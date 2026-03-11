search
ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 12:21
search
MENU CLOSE
LIFESTYLE

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.03.2026 10:34

Μάργκο Ρόμπι: Χαμός στα social media για την αλλαγή στην εμφάνισή της – «Φαίνεται εξαντλημένη και υπερβολικά αδύνατη» (Photos)

11.03.2026 10:34
margot robbie-new

Στην Εβδομάδα Μόδας του Παρισιού έδωσε το παρών η Μάργκο Ρόμπι, με την ηθοποιό να περπατά στο κόκκινο χαλί με ένα διάφανο αμάνικο τοπ το οποίο συνδύασε με φαρδύ παντελόνι εμπνευσμένο από τη συλλογή υψηλής ραπτικής Άνοιξη 2026 του οίκου Chanel.

Ωστόσο, αυτό που συζητήθηκε έντονα ήταν η αλλαγή στην εικόνα της, καθώς ήταν εμφανώς αδυνατισμένη σε σχέση με την πρόσφατη παρουσία της στην προώθηση της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η ηθοποιός έγινε αντικείμενο σχολιασμού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με ορισμένους να κάνουν λόγο για πιθανή χρήση του φαρμάκου Ozempic.

«Δεν χρειάζεται να χάσει βάρος. Τι συμβαίνει;», «Αυτό είναι Ozempic. Δεν έχω ιδέα γιατί να πιστεύει ότι το χρειαζόταν», «Αυτό είναι αποτέλεσμα Ozempic και αφαίρεσης λίπους από τα μάγουλα. Κρίμα, δεν το χρειαζόταν, τώρα μοιάζει με κάθε άλλη υπερβολικά αδύνατη ηθοποιό του Χόλιγουντ» είναι λίγα μόνο από τα σχόλια στο «Χ», με έναν άλλο χρήστη του διαδικτύου να κάνει λόγο για «αποστεωμένη» εμφάνιση σημειώνοντας: «Αυτή η αδιαμφισβήτητα παγκοσμίως καρακουκλάρα και πάντοτε αδύνατη… Τι δουλειά είχε να πάρει ozempic και να αποστεωθεί και αγριέψει το πρόσωπο της; Θα τρελαθούμε τελείως».

«Φαίνεται εξαντλημένη και υπερβολικά αδύνατη, κάτι που την κάνει να δείχνει μεγαλύτερη από την ηλικία της. Σίγουρα χρειάζεται ξεκούραση» έγραψε κάποιος άλλος.

«Μόλις χθες έβλεπα το “The Wolf of Wall Street”, όταν ήταν στο απόγειο της εμφάνισής της, οπότε η αντίθεση τώρα είναι ακόμη πιο έντονη» τόνισε ένας άλλος, συγκρίνοντας τη σημερινή της εικόνα με την εμφάνισή της στην ταινία «The Wolf of Wall Street» το 2013.

Διαβάστε επίσης:

Μάρτζυ Λαζάρου: «Πήγα στη διατροφολόγο και έφυγα κλαίγοντας» (Video)

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

Mε καρκίνο διαγνώστηκε ο YouTuber Γιάννης Αεράκης: «Σύντομα θα με δείτε καραφλό – Θα βγούμε δυνατοί»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Oι πέντε εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Dimitris Stamatis_Dreams of Nereids (2)_Reunite
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Dimitris Stamatis: Νηρηίδων Όνειρα στην Image+Tech Expo & Photovision 2026

meloni_2808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Δεν θα συμμετάσχουμε στην αμερικανοισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν

akylas-videoclip
MEDIA

Eurovision 2026: Παρουσιάστηκε το videoclip του τραγουδιού «Ferto» του Akylas

SXOLEIO-TOUALETA
ΕΛΛΑΔΑ

Καταγγελία σοκ για περιστατικό ενδοσχολικής βίας στη Ρόδο: Υποχρέωσαν 7χρονο να πιει νερό από καζανάκι

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vicky-Safra
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Βίκυ Σάφρα: Από τη Θεσσαλονίκη στη λίστα του Forbes – Ποια είναι η πλουσιότερη Ελληνίδα με περιουσία  27 δισ. δολαρίων

spanoulis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Βασίλης Σπανούλης: Παραιτήθηκε από τη Μονακό - Στον τελικό του Κυπέλλου Γαλλίας με άλλο προπονητή η ομάδα του Πριγκιπάτου

komninou-new
LIFESTYLE

Φιλαρέτη Κομνηνού: «Η απιστία ήταν γερό χαστούκι, νόμιζα ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί στη δική μου ζωή» (Video)

giorgos-marinos-new-
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Γιώργος Μαρίνος - Ο πρώτος showman στην Ελλάδα

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Έτσι θα εμφανιστεί ο Akylas στη σκηνή της Βιέννης (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 11.03.2026 12:21
iran new
ΚΟΣΜΟΣ

Axios: Oι πέντε εκδοχές για το πώς θα μπορούσε να τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν

Dimitris Stamatis_Dreams of Nereids (2)_Reunite
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Dimitris Stamatis: Νηρηίδων Όνειρα στην Image+Tech Expo & Photovision 2026

meloni_2808_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Μελόνι: Δεν θα συμμετάσχουμε στην αμερικανοισραηλινή επιχείρηση στο Ιράν

1 / 3