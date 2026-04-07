ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 08:51
ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

07.04.2026 06:30

Artemis II: Η 40λεπτη «σιωπή» πίσω από τη Σελήνη και η ιστορική ολική έκλειψη Ηλίου (Video)

Το πλήρωμα της αποστολής Artemis II της NASA βίωσε μοναδικές εικόνες από την πίσω πλευρά της Σελήνης, παρατηρώντας ολική έκλειψη Ηλίου και καταγράφοντας επιστημονικά δεδομένα, ενώ παράλληλα κατέρριψε το ρεκόρ μεγαλύτερης απόστασης που έχουν διανύσει άνθρωποι από τη Γη.

Μετά από προγραμματισμένη διακοπή επικοινωνίας 40 λεπτών, το διαστημόπλοιο Orion επανήλθε σε επαφή με το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον, μεταδίδοντας δεδομένα και εικόνες που χαρακτηρίζονται από τους αστροναύτες ως «απερίγραπτες».

Επιστημονικές παρατηρήσεις και εικόνες «πέρα από κάθε περιγραφή»

Η επιστημονική ομάδα της NASA ολοκλήρωσε το παράθυρο παρατήρησης της ηλιακής έκλειψης, με τους αστροναύτες να καταγράφουν εικόνες και δεδομένα επί επτά ώρες. Τα δεδομένα αποστέλλονται στη Γη μέσω του Deep Space Network για ανάλυση από επιστήμονες και μηχανικούς τις επόμενες ημέρες.

Ο πιλότος της αποστολής, Βίκτορ Γκλόβερ, περιέγραψε όσα είδε το πλήρωμα ως «εξαιρετικά δύσκολο να αποτυπωθούν με λόγια».

«Ξέρω ότι αυτή η παρατήρηση ίσως να μην έχει επιστημονική αξία, αλλά είμαι πραγματικά χαρούμενος που εκτοξευθήκαμε την 1η Απριλίου, γιατί οι άνθρωποι πιθανότατα δεν έχουν εξελιχθεί ώστε να βλέπουν αυτό που βλέπουμε», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Άλλο μέλος του πληρώματος συμπλήρωσε: «Είναι απερίγραπτο. Όση ώρα κι αν κοιτάμε, ο εγκέφαλός μας δεν μπορεί να επεξεργαστεί την εικόνα μπροστά μας. Είναι απολύτως εντυπωσιακό, σουρεαλιστικό… δεν υπάρχουν επίθετα, θα χρειαστεί να επινοήσουμε νέα».

Κατά τη διάρκεια των παρατηρήσεων, οι αστροναύτες εντόπισαν και έναν κοκκινωπό πλανήτη, με το κέντρο ελέγχου να επιβεβαιώνει πως επρόκειτο πιθανότατα για τον Άρη.

Ολική έκλειψη Ηλίου από τη σκοτεινή πλευρά της Σελήνης

Οι τέσσερις αστροναύτες χωρίστηκαν σε ομάδες «παραθύρου» και «καμπίνας», με στόχο τη μέγιστη δυνατή καταγραφή εικόνων της έκλειψης. Η ομάδα καμπίνας υποστήριξε τις παρατηρήσεις χρησιμοποιώντας αισθητήρες και κάμερες υψηλής ακρίβειας.

Η NASA είχε εξοπλίσει το πλήρωμα με πολλαπλές κάμερες για τη φωτογράφηση του φαινομένου, προσφέροντας εικόνες από ένα μοναδικό σημείο παρατήρησης πίσω από τη Σελήνη.

Επανασύνδεση με τη Γη μετά τη διακοπή επικοινωνίας

Το Orion επανήλθε σε επαφή με το Κέντρο Ελέγχου στο Χιούστον μετά από αναμενόμενη διακοπή επικοινωνίας διάρκειας περίπου 40 λεπτών, κατά την οποία το διαστημόπλοιο εκτέλεσε αυτόνομα κρίσιμο ελιγμό κινητήρα στην αθέατη πλευρά της Σελήνης, προκειμένου να τεθεί σε τροχιά επιστροφής προς τη Γη.

«Πάντα θα επιλέγουμε τη Γη, πάντα θα επιλέγουμε ο ένας τον άλλον», δήλωσε η αστροναύτης Κριστίνα Κοχ μετά την αποκατάσταση της επικοινωνίας.

