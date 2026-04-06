ΤΡΙΤΗ 07.04.2026 00:49
06.04.2026 23:43

Ιταλία: Αυστηρός περιορισμός στον ανεφοδιασμό καυσίμων σε ακόμη τρία αεροδρόμια

Περιορισμοί στα διαθέσιμα καύσιμα καταγράφονται σήμερα στα ιταλικά αεροδρόμια του Μπρίντιζι, της Πεσκάρα και του Ρήγιου της Καλαβρίας. Πριν από δύο ημέρες, ανάλογα προβλήματα είχαν προκύψει στα αεροδρόμια Μιλάνο-Λινάτε, της Βενετίας, του Τρεβίζο και της Μπολόνια.

Πιο αναλυτικά, σε ό,τι αφορά το Μπρίντιζι, έγινε σήμερα γνωστό ότι τουλάχιστον μέχρι αύριο το μεσημέρι τα αεροσκάφη δεν θα μπορούν να ανεφοδιάζονται με καύσιμα στο συγκεκριμένο αεροδρόμιο. Εξαιρούνται από το έκτακτο αυτό μέτρο κυβερνητικά αεροσκάφη και πτήσεις για παροχή βοήθειας σε περίπτωση ναυαγίων και οι οποίες εξυπηρετούν υγειονομικές ανάγκες.

Στο Ρήγιο της Καλαβρίας, παράλληλα, μέχρι αύριο κάθε αεροσκάφος θα μπορεί να ανεφοδιάζεται το πολύ με 3.000 λίτρα καυσίμων, ενώ στην Πεσκάρα της κεντρικής Ιταλίας, μέχρι και την Τετάρτη είναι διαθέσιμο μόνον ένα βυτιοφόρο καυσίμων με 20.000 λίτρα.

