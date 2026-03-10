search
ΣΙΝΕΜΑ

10.03.2026 12:41

James Cameron: «Πολύ πιθανό το “Avatar 4″» (videos)

cameron_1003_1920-1080_new
credit: AP

Σε πρόσφατο άρθρο του Variety για την ταινία «Avatar: Fire and Ash» του Τζέιμς Κάμερον (James Cameron), αναφέρεται ότι, παρά τις εισπράξεις άνω των 1,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, το σίκουελ του 2025 δεν έχει αποφέρει ακόμη κέρδη στη Disney, λόγω του υπέρογκου προϋπολογισμού και του κόστους μάρκετινγκ.

Η ταινία συγκέντρωσε 402 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό box office, σημειώνοντας πτώση σε σύγκριση με τα 688 εκατομμύρια δολάρια του «The Way of Water», το οποίο συνολικά έφερε στα ταμεία το εντυπωσιακό ποσό των 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το ερώτημα που τίθεται πλέον είναι αν μπορεί να λάβει το «πράσινο φως» μια τέταρτη ταινία του κορυφαίου franchise. Όπως αποδεικνύεται, αυτό είναι πολύ πιθανό. Στα Βραβεία Saturn, ο Κάμερον δήλωσε ότι, αν και δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση, θεωρεί «πολύ πιθανό» ένα επόμενο σίκουελ. Σημείωσε, μάλιστα, ότι η «ανταπόκριση του κοινού» θα αποτελέσει το κλειδί για την εξέλιξη της ιστορίας στο τέταρτο μέρος.

Η κυριότερη κριτική που δέχθηκε το «Fire and Ash» το οποίο έκανε πρεμιέρα στις 19 Δεκεμβρίου 2025, αφορούσε την ομοιότητά του με το «The Way of Water», καθώς παρουσίασε ανάλογη δομή στην πλοκή και ένα φινάλε που φάνηκε αναμενόμενο και υπερβολικά γνώριμο στους θεατές, όπως αναφέρει το World of Reel.

Πρέπει να σημειωθεί ότι το Avatar 4 έχει προγραμματιστεί να κάνει πρεμιέρα στις 21 Δεκεμβρίου 2029, δύο χρόνια πριν η πέμπτη και τελευταία ταινία κάνει ντεμπούτο στις 19 Δεκεμβρίου 2031.

Ταυτόχρονα, ο Κάμερον εξετάζει και διάφορα άλλα πρότζεκτ, όπως τη μεταφορά του βιβλίου του Τσαρλς Πελεγκρίνο (Charles Pellegrino), «Ghosts of Hiroshima», καθώς και μια ταινία βασισμένη στο σκοτεινό μυθιστόρημα φαντασίας «The Devils» του Τζο ‘Αμπερκρομπι (Joe Abercrombie), την οποία θα συνυπογράψει σεναριακά.

Επιπλέον, προσπαθεί να σχεδιάσει μια νέα ταινία «Terminator», αν και πρόσφατα ανέφερε ότι δυσκολεύεται να βρει φρέσκες ιδέες για το συγκεκριμένο franchise στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης.

