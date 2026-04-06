Artemis II: Το απρόοπτο με την τουαλέτα των αστροναυτών – Ποια λύση έδωσε η NASA

Δυσκολίες δημιούργησε στο πλήρωμα του Artemis II της NASA που κατευθυνόταν στη Σελήνη η χρήση της τουαλέτας, παρόλο που η δοκιμαστική πτήση εξελισσόταν απροσδόκητα ομαλά, χωρίς σημαντικά προβλήματα.

Σύμφωνα με το Bloomberg, η κάψουλα Orion, κατασκευασμένη από τη Lockheed Martin, η οποία μεταφέρει το πλήρωμα της αποστολής, διαθέτει το λεγόμενο Universal Waste Management System για χρήση κατά τη διάρκεια της 10ήμερης αποστολής. Πρόκειται ουσιαστικά για την ίδια διαστημική τουαλέτα που χρησιμοποιείται και στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό.

While NASA’s Artemis II astronauts are aiming for the moon, they've also been preoccupied with a slightly more down-to-Earth issue – plumbing problems with the Orion capsule's onboard toilet https://t.co/YoDzqJ0zHx — Bloomberg (@business) April 6, 2026

Ωστόσο, η σωστή λειτουργία αυτού του πολύπλοκου συστήματος έχει αποδειχθεί επαναλαμβανόμενο πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Πώς λειτουργεί το σύστημα της τουαλέτας: Περιλαμβάνει χωνί και σωλήνα για την ούρηση, καθώς και κάθισμα με άνοιγμα για άλλες ανάγκες. Επειδή οι αστροναύτες βρίσκονται σε συνθήκες μικροβαρύτητας, η τουαλέτα βασίζεται σε ροή αέρα που «τραβά» τα απόβλητα, διατηρώντας την κάψουλα καθαρή. Οι αστροναύτες χρησιμοποιούν επίσης ιμάντες ποδιών και λαβές για να παραμένουν στη θέση τους.

Την πρώτη ημέρα της αποστολής, η τουαλέτα παρουσίασε πρόβλημα αμέσως μετά την είσοδο στο Διάστημα. Η ειδικός αποστολής Κριστίνα Κοχ, που αυτοαποκαλείται «υδραυλικός του Διαστήματος», κατάφερε να την επαναφέρει σε λειτουργία με τη βοήθεια του Κέντρου Ελέγχου.

Ποιο ήταν το πρόβλημα: Η δυσλειτουργία εντοπίστηκε στην αντλία, η οποία χρειαζόταν περισσότερο νερό για να «προετοιμαστεί» σωστά.

«Όταν καταλάβαμε ότι δεν είχαμε βάλει αρκετό νερό, προσθέσαμε περισσότερο, διασφαλίσαμε ότι η αντλία ήταν σωστά προετοιμασμένη και η τουαλέτα επανήλθε», δήλωσε ο υπεύθυνος πτήσης Τζουντ Φρίλινγκ.

Ωστόσο, το πρόβλημα επανεμφανίστηκε.

Στο Διάστημα απορρίπτονται τα λύματα: Σε αντίθεση με τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό, όπου τα λύματα ανακυκλώνονται σε κλειστό σύστημα, στην αποστολή Artemis II απορρίπτονται περιοδικά στο Διάστημα. Κατά τη διαδικασία αυτή, λαμπερά σωματίδια περνούν μπροστά από τα παράθυρα της κάψουλας, όπως κατέγραψε το πλήρωμα.

Μία από αυτές τις απορρίψεις σταμάτησε πρόωρα. Η NASA εκτίμησε ότι πιθανή συσσώρευση πάγου εμπόδιζε το ακροφύσιο.

Καθώς η NASA προσπαθούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, αποφασίστηκε προληπτικά οι αστροναύτες να μη χρησιμοποιούν την τουαλέτα για ούρηση.

«Οκ, δεν χρησιμοποιούμε την τουαλέτα», επιβεβαίωσε η Κοχ σε κάποια στιγμή.

Το πρόβλημα όμως είναι ότι υπάρχει περιορισμένος χώρος αποθήκευσης για τα ούρα.

«Η δεξαμενή ούρων στο σκάφος είναι περίπου στο μέγεθος ενός μικρού κάδου γραφείου», δήλωσε η αναπληρώτρια υπεύθυνη του προγράμματος Orion, Ντέμπι Κορθ. «Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι μπορεί να αδειάσει, πριν προστεθεί οτιδήποτε άλλο».

Ωστόσο, το πλήρωμα μπορούσε ακόμα να κάνει τις άλλες φυσικές του ανάγκες, καθώς αυτά τα απόβλητα συλλέγονται σε αδιάβροχες σακούλες. Και ως εφεδρική λύση για την ούρηση, το πλήρωμα μπορούσε ακόμα να χρησιμοποιήσει τα λεγόμενα «πτυσσόμενα ουρητήρια έκτακτης ανάγκης», τα οποία είναι μακρόστενα δοχεία που έχουν σχεδιαστεί για τον έλεγχο της ροής των υγρών.

«Μπορούμε να κάνουμε πολλά εκπληκτικά πράγματα στο Διάστημα αυτή τη στιγμή, αλλά η τελειοποίηση αυτής της δυνατότητας είναι κάτι στο οποίο σίγουρα πρέπει να εργαστούμε», δήλωσε ο διοικητής της NASA Τζάρεντ Άιζακμαν την Κυριακή στην εκπομπή «State of the Union» του CNN.

Ποια λύση δόθηκε

Προβλήματα με παγωμένες τουαλέτες έχουν συμβεί και στο παρελθόν στο Διάστημα.

Το πλήρωμα της αποστολής STS-41-D του διαστημικού λεωφορείου το 1984 αναγκάστηκε να χρησιμοποιήσει εφεδρικές σακούλες, όταν η τουαλέτα τους έπαθε βλάβη. Η αιτία αποδείχθηκε ότι ήταν μια συσσώρευση πάγου που προεξείχε από τον αεραγωγό της τουαλέτας. Το πλήρωμα το απομάκρυνε χρησιμοποιώντας τον ρομποτικό βραχίονα του διαστημικού λεωφορείου, αλλά αυτό δεν τους γλίτωσε από το να χρησιμοποιούν σακούλες για ένα μεγάλο μέρος της αποστολής.

Πώς έλυσε το πρόβλημα η NASA: Για να επιλύσει το ζήτημα της αποστολής Artemis II, η NASA αποφάσισε να «ζεστάνει» την κατάσταση. Ο Οργανισμός τοποθέτησε το Orion έτσι ώστε ο αγωγός εξαερισμού της τουαλέτας να «ψήνεται» στον ήλιο για μερικές ώρες και να λιώσει μέρος του πάγου. Αυτό φάνηκε να είναι αποτελεσματικό. Το πλήρωμα πραγματοποίησε μερικές απορρίψεις λυμάτων για να ελέγξει αν το σχέδιο πέτυχε, με μία από αυτές να παρουσιάζει περιορισμένη ροή στην αρχή.

Τελικά, αργά το Σάββατο, το πλήρωμα έλαβε καλά νέα από το Κέντρο Ελέγχου της Αποστολής. «Έκτακτα νέα», είπε ένας εκπρόσωπος του Κέντρου Διαστημικών Πτήσεων Johnson της NASA στο πλήρωμα. «Έχουμε τα αποτελέσματα των συζητήσεων που έγιναν εδώ κάτω σχετικά με τον εξαερισμό της δεξαμενής και, αυτή τη στιγμή, έχετε το «πράσινο φως» για κάθε είδους χρήση της τουαλέτας».

