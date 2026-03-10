Γιώργος Πανουσόπουλος, ένας πολυτεχνίτης της εικόνας

Όταν μιλάμε για τον Γιώργο Πανουσόπουλο, ο οποίος έφυγε σήμερα από τη ζωή, συνήθως του επισυνάπτουμε τον τίτλο «σκηνοθέτης».

Η ιδιότητα αυτή ίσως να ήταν η κύρια και αυτή με την οποία ήθελε να συστήνεται, όλοι όμως στον κινηματογραφικό χώρο γνώριζαν ότι ο Γιώργος Πανουσόπουλος ήταν πολύ περισσότερα πράγματα, σχεδόν όλα όσα θα μπορούσε να κάνει κάποιος στο σινεμά. Αυτό που ξεκινάει από το μαστοριλικί (διευθυντής φωτογραφίας, μοντέρ), ως την εργολαβία της παραγωγής. Ίσως, μάλιστα, με τα χρόνια, να υπερίσχυσαν ποιοτικά οι υπόλοιπες ιδιότητες, αφήνοντας κάπως παράμερα αυτήν του σκηνοθέτη. Με το στίγμα του πολυτεχνίτη, λοιπόν, ο Πανουσόπουλος δεν έφυγε ακριβώς πλήρης ημερών, αλλά σίγουρα πλήρης…γεμάτων ημερών και αντίστοιχα πλήρους βίου.

Ο Γιώργος Πανουσόπουλος, με την αγαπημένη του Μπέτυ Λιβανού

Εμφανίστηκε στην εγχώρια έβδομη τέχνη, τότε που γεννιόταν ο περίφημος Νέος Ελληνικός Κινηματογράφος (στα τέλη της δεκαετίας του ‘60, αρχές του ‘70), όταν τα κινηματογραφικά αιτήματα ήσαν παράλληλα με τα πολιτικά. Δυό μικρού μήκους ταινίες («Αβραάμ εγέννησε Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε Ιακώβ…», το 1967 και «Παρασκευή 9 Αυγούστου», το 1972) σύστησαν έναν σκηνοθέτη, ο οποίος πριν απ’ όλα νοιαζόταν για την ίδια τη φύση και τις δυνατότητες του κινηματογράφου. Συντονισμένος σε τούτο το μήκος κύματος με τη γενιά του, γρήγορα επέδειξε την τόλμη να αφήσει στην άκρη τις πολιτικές νύξεις στην τέχνη του και να προσεγγίσει με τον φακό του το ανθρώπινο πρόσωπο και μέσα από αυτό τον ανθρώπινο ψυχισμό. Ήταν το 1976, όταν σκηνοθετούσε την πρώτη του μεγάλου μήκους ταινία (« Το ταξίδι του μέλιτος»), κέρδιζε την παράσταση και τα βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, με ένα θέμα απομακρυσμένο από τον πολιτικό σφυγμό των ημερών. Ένα ζευγάρι συνταξιούχων βρίσκεται σε μια λουτρόπολη για ιαματικά λουτρά κι εκεί το πρόσωπο της Μπέτυς Λιβανού, ξυπνάει μια ελεγεία για τον «γεροντικό έρωτα». Το ίδιο πρόσωπο το ερωτεύτηκε ο Γιώργος Πανουσόπουλος, νυμφεύθηκε την Μπέτυ Λιβανού, έζησε μαζί της, αλλά της πρόσφερε πάντα τη μεγαλύτερη αγάπη, που θα μπορούσε να προσφέρει κάμερα σε ηθοποιό.



Σκηνή από την ταινία «Το ταξίδι του μέλιτος»

Μάλιστα, στη δεύτερη -και ίσως καλύτερη -ταινία του, τους «Απέναντι», το 1981, η ηδονοβλεπτική παρατήρηση της πρωταγωνίστριας Μπέτυ Λιβανού από τον Άρη Ρέτσο, μοιάζει να πραγματοποιείται από τον φακό του ίδιου του δημιουργού. Η ταινία αποτέλεσε μεγάλη επιτυχία, σε εποχή που είχε αρχίσει η πτώση των εισόδων στις κινηματογραφικές αίθουσες. Μετά τον αρχικό θρίαμβο, παρουσιάστηκε μια σειρά από ταινίες, αμφιλεγόμενες, ως επί το πλείστον, με πρώτη την «Μανία», το 1985. Αν και συμμετείχε στο επίσημο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Βερολίνου, το φιλμ ξένισε με τον Άρη Ρέτσο στον ρόλο του Πάνα, αλλά έκανε γνωστή την Ελευθερία Αρβανιτάκη, η οποία ερμήνευσε μοναδικά το τραγούδι της ταινίας. Από εκεί και πέρα, η κατάδυση του Γιώργου Πανουσόπουλου στον χώρο της διαφήμισης μοιάζει να κέρδισε την αισθητική, με απαρχή την ταινία «Ελεύθερη κατάδυση», το 1995. Είχε προηγηθεί η συμμετοχή στη Μόστρα της Βενετίας, με το «Μ’ αγαπάς;», το 1989, το οποίο άφησε στη μνήμη μόνον την κινηματογράφηση της Μπέτυς Λιβανού.

Νίκος Περάκης, Γιώργος Πανουσόπουλος, Γιώργος Τσεμπερόπουλος. Δυστυχώς, η παρέα χώρισε…



Κινηματογραφικά, τουλάχιστον, ούτε τα όσα ακολούθησαν («Μια μέρα τη νύχτα», «Τεστοστερόνη», «Σ’ αυτήν τη χώρα κανείς δεν ήξερε να κλαίει») δεν δικαίωσαν τις προσδοκίες που γέννησαν οι πρώτες εμφανίσεις του Γιώργου Πανουσόπουλου. Όσοι θητεύουν, ωστόσο, στον κινηματογραφικό χώρο, γνωρίζουν ότι η παρουσία του σε αυτόν άφησε έντονο το ίχνος της, αφού σαν πολυεργαλείο κρυβόταν πίσω από πολλές παραγωγές και πρώτα απ’ όλα σε αυτές του αδελφικού του φίλου του Γιώργου Τσεμπερόπουλου (ας θυμηθούμε το «Ξαφνικός έρωτας», πάλι με την Μπέτυ Λιβανού. Από το μνημειώδες «Κιέριον» του Δήμου Θέου, στις παραγωγές του Περάκη και σε πλέον πρόσφατες περιπτώσεις, ο Πανουσόπουλος έδινε τα φώτα του, κυριολεκτικά. Λίγοι γνώριζαν την κινηματογραφική βάση, το φως, όπως αυτός.

Διαβάστε επίσης:

«In the Grey»: Jake Gyllenhaal και Henry Cavill πρωταγωνιστούν στο πολυαναμενόμενο θρίλερ δράσης του Guy Ritchie (photos/video)

James Cameron: «Πολύ πιθανό το “Avatar 4″» (videos)

Pedro Almodóvar: «Το υπόλοιπο της καριέρας μου θα συνεχιστεί στην Ισπανία» – Ετοιμάζει νέα ταινία το 2027 (video)





