Το Artemis II σπάει κάθε ρεκόρ: Η ανθρωπότητα έφτασε πιο μακριά από τη Γη από ποτέ

Η αποστολή Artemis II της NASA έχει θέσει ένα νέο ορόσημο στην ιστορία της διαστημικής εξερεύνησης, καταρρίπτοντας το ρεκόρ της Apollo 13 για την πιο μακρινή επανδρωμένη πτήση από τη Γη. Οι τέσσερις αστροναύτες ταξίδεψαν χιλιάδες μίλια πέρα από το προηγούμενο όριο, αποδεικνύοντας την πρόοδο των σύγχρονων διαστημικών τεχνολογιών και ανοίγοντας τον δρόμο για ακόμη πιο φιλόδοξες αποστολές στο μέλλον.

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, το Artemis II ξεπέρασε τα 400.171 χιλιόμετρα από τη Γη, σπάζοντας το ιστορικό ρεκόρ της Apollo 13 του 1970. Η NASA επισημαίνει ότι η μέγιστη απόσταση της αποστολής αναμένεται να φτάσει περίπου τα 406.708 χιλιόμετρα, δηλαδή περίπου 6.606 χιλιόμετρα πιο μακριά από την προηγούμενη επίδοση.

«Προχωράτε πέρα από αυτό το όριο», ήταν το μήνυμα που έστειλε το Κέντρο Ελέγχου Αποστολής της NASA στους αστροναύτες, υπενθυμίζοντας την ιστορική σημασία του επιτεύγματος: «Σήμερα, για λογαριασμό όλης της ανθρωπότητας, προχωράτε πέρα από αυτό το όριο».

Η αθέατη πλευρά της Σελήνης και η απομόνωση στο διάστημα

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι αστροναύτες έχουν πραγματοποιήσει δοκιμές σε συστήματα πλοήγησης, επικοινωνιών και υποστήριξης ζωής, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της αποστολής. Παράλληλα, είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τη Γη από απόσταση, περιγράφοντάς την ως μια «εύθραυστη μπλε σφαίρα» μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος.

Σε λίγες ώρες, το διαστημόπλοιο θα περάσει στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, όπου τα σήματα επικοινωνίας με τη NASA θα μπλοκαριστούν. Για περίπου 40 λεπτά, το πλήρωμα θα βρεθεί πλήρως αποκομμένο από τη Γη, βιώνοντας μια σπάνια στιγμή απόλυτης απομόνωσης.

Η εμπειρία αυτή θυμίζει στιγμές από τις αποστολές Apollo, όπως την περίπτωση του Μάικλ Κόλινς το 1969, ο οποίος παρέμεινε μόνος στο διαστημόπλοιο, ενώ οι συνάδελφοί του πραγματοποίησαν την πρώτη προσελήνωση.

Καταγραφή νέων δεδομένων και προετοιμασία για επιστροφή

Αυτή τη στιγμή, το Artemis II βρίσκεται στο αποκορύφωμα της αποστολής του, περνώντας σε απόσταση περίπου 6.500 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Σελήνης. Το πλήρωμα καταγράφει εικόνες και συλλέγει δεδομένα από περιοχές που δεν είναι ορατές από τη Γη, συμπεριλαμβανομένης της αθέατης πλευράς και σημαντικών γεωλογικών σχηματισμών, όπως η λεκάνη Orientale.

Παράλληλα, εξετάζονται πιθανά μελλοντικά σημεία προσεδάφισης κοντά στον νότιο πόλο, όπου η NASA σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους τα επόμενα χρόνια.

Η επιστροφή στη Γη θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση βαρυτικών ελιγμών γύρω από τη Σελήνη, με στόχο τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμων. Η επιτυχία του Artemis II αποτελεί κρίσιμη δοκιμή για το πρόγραμμα Artemis και θα καθορίσει τις επόμενες επανδρωμένες αποστολές, με τελικό σκοπό την προσεδάφιση στη Σελήνη και τη δημιουργία μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας εκεί.

