Eurovision 2026: Κύμα ενθουσιασμού έχει προκαλέσει το videoclip για το «Ferto» του Akylas – «Εξαιρετικό, απίστευτο» (video)

Κύμα ενθουσιασμού έχει προκαλέσει ανάμεσα στους χρήστες του Twitter το videoclip για το τραγούδι «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Τη σκηνοθεσία του κλιπ υπογράφει ο Jim Georgantis, ο οποίος είχε επιμεληθεί την εμφάνιση του καλλιτέχνη και στο «Sing for Greece». Τη μουσική του «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Ορφέας Νόνης και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Την παρουσίαση του videoclip, που έγινε μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», ακολούθησαν άκρως θετικά σχόλια στο Twitter, με κάποιους να το χαρακτηρίζουν «εξαιρετικό» και «απίστευτο».

Βγήκε το βίντεο κλιπ του Ακύλλα και είναι top! Σου είπα Ferto #eurovision pic.twitter.com/lSqsnk2nTr — Den_Mar_1 (@Den_Mar_1) March 11, 2026

I never thought I’d feel like this about our Eurovision entry. 🇬🇷

Akylas, thank you for making me feel this way for the very first time 🤍#Eurovision pic.twitter.com/aDBWW82uq2 — 𝙽𝚊𝚗𝚌𝚢 ☆ 🇩🇰🇬🇷🇷🇸 (@athanasia_98) March 11, 2026

Το βίντεο κλιπ του Ferto είναι απίστευτο 🙌🏻🔥🙌🏻

AKYLA FERTOOOOOOOOOOOOOOO#eurovisongr #eurovison March 11, 2026

Με πόσο ωραίο τρόπο αποτυπώθηκε το πιο συγκινητικό μέρος του τραγουδιού 🥹

Ακύλα Φέρτο 🏆 #eurovisiongr pic.twitter.com/6X8hh7Xtcp March 11, 2026

Το καλύτερο βιντεοκλίπ 🇬🇷 συμμετοχής by far!!!!!

Πολλή 🇬🇷 σε ένα μοντέρνο τραγούδι!!!! 💙

Συγχαρητήρια σε όλους!!!!

👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻👏🏻#akylas αν μας διαβάζεις,ΣΕ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ που δεν ξέχασες ποια χώρα εκπροσωπείς 🫂🫶🏻🥲#eurovisiongr pic.twitter.com/NKe9F4oscP March 11, 2026

Το βιντεοκλιπ του Ακυλα ισως το καλύτερο απο ολες τις ελληνικες συμμετοχές!! Επικό ! ΦΕΡΤΟ Ακυλα ΦΕΡΤΟ! 🇬🇷🎉#eurovisiongr — AggyTat (@aggiet76) March 11, 2026

Ένα βίντεο κλιπ, ακριβώς στο ύφος του τραγουδιού, διασκεδαστικό, με πολύ ωραία οπτικά και με ωραία πλοκή 👏 Η εκπροσώπηση μας στον διαγωνισμό συνδυάζει δημιουργικότητα με τη φωνάρα του Ακύλα 👏 #eurovisiongr pic.twitter.com/IP0Ey6h821 — 𝐏𝐡𝐨𝐭𝐨𝐠𝐫𝐚𝐩𝐡𝐲𝐥𝐨𝐯𝐞𝐫 🫴🤌 📸🔮 (@jimandr2) March 11, 2026