Πρώτα εμφανίστηκε ξανά το ραδιοσήμα στις οθόνες των μηχανικών, στη συνέχεια μεταδόθηκε όγκος δεδομένων και τέλος ακούστηκε καθαρά η φωνή του πληρώματος από την κάψουλα.

Ιστορικό ρεκόρ απόστασης από τη Γη

Λίγο πριν από την πτήση γύρω από τη Σελήνη, το πλήρωμα ξεπέρασε το ρεκόρ απόστασης των 248.655 μιλίων (400.171 χιλιομέτρων) που είχε καταγράψει το Apollo 13 το 1970. Η Artemis II αναμένεται να ξεπεράσει το προηγούμενο ρεκόρ κατά περισσότερα από 4.100 μίλια (6.600 χιλιόμετρα).

Το Orion πέρασε σε απόσταση περίπου 4.070 μιλίων (6.550 χιλιομέτρων) από τη Σελήνη, με ταχύτητα που έφτασε τα 3.139 μίλια/ώρα (5.052 χλμ/ώρα), πριν πραγματοποιήσει αναστροφή πορείας για την επιστροφή στη Γη.

Η προσθαλάσσωση στον Ειρηνικό αναμένεται την Παρασκευή 10 Απριλίου, ολοκληρώνοντας τη δοκιμαστική πτήση.

Η ιστορική σημασία της αποστολής Artemis II

Το πλήρωμα – Ριντ Γουίσμαν, Βίκτορ Γκλόβερ, Κριστίνα Κοχ και ο Καναδός Τζέρεμι Χάνσεν – ταξίδεψε πιο μακριά από κάθε άλλο άνθρωπο στην ιστορία, ανοίγοντας τον δρόμο για τις επόμενες αποστολές του προγράμματος Artemis.

Το Artemis II αποτελεί την πρώτη επανδρωμένη αποστολή της NASA προς τη Σελήνη μετά το Apollo 17 το 1972 και λειτουργεί ως προετοιμασία για το Artemis III, ενώ η προσεδάφιση αστροναυτών κοντά στον νότιο πόλο της Σελήνης προγραμματίζεται στο πλαίσιο του Artemis IV το 2028.

Η αποστολή ακολουθεί τροχιά «ελεύθερης επιστροφής», παρόμοια με εκείνη που χρησιμοποιήθηκε στο Apollo 13, εκμεταλλευόμενη τη βαρυτική αλληλεπίδραση Γης και Σελήνης για την επιστροφή με μειωμένη κατανάλωση καυσίμων.

Οι αστροναύτες ξύπνησαν με ηχογραφημένο μήνυμα του κυβερνήτη του Apollo 13, Τζιμ Λόβελ, ο οποίος λίγο πριν τον θάνατό του τον περασμένο Αύγουστο τούς καλωσόρισε «στην παλιά του γειτονιά».

Το πλήρωμα μετέφερε μαζί του και το μεταξωτό έμβλημα του Apollo 8, το οποίο συνόδευσε τον Λόβελ στην πρώτη ιστορική πτήση ανθρώπων γύρω από τη Σελήνη το 1968.

Ο Γκλόβερ σημείωσε ότι το ταξίδι προς τη Σελήνη κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα τού θύμισε «την ομορφιά της δημιουργίας», χαρακτηρίζοντας τη Γη «όαση μέσα σε ένα σύμπαν γεμάτο κενό».

«Είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε πού βρισκόμαστε, ποιοι είμαστε, ότι είμαστε όλοι ίδιοι και ότι πρέπει να προχωρήσουμε μαζί», είπε, σφίγγοντας τα χέρια των συναδέλφων του.

Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδα στη Νορβηγία

Πόλεμος στην Ουκρανία: Το Κίεβο προτείνει στη Μόσχα παύση επιθέσεων εναντίον ενεργειακών υποδομών

Ιταλία: Αυστηρός περιορισμός στον ανεφοδιασμό καυσίμων σε ακόμη τρία αεροδρόμια

protes boithies new
sifnos_monastiri
Quest omilos
nea_dimokratia_KO_new
drones new
PODCAST PAPADOPOYLOS SITE 05.04
papakwsta karamanlis skrekas
varoufakis 876- new
kozu new
syrigos_liagkas
protes boithies new
sifnos_monastiri
Quest omilos
