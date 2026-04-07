ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

NASA: Το Artemis II ξεκίνησε το ταξίδι της επιστροφής στη Γη μετά την ιστορική πτήση πίσω από τη Σελήνη

Η 4μελης αποστολή του Artemis II ολοκλήρωσε την ιστορική πτήση του πίσω στην πίσω πλευρά της Σελήνης και πλέον παίρνει τον δρόμο της επιστροφής για τη Γη.

Χθες, το πλήρωμα της NASA έγραψε ιστορία καθώς ταξίδεψε πιο μακριά απ ότι είχε καταφέρει μέχρι τώρα η ανθρωπότητα, στο πρώτο ταξίδι στη Σελήνη μετά το 1972.

Κατά την διάρκεια του 7ωρου ταξιδιού στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, κατέγραψαν δεδομένα, ενώ για 40 λεπτά το διαστημόπλοιο προσέγγισε τον «δορυφόρο» της Γης και έχασε επαφή με το Χιούστον, χωρίς ωστόσο να υπάρξουν προβλήματα.

Στην πλησιέστερη προσέγγισή τους πέταξαν περίπου 4.067 μίλια πάνω από την επιφάνεια της Σελήνης, ενώ έσπασαν ρεκόρ απόστασης από τη Γη, φτάνοντας στα 252.756 μίλια (406.000 χιλιόμετρο).

Το πλήρωμα φωτογράφισε χαρακτηριστικά του εδάφους, συμπεριλαμβανομένων κρατήρων πρόσκρουσης, αρχαίων ροών λάβας, καθώς και επιφανειακών ρωγμών και κορυφογραμμών που σχηματίστηκαν καθώς η Σελήνη εξελισσόταν αργά με την πάροδο του χρόνου.

Οι πρώτοι που είδαν τη Δύση της… Γης

Σημείωσαν επίσης διαφορές στο χρώμα, τη φωτεινότητα και την υφή, οι οποίες παρέχουν στοιχεία που βοηθούν τους επιστήμονες να κατανοήσουν τη σύνθεση και την ιστορία της επιφάνειάς της.

Το πλήρωμα θα χρειαστεί τρεις ημέρες για να φτάσει πίσω στη Γη. Σε αυτό το 10ημερο συνολικά ταξίδι, κατάφερε να γίνει το πρώτο πλήρωμα που είδε την Δύση της… Γης, αλλά και την Ανατολή της.
Παράλληλα, παρατήρησαν και μία ηλιακή έκλειψη διάρκειας σχεδόν μιας ώρας, όταν το διαστημόπλοιο, η Σελήνη και ο Ήλιος ευθυγραμμίστηκαν.

Διαβάστε επίσης:

Τραμπ προς το πλήρωμα του Artemis II: «Γράψατε ιστορία – Είστε σύγχρονοι πρωτοπόροι»

Ρωσία: Τρεις νεκροί σε επίθεση ουκρανικού drone σε περιφέρεια κοντά στη Μόσχα

The Times: «Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση στην Κομ – Ανίκανος να κυβερνήσει»

ΕΛΛΑΔΑ

Ειρήνη Μουρτζούκου: Στην ανακρίτρια Αμαλιάδας για τον θάνατο του μικρού Παναγιώτη το 2024

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Οι πρώτες δημοσκοπικές συνέπειες του ΟΠΕΚΕΠΕ: φθορά για τη ΝΔ, χωρίς ακόμη ανατροπή του συσχετισμού

ΕΠΩΝΥΜΩΣ

Ήλιος της ειρήνης ή καύσιμα των πολέμων;

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Αλμυρό» το πασχαλινό τραπέζι – Φόβοι και για νέες αυξήσεις αν επιμείνει η γεωπολιτική αστάθεια

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Έξυπνες κάμερες: Σε γράφουν αν σταματήσεις αλλά πατάς τη διάβαση; – Τι γίνεται με το πορτοκαλί

PODCASTS

Podcast - Πρέσβης Βασίλης Παπαδόπουλος: «Ο Πούτιν αδυνατεί να κατακτήσει τα ουκρανικά εδάφη - Δεν βλέπω διέξοδο σ’ αυτόν τον πόλεμο»

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Δικογραφία ΟΠΕΚΕΠΕ: «Φτιάξτο, θα εκτεθούμε» έλεγε η Παπακώστα και «το ζητάει ο Καραμανλής, θα το κάνουμε» συνεργάτη του Λιβανού - Ο «χρήσιμος» Σκρέκας

ΚΟΣΜΟΣ

Το «Koru» του Τζεφ Μπέζος, το πλωτό παλάτι των 500 εκατ. που δεν χωρά στα λιμάνια

ΚΟΣΜΟΣ

Δεύτερες σκέψεις Τραμπ: «Ενδέχεται να καθυστερήσει την επίθεση» - IDF: «Μην παίρνετε τρένα», δεκάδες νεκροί σε Ιράν και Λίβανο - Όλες οι εξελίξεις

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο χορός του Γιάνη Βαρουφάκη στη Μόσχα

