηκε να τον χλευάσει ή να τον υποτιμήσει. Μάλιστα, είχε αποτελέσει την έμπνευση για τη δημιουργία του τραγουδιού «Ο Αχιλλέας απ’ το Κάιρο» του Κώστα Τουρνά γι’ αυτόν τον λόγο.

Παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος είχε πει πως ο μεγάλος έρωτας της ζωής του ήταν η ηθοποιός Κατιάνα Μπαλανίκα, με την οποία ήταν ζευγάρι για 4 χρόνια στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, όμως δεν ήθελε να κάνει οικογένεια, καθώς όπως είχε πει, ένιωθε ότι «θα ήταν άδικο» για το παιδί του να υποστεί το «αμαρτωλό παρελθόν» του.

Η Κατακόμβη και η Μέδουσα

Από όσες δουλειές έκανε ο Γιώργος Μαρίνος, τα σόου του στο σανίδι ήταν αυτά που τον ξεχώρισαν. Ηταν κάτι το διαφορετικό για την εποχή. Ομως η διαφορά ήταν στο ότι δεν περιορίστηκε σε αυτό που είχε σπουδάσει, την υποκριτική, αλλά άρχισε και το τραγούδι.

«Έπαιζα με τον Χορν στο “Αυγό” και ερχόταν ένας άνθρωπος επί 2 μήνες να με πείσει να τραγουδήσω στην Κατακόμβη, μία μπουάτ στην Πλάκα. Εμένα δεν με ενδιέφερε το τραγούδι, απλώς είχε τύχει να τραγουδήσω, στο θέατρο, δύο τραγούδια του Θεοδωράκη, και έπειτα το βασικό τραγούδι στην Οδό Ονείρων. Δεν θα τραγουδούσα εάν ο Βύρων ο Πάλλης, δεν μου είχε πει, είχα ανάγκη και από χρήματα, “γιατί δεν πας; Δεν ξέρεις ποτέ από πού θα σου έρθει η επιτυχία”» είχε πει σε συνέντευξή του. Έτσι στην Κατακόμβη εμφανίστηκε και για να τον θαυμάσουν πήγαιναν τακτικά πολλοί επώνυμοι, με την Τζένη Καρέζη να είναι από τις πλέον συχνές επισκέπτριες στην μπουάτ, όπως είχε αποκαλύψει.

Φυσικά, η κορυφαία του δουλειά στη νύχτα, ήταν στη «Μέδουσα». Τα σόου του έμειναν στην ιστορία, στην οδό Μακρυγιάννη. Εκεί συνεργάστηκε με ανθρώπους όπως ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου, σε παραστάσεις που ακόμη και τώρα συζητιούνται για την αθηναϊκή καλλιτεχνική ζωή. Ηταν η περίοδος που καθιερώθηκε ως ο «απόλυτος σόουμαν».

Το θρυλικό Ciao ANT1

Η τηλεόραση ήταν η τελευταία του μεγάλη αγάπη. Μετέφερε το σόου από τις πίστες στη μικρή οθόνη με το άνοιγμα της ιδιωτικής τηλεόρασης. Το Ciao ANT1 στα μέσα της δεκαετίας του 1990, μετέφερε στα σπίτια ένα μέρος από αυτό που οι Αθηναίοι έβλεπαν στη νυχτερινή ζωή, όποτε κατάφερναν να κλείσουν ένα τραπέζι για να τον απολαύσουν.

Χορός, μουσική και σπουδαίοι καλλιτέχνες παρέλασαν από την εκπομπή του που έκανε θρυλικά νούμερα για την εποχή.

Μαζί του, όμορφα νεαρά κορίτσια, οι «τσαούσες» του όπως τις αποκαλούσε, λικνίζονταν χαλαρά στο στούντιο, με τον ίδιο να τραγουδά, να παρουσιάζει και να ψυχαγωγεί το κοινό με τον δικό του τρόπο. Η ατάκα «λυσσάξτε» και οι «τσαούσες» έγραψαν την δική τους ιστορία και ακόμη και σήμερα, σε γενιές που δεν πρόλαβαν να τον δουν στην τηλεόραση, χρησιμοποιούν καθώς σε μια εποχή χωρίς σόσιαλ, ήταν από τα κορυφαία trends…

Διαβάστε επίσης:

George Michael: The Faith Tour – Η άγνωστη κινηματογραφική καταγραφή της θρυλικής περιοδείας (videos)

Στα «σκαριά» βιογραφική ταινία για τους Bon Jovi

Γιώργος Πανουσόπουλος, ένας πολυτεχνίτης της εικόνας