NASA: Το Artemis II έφτασε στη Σελήνη – Δείτε live

Η αποστολή του Artemis II της NASA βρίσκεται πλέον σε τροχιά γύρω από την Σελήνη.

Για πρώτη φορά μετά το Apollo 17 το 1972, αποστολή φτάνει σε σημείο σεληνιακής τροχιάς, μετά από 5 ημέρες ταξιδιού. Το διαστημόπλοιο Orion με το πλήρωμά του πραγματοποιεί αυτό το ταξίδι με σκοπό να προετοιμάσει το έδαφος για την επανδρωμένη προσεδάφιση που θα ακολουθήσει με το πρόγραμμα Artemis III.

Το Orion αναμένεται να ξεπεράσει το ιστορικό όριο απόστασης του Apollo 13, φτάνοντας τα 252.760 μίλια μακριά από τη Γη – το πιο μακρινό σημείο που έχει ταξιδέψει ποτέ άνθρωπος.

Δείτε live εικόνα:

