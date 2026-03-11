search
11.03.2026 16:02

Eurovision 2026: Κύμα ενθουσιασμού έχει προκαλέσει το videoclip για το «Ferto» του Akylas – «Εξαιρετικό, απίστευτο» (video)

11.03.2026 16:02
credit: ΕΡΤ

Κύμα ενθουσιασμού έχει προκαλέσει ανάμεσα στους χρήστες του Twitter το videoclip για το τραγούδι «Ferto», με το οποίο ο Akylas θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Τη σκηνοθεσία του κλιπ υπογράφει ο Jim Georgantis, ο οποίος είχε επιμεληθεί την εμφάνιση του καλλιτέχνη και στο «Sing for Greece». Τη μουσική του «Ferto» συνέθεσαν οι Akylas, papatanice και TEO.x3, ενώ τους στίχους υπογράφουν ο Ορφέας Νόνης και ο ίδιος ο καλλιτέχνης.

Την παρουσίαση του videoclip, που έγινε μέσα από την εκπομπή της ΕΡΤ «Πρωίαν σε είδον», ακολούθησαν άκρως θετικά σχόλια στο Twitter, με κάποιους να το χαρακτηρίζουν «εξαιρετικό» και «απίστευτο».







