Δύο σκιέρ έχασαν τη ζωή τους σε χιονοστιβάδα στη Νορβηγία

Δύο σκιέρ σκοτώθηκαν κι άλλοι δύο τραυματίστηκαν όταν παρασύρθηκαν τη Δευτέρα, 6/4, από χιονοστιβάδα στη Νορβηγία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Νεκροί είναι ένας άνδρας (περίπου 30 ετών) και μια γυναίκα (περίπου 20 ετών), σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η χιονοστιβάδα σημειώθηκε λίγο μετά τις 11 το πρωί της Δευτέρας (τοπική ώρα, 12:00 στην Ελλάδα) κοντά στο χιονοδρομικό κέντρο του Χέμσενταλ, βορειοδυτικά του Όσλο.

Στην επιχείρηση για τον εντοπισμό των αγνοούμενων σκιέρ συμμετείχαν διασώστες, εθελοντές κι ένα ελικόπτερο.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, ο άνδρας που βρέθηκε νεκρός ήταν Σουηδός, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχει διευκρινιστεί η σοβαρότητα της κατάστασης των δύο τραυματιών.

Σημειώνεται ότι οι τοπικές Αρχές είχαν προειδοποιήσει για τη Δευτέρα πως ο κίνδυνος πρόκλησης χιονοστιβάδων στην περιοχή ήταν αυξημένος.

