Pedro Almodóvar: «Το υπόλοιπο της καριέρας μου θα συνεχιστεί στην Ισπανία» – Ετοιμάζει νέα ταινία το 2027 (video)

Ο Πέδρο Αλμοδόβαρ (Pedro Almodóvar) παραχώρησε μια εκτενή συνέντευξη στην εφημερίδα El Pais, στο πλαίσιο της προώθησης της νέας του ταινίας με τίτλο «Bitter Christmas», η οποία αναμένεται να κυκλοφορήσει στις ισπανικές αίθουσες αργότερα αυτόν τον μήνα.

Αυτή τη δεκαετία, ο ισπανός δημιουργός δοκίμασε τις δυνάμεις του σε αγγλόφωνες παραγωγές ξεκινώντας με δύο ταινίες μικρού μήκους, το «The Human Voice» (2020) και το «Strange Way of Life» (2023), ενώ το 2024 κυκλοφόρησε το «The Room Next Door» με τις Τίλντα Σουίντον (Tilda Swinton) και Τζούλιαν Μουρ (Julianne Moore), το οποίο απέσπασε τον Χρυσό Λέοντα στη Βενετία. Ωστόσο, τώρα επιστρέφει στις ισπανόφωνες ρίζες του με το «Bitter Christmas».

«Υποψιάζομαι ότι το υπόλοιπο της καριέρας μου θα συνεχιστεί στην Ισπανία», είπε ο Αλμοδόβαρ.

Σύμφωνα με τον σκηνοθέτη, το αμερικανικό σύστημα παραγωγής φαντάζει συχνά, αδικαιολόγητα περίπλοκο. «Μερικές φορές οι Αμερικανοί περιπλέκουν τη ζωή τους πάρα πολύ», σημείωσε, προσθέτοντας ότι οι παραγωγές τους απαιτούν πολύ μεγαλύτερες ομάδες από όσο ο ίδιος θεωρεί απαραίτητο.

Στη νέα του ταινία πρωταγωνιστoύν οι Μπάρμπαρα Λένι (Bárbara Lennie), Μιλένα Σμιτ (Milena Smit), Λεονάρντο Σμπαράλια (Leonardo Sbaraglia), Αϊτάνα Σάντσεθ-Χιχόν (Aitana Sánchez-Gijón), Ρόσι ντε Πάλμα (Rossy de Palma) με τους Βικτόρια Λουένγκο (Victoria Luengo), Κιμ Γκουτιέρεθ (Quim Gutiérrez), Κάρμεν Μάτσι (Carmen Machi) και Πάτρικ Κριάδο (Patrick Criado). Η ιστορία επικεντρώνεται σε μια εργασιομανή γυναίκα, η οποία μετά τον θάνατο της μητέρας της αποφασίζει να κάνει διακοπές στο νησί Λανθαρότε με μια φίλη της. Εκεί, οι εμπειρίες τους αρχίζουν να αντικατοπτρίζουν την πλοκή ενός έργου που δημιουργείται ταυτόχρονα από έναν σεναριογράφο και έναν σκηνοθέτη, ένα μετα-αφηγηματικό εύρημα που αποτελεί σήμα κατατεθέν του θρυλικού σκηνοθέτη.

Σύμφωνα με το World of Reel, ο 76χρονος Αλμοδόβαρ δεν επιβραδύνει τους ρυθμούς του καθώς δήλωσε ότι σχεδιάζει να γυρίσει άλλη μια ταινία τον επόμενο χρόνο. Έτσι, ακόμα κι αν το πείραμα του Χόλιγουντ έλαβε τέλος, δεν φαίνεται ότι ο Ισπανός δεξιοτέχνης σκοπεύει να σταματήσει σύντομα να δημιουργεί.

