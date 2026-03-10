«In the Grey»: Jake Gyllenhaal και Henry Cavill πρωταγωνιστούν στο πολυαναμενόμενο θρίλερ δράσης του Guy Ritchie (photos/video)

Δόθηκε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer για το πολυαναμενόμενο θρίλερ δράσης του Γκάι Ρίτσι (Guy Ritchie), «In the Grey», επιβεβαιώνοντας την επιστροφή του σκηνοθέτη στα γνώριμα λημέρια του: γρήγορο μοντάζ, εκρηκτική δράση και απαράμιλλο στυλ.

Με την υπογραφή της Black Bear και προγραμματισμένη πρεμιέρα για τις 15 Μαΐου, η ταινία εστιάζει σε μια ομάδα κορυφαίων πρακτόρων που δρουν στη σκιά της παγκόσμιας σκηνής. Αποστολή τους είναι να ανακτήσουν μια περιουσία δισεκατομμυρίων από τα χέρια ενός αδίστακτου τυράννου.

Όπως υποδηλώνει το trailer, το κέντρο βάρους της δράσης πέφτει στους δύο «σκληρούς» της ομάδας: τον αλαζόνα Αμερικανό Bronco (Τζέικ Τζίλενχαλ – Jake Gyllenhaal) και τον ψύχραιμο Βρετανό Sid (Χένρι Καβίλ – Henry Cavill). Οι δύο πρωταγωνιστές, ειδήμονες σε κάθε είδους οπλισμό και εκρηκτικά, καθοδηγούνται από την επικεφαλής της επιχείρησης, Έιζα Γκονζάλεζ (Eiza González).

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη: «Αυτό που αρχίζει ως μία ανέφικτη ληστεία μετατρέπεται σταδιακά σε έναν απόλυτο πόλεμο τακτικής, απάτης και αντοχής».

Στο καστ συμμετέχουν επίσης οι Κρίστοφερ Χίβγιου (Kristofer Hivju), Έμετ Σκάνλαν (Emmett J. Scanlan), Τζέισον Γουόνγκ (Jason Wong) και Μάικλ Βου (Michael Vu), μαζί με τους Φίσερ Στίβενς (Fisher Stevens), Ρόζαμουντ Πάικ (Rosamund Pike) και Κάρλος Μπαρδέμ (Carlos Bardem).

Την παραγωγή της ταινίας υπογράφουν οι Τζον Φρίντμπεργκ (John Friedberg), Ιβάν Άτκινσον (Ivan Atkinson), Ντέιβ Κάπλαν (Dave Caplan) και ο ίδιος ο Ρίτσι.

Το «In the Grey» έρχεται στο μέσο μιας εξαιρετικά παραγωγικής περιόδου για τον διάσημο σκηνοθέτη, με διαδοχικά πρότζεκτ τόσο στη μεγάλη όσο και στη μικρή οθόνη, σύμφωνα με το Variety. Μετά την πρώτη τους συνεργασία στο «The Covenant» (2023), ο Ρίτσι και ο Τζίλενχαλ ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους. Το 2024 ακολούθησε το «The Ministry of Ungentlemanly Warfare» (με πρωταγωνιστή τον Καβίλ), ενώ πέρυσι κυκλοφόρησε το «Fountain of Youth».

Παράλληλα, η ταινία «Wife and Dog» βρίσκεται στο στάδιο του μοντάζ και αναμένεται να κυκλοφορήσει εντός του έτους, ενώ το «Viva La Madness» βρίσκεται ήδη σε φάση γυρισμάτων. Στην τηλεόραση, μετά το περσινό «MobLand» (το οποίο πήρε το «πράσινο φως» για δεύτερη σεζόν), το Prime Video μόλις κυκλοφόρησε το «Young Sherlock», ενώ η δεύτερη σεζόν του «The Gentlemen» έχει ολοκληρωθεί και αναμένεται η ημερομηνία πρεμιέρας στο Netflix.

