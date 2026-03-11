search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 10:24
search
MENU CLOSE
ΜΟΥΣΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 09:38

Στα «σκαριά» βιογραφική ταινία για τους Bon Jovi

11.03.2026 09:38
bonjovi

Η Universal Pictures απέκτησε τα δικαιώματα για μία βιογραφική ταινία για τους Bon Jovi, το διάσημο συγκρότημα από το Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με το Deadline, στην ταινία θα συμμετέχει ο Jon Bon Jovi και θα συμπεριληφθεί η μουσική βιβλιοθήκη του συγκροτήματος, δηλαδή θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν εμβληματικές επιτυχίες όπως «Livin’ on a Prayer», «Wanted Dead or Alive» και «Runaway».

Πολλά στούντιο προφανώς επεδίωξαν τη συμφωνία, αν και η Universal έχει ιστορικό με projects με μουσικό θέμα όπως τα «8 Mile» και «Straight Outta Compton». Το σενάριο της ταινίας θα γραφτεί από τον Κόντι Μπρότερ. Δεν έχουν προς το παρόν ανακοινωθεί σκηνοθέτης και ηθοποιοί.

Εκτός από τη συμμετοχή των Bon Jovi, στους παραγωγούς του project περιλαμβάνεται η Γκόθαμ Τσόπρα, η οποία έκανε την παραγωγή και τη σκηνοθεσία και των τεσσάρων επεισοδίων του πρόσφατου ντοκιμαντέρ του Hulu, «Thank You, Goodnight: The Bon Jovi Story».

Σύμφωνα με το Deadline, «η ταινία θα επικεντρωθεί στα πρώτα χρόνια του συγκροτήματος» και θα φθάνει έως την εποχή που οι ροκ ύμνοι του γέμιζαν στάδια σε όλο τον κόσμο».

Οι Bon Jovi δημιουργήθηκαν το 1983. Το συγκρότημα αποτελείται από τον τραγουδιστή Jon Bon Jovi, τον κιμπορντίστα Ντέιβιντ Μπράιαν, τον ντράμερ Τίκο Τόρες, τους κιθαρίστες Τζον Σανκς και Phil X, τον Έβερετ Μπράντλεϊ στα κρουστά και τον μπασίστα Χιου ΜακΝτόναλντ. Ο πρώτος μπασίστας Άλεκ Τζον Σατς έφυγε από το συγκρότημα το 1994 και ο κιθαρίστας Ρίτσι Σαμπόρα έφυγε το 2013.

Διαβάστε επίσης:

Γιώργος Πανουσόπουλος, ένας πολυτεχνίτης της εικόνας

«In the Grey»: Jake Gyllenhaal και Henry Cavill πρωταγωνιστούν στο πολυαναμενόμενο θρίλερ δράσης του Guy Ritchie (photos/video)

James Cameron: «Πολύ πιθανό το “Avatar 4″» (videos)


google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τα τρία σενάρια για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Tο χειρότερο, το καλύτερο και το πιο πιθανό

aktor_onex
BUSINESS

Στρατηγική συμμαχία AKTOR – ONEX για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας

mikri-antidrastires
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει τώρα «ναι» στην πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

nikolas_farantouris_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κυρώσεις στην Τουρκία για την αποστολή F-16 στα κατεχόμενα ζητά ο Φαραντούρης από την Κομισιόν

flyover_new
ΕΛΛΑΔΑ

Θεσσαλονίκη: Κλείνει για ένα 48ωρο η Περιφερειακή Οδός λόγω εργασιών του Flyover

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

sofia-xrisitdou
ΕΛΛΑΔΑ

Έβριζαν, έδειχναν τα οπίσθιά τους, πετούσαν μπουκάλια: Tα σοκαριστικά σκηνικά που περιγράφει η καθηγήτρια Σοφία Χρηστίδου στο υπόμνημα της 

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

androulakis_pallas
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Πήγε θέατρο ο Νίκος Ανδρουλάκης - Παρακολούθησε την παράσταση για τον Αντώνη Καλογιάννη

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 10:24
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Ανάλυση CNN: Τα τρία σενάρια για τη λήξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή – Tο χειρότερο, το καλύτερο και το πιο πιθανό

aktor_onex
BUSINESS

Στρατηγική συμμαχία AKTOR – ONEX για τη διεκδίκηση του λιμανιού της Ελευσίνας

mikri-antidrastires
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γιατί ο Κυριάκος Μητσοτάκης λέει τώρα «ναι» στην πυρηνική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος

1 / 3