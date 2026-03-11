Η ταινία «George Michael: The Faith Tour» φέρνει στο φως μια άγνωστη μέχρι σήμερα κινηματογραφική καταγραφή από την εμβληματική περιοδεία του καλλιτέχνη στα τέλη της δεκαετίας του 1980. Το έργο πρόκειται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους αργότερα μέσα στη χρονιά και θα συνοδεύεται από ένα νέο άλμπουμ με ακυκλοφόρητες ζωντανές εκτελέσεις.

Η ταινία «George Michael: The Faith Tour» αποτελεί ένα μουσικό ντοκουμέντο που αναμένεται να συγκινήσει τους θαυμαστές του καλλιτέχνη. Με σπάνιο αρχειακό υλικό, το φιλμ αποτυπώνει την περίοδο κατά την οποία ο George Michael βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας του, αποκαλύπτοντας την καλλιτεχνική του φιλοδοξία, τη σκηνική του δύναμη και την επιρροή που άσκησε στην παγκόσμια ποπ σκηνή.

Η άγνωστη κινηματογραφική καταγραφή της περιοδείας Faith

Η ταινία George Michael: The Faith Tour περιλαμβάνει πλάνα από μια κινηματογραφική μαγνητοσκόπηση που πραγματοποιήθηκε το 1988. Η συναυλία καταγράφηκε με 14 κάμερες σε φιλμ 35mm, καταγράφοντας την εμφάνιση του τότε 24χρονου ποπ σταρ στο διάσημο Palais Omnisports de Paris-Bercy στο Παρίσι.

Η συγκεκριμένη συναυλία πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του ευρωπαϊκού σκέλους της θρυλικής περιοδείας Faith Tour, η οποία αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα μουσικά γεγονότα της εποχής. Το υλικό που παρουσιάζεται στην ταινία θεωρείται εξαιρετικά πολύτιμο.

Το έργο αποτελεί ένα σπάνιο δείγμα αρχειακής κινηματογράφησης, αποκαλύπτοντας την ενέργεια, τη δημιουργικότητα και τη φιλοδοξία που χαρακτήριζαν τον George Michael στη διάρκεια της περιοδείας.

Οι δημιουργοί

Τη σκηνοθεσία της ταινίας υπογράφουν δύο στενοί συνεργάτες του καλλιτέχνη: ο Andy Morahan και ο David C. H. Austin. Και οι δύο είχαν συνεργαστεί με τον George Michael σε σημαντικά δημιουργικά έργα.

Η παραγωγή πραγματοποιείται από τις εταιρείες George Michael Entertainment και Mercury Studios, οι οποίες διαχειρίζονται σημαντικό μέρος του αρχειακού υλικού του τραγουδιστή. Παρότι η ακριβής ημερομηνία κυκλοφορίας δεν έχει ακόμη ανακοινωθεί, η ταινία αναμένεται να προβληθεί σε κινηματογράφους διεθνώς.

Ένα νέο φιλμ μικρού μήκους με σπάνιο υλικό

Μαζί με την προβολή της ταινίας θα παρουσιαστεί και ένα νέο φιλμ μικρού μήκους της φωτογράφου Mary McCartney, κόρης του θρυλικού μουσικού των Beatles Paul McCartney.

Το φιλμ αυτό προσθέτει μια επιπλέον ιστορική διάσταση στο project, καθώς περιλαμβάνει ηχητικό υλικό από μια άγνωστη συνέντευξη του George Michael. Παράλληλα παρουσιάζονται πλάνα από τα παρασκήνια του διάσημου μουσικού βίντεο Faith, τα οποία είχε καταγράψει ο διάσημος Αμερικανός φωτογράφος Herb Ritts.

Το live άλμπουμ «The Faith Tour»

Παράλληλα με την κινηματογραφική κυκλοφορία θα παρουσιαστεί και ένα νέο ζωντανά ηχογραφημένο άλμπουμ με τίτλο «The Faith Tour». Ο δίσκος θα περιλαμβάνει 18 τραγούδια από την ιστορική περιοδεία, πολλά από τα οποία δεν είχαν κυκλοφορήσει ποτέ επίσημα.

Το άλμπουμ θα περιλαμβάνει τόσο σόλο επιτυχίες του George Michael όσο και τραγούδια από την περίοδο των Wham!, αναδεικνύοντας την παρουσία του στις συναυλίες, στοιχείο που τον καθιέρωσε ως έναν από τους πιο εντυπωσιακούς performers της εποχής του.

Το άλμπουμ «Faith» που σημάδεψε τη δεκαετία του ’80

Το αρχικό άλμπουμ «Faith», που κυκλοφόρησε το 1987, θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ποπ άλμπουμ όλων των εποχών. Σύμφωνα με στοιχεία που αναφέρει ο Guardian, οι πωλήσεις του ξεπέρασαν τα 25 εκατομμύρια αντίτυπα παγκοσμίως, ενώ κατέκτησε κορυφαίες θέσεις στα μουσικά charts.

Τέσσερα τραγούδια από τον δίσκο έφτασαν στο Νο.1 στις Ηνωμένες Πολιτείες: «Faith», «Father Figure», «One More Try» και «Monkey». Το άλμπουμ τιμήθηκε επίσης με Βραβείο Grammy για Άλμπουμ της Χρονιάς.

Η επιτυχία αυτή καθιέρωσε τον George Michael ως έναν από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της διεθνούς ποπ σκηνής.

Το νέο φωτογραφικό λεύκωμα για τον George Michael

Την ίδια περίοδο αναμένεται και η κυκλοφορία ενός πολυτελούς φωτογραφικού λευκώματος από τον εκδοτικό οίκο Rizzoli. Το βιβλίο έχει τίτλο «Celebrating George: Three Decades of George Michael through the Lens» και παρουσιάζει σπάνιες και αδημοσίευτες φωτογραφίες από όλη την καριέρα του τραγουδιστή.

Το λεύκωμα καλύπτει περισσότερες από τρεις δεκαετίες δημιουργικής πορείας και αποκαλύπτει στιγμές από συναυλίες, φωτογραφίσεις και προσωπικές στιγμές του καλλιτέχνη που μέχρι σήμερα δεν είχαν δημοσιοποιηθεί.

