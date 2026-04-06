search
ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 17:38
search
MENU CLOSE
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Στη στροφή γύρω από τη Σελήνη το Artemis II: Πώς θα επιστρέψει με καύσιμο τη βαρύτητα

Επιτυγχάνονται συνεχώς οι στόχοι της διαστημικής αποστολής του Artemis II, με ένα από τα σημαντικότερα ορόσημά της, την κατάρριψη του ρεκόρ απόστασης από τη Γη για επανδρωμένη πτήση, να έχει ήδη επιτευχθεί.

H επίδοση της αποστολής Apollo 13 του 1970 αποτελεί παρελθόν. Το πλήρωμα του Artemis II ταξίδεψε χιλιάδες μίλια πιο μακριά, αποδεικνύοντας τις δυνατότητες των σύγχρονων διαστημικών τεχνολογιών και ανοίγοντας τον δρόμο για μελλοντικές αποστολές ακόμα πιο πέρα.

Στην τελική ευθεία για το πιο εντυπωσιακό μέρος της αποστολής

Πλέον, η ανθρωπότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τον κρίσιμο ελιγμό, τη στροφή που θα πάρει το Orion, τις επόμενες ώρες γύρω από τη Σελήνη, για να φωτογραφίσει τη σκοτεινή πλευρά και παράλληλα να χρησιμοποιήσει τις βαρυτικές δυνάμεις για να επιστρέψει στη Γη.

Οι τέσσερις αστροναύτες προετοιμάστηκαν κατάλληλα για το πιο εντυπωσιακό μέρος της αποστολής και αναμένουμε τις φωτογραφίες και το κατά πόσο θα λειτουργήσει το σχέδιο της NASA για την επιστροφή με τη μικρότερη δυνατή κατανάλωση καυσίμων.

Κατά τις πρώτες ημέρες του ταξιδιού, το πλήρωμα πραγματοποίησε σειρά δοκιμών σε συστήματα πλοήγησης, επικοινωνιών και υποστήριξης ζωής, διασφαλίζοντας ότι όλα λειτουργούν σωστά για μια τόσο απαιτητική αποστολή στο βαθύ διάστημα. Παράλληλα, οι αστροναύτες είχαν την ευκαιρία να παρατηρήσουν τη Γη από μεγάλες αποστάσεις, περιγράφοντάς την ως μια «εύθραυστη μπλε σφαίρα» μέσα στο σκοτάδι του διαστήματος. 

Αυτή τη στιγμή, το Artemis II βρίσκεται στο αποκορύφωμα της αποστολής του, πραγματοποιώντας τη διέλευση σε κοντινή απόσταση από τη Σελήνη, περίπου 6.500 χιλιόμετρα από την επιφάνειά της. Το πλήρωμα καταγράφει εικόνες και δεδομένα από περιοχές που δεν είναι ορατές από τη Γη, συμπεριλαμβανομένης της αθέατης πλευράς και σημαντικών γεωλογικών σχηματισμών όπως η λεκάνη Orientale. Οι αστροναύτες παρατηρούν επίσης πιθανά μελλοντικά σημεία προσεδάφισης κοντά στον νότιο πόλο, όπου η NASA σχεδιάζει να στείλει ανθρώπους τα επόμενα χρόνια.

Η αποστολή αναμένεται να συνεχιστεί με την επιστροφή προς τη Γη τις επόμενες ημέρες, ολοκληρώνοντας μια κρίσιμη δοκιμή για το πρόγραμμα Artemis. Η επιτυχία του Artemis II θα ανοίξει τον δρόμο για τις επόμενες αποστολές, με στόχο την επανδρωμένη προσεδάφιση στη Σελήνη και τη δημιουργία μιας πιο μόνιμης ανθρώπινης παρουσίας εκεί.

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Δείτε όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

1 / 3