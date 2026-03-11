Μάργκο Ρόμπι: Χαμός στα social media για την αλλαγή στην εμφάνισή της – «Φαίνεται εξαντλημένη και υπερβολικά αδύνατη» (Photos)

Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού έδωσε το παρών η Μάργκο Ρόμπι, με την ηθοποιό να περπατά στο κόκκινο χαλί με ένα διάφανο αμάνικο τοπ το οποίο συνδύασε με φαρδύ παντελόνι εμπνευσμένο από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη 2026 του οίκου Chanel.

Ωστόσο, αυτό που συζητήθηκε έντονα ήταν η αλλαγή στην εικόνα της, καθώς ήταν εμφανώς αδυνατισμένη σε σχέση με την πρόσφατη παρουσία της στην προώθηση της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ηθοποιός έγινε αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να κάνουν λόγο για πιθανή χρήση του φαρμάκου Ozempic.

Margot Robbie's Dramatic Weight Loss Fuels Ozempic Rumors After Paris Fashion Week Appearance https://t.co/b50Ipl81Jm pic.twitter.com/HxQ5BBPCyt — Radar Online (@radar_online) March 10, 2026

«Δεν χρειάζεται να χάσει βάρος. Τι συμβαίνει;», «Αυτό είναι Ozempic. Δεν έχω ιδέα γιατί να πιστεύει ότι το χρειαζόταν», «Αυτό είναι αποτέλεσμα Ozempic και αφαίρεσης λίπους από τα μάγουλα. Κρίμα, δεν το χρειαζόταν, τώρα μοιάζει με κάθε άλλη υπερβολικά αδύνατη ηθοποιό του Χόλιγουντ» είναι λίγα μόνο από τα σχόλια στο «Χ», με έναν άλλο χρήστη του διαδικτύου να κάνει λόγο για «αποστεωμένη» εμφάνιση σημειώνοντας: «Αυτή η αδιαμφισβήτητα παγκοσμίως καρακουκλάρα και πάντοτε αδύνατη… Τι δουλειά είχε να πάρει ozempic και να αποστεωθεί και αγριέψει το πρόσωπο της; Θα τρελαθούμε τελείως».

«Φαίνεται εξαντλημένη και υπερβολικά αδύνατη, κάτι που την κάνει να δείχνει μεγαλύτερη από την ηλικία της. Σίγουρα χρειάζεται ξεκούραση» έγραψε κάποιος άλλος.

«Μόλις χθες έβλεπα το “The Wolf of Wall Street”, όταν ήταν στο απόγειο της εμφάνισής της, οπότε η αντίθεση τώρα είναι ακόμη πιο έντονη» τόνισε ένας άλλος, συγκρίνοντας τη σημερινή της εικόνα με την εμφάνισή της στην ταινία «The Wolf of Wall Street» το 2013.

One of the biggest mistakes a woman can make is to remove her buccal fat. https://t.co/Im9Pfrk3mH pic.twitter.com/8UIEN2gQyO March 10, 2026

Margot Robbie before VS after allegedly taking Ozempic!



Which one looks better? pic.twitter.com/Gklfy6Ijrt — USA NEWS 🇺🇸 (@usanewshq) March 10, 2026

Damn she really started aging https://t.co/TGcZSVejrR — ADONIS (@adonispara) March 9, 2026

