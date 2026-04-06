ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 23:08
06.04.2026 21:30

Η άσκηση του γαλλικού ναυτικού ανοιχτά της Κρήτης έφερε εκνευρισμό στην Άγκυρα – Ισχυρίζεται ότι θα διεξαχθεί σε «τουρκική ζώνη ευθύνης»

Η Τουρκία εξέφρασε έντονη δυσφορία για μια σημαντική άσκηση του γαλλικού ναυτικού ανοιχτά των ακτών της Κρήτης, σε μια ακόμη προκλητική προσπάθεια αμφισβήτησης των ελληνικών αρμοδιοτήτων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο Σταθμός Ηρακλείου εξέδωσε NAVTEX (254/26) για τη διεξαγωγή εκτεταμένης στρατιωτικής δραστηριότητας του γαλλικού στόλου από τις 5 έως τις 8 Απριλίου. Η άσκηση καλύπτει δύο θαλάσσιες ζώνες, δυτικά και ανατολικά της Κρήτης. Σημειώνεται ότι η περιοχή ανατολικά της Κρήτης εντάσσεται στο FIR Αθηνών και υπάγεται στην ελληνική αρμοδιότητα για την έκδοση NAVTEX, κάτι που η Τουρκία αμφισβητεί.

Η Άγκυρα αντέδρασε το απόγευμα της Κυριακής, 5/4, εκδίδοντας τη δική της NAVTEX (0370/26), υποστηρίζοντας ότι η ελληνική NAVTEX καλύπτει περιοχή που ανήκει στην τουρκική ζώνη ευθύνης για αναγγελίες. Ακολούθως, η Τουρκία προχώρησε σε μονομερή επανέκδοση NAVTEX για την ίδια γαλλική άσκηση.

Η ενέργεια αυτή αποτυπώνει, ταυτόχρονα, τον εκνευρισμό της Άγκυρας για την αυξημένη παρουσία της Γαλλίας στην Ανατολική Μεσόγειο, και για την πρωτοβουλία της να συνδράμει την Ελλάδα στη διαφύλαξη της ασφάλειας της Κύπρου.

Η ελληνική NAVTEX

ZCZC QA33
031210 UTC APR 25
STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN 254/26
DYTIKA KRITIS
ANATOLIKA KRITIS
ASKISEIS PYRON APO GALLIKO POLEMIKO NAFTIKO
APO 050500 UTC MECHRI 051500 UTC APR 26
STIN THALASSIA PERIOCHI ME KENTRO:
35-07.80B 022-41.00A
KAI AKTINA 12 NM
KAI APO 060900 UTC MECHRI 061700 UTC APR 26
STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI
APO TA STIGMATA:
35-28.00B 022-45.00A
35-11.00B 023-21.00A
34-45.00B 022-52.00A
35-05.00B 022-16.00A
KAI APO 080500 UTC MECHRI 081200 UTC APR 26
STIN PERIOCHI POY PERIKLEIETAI
APO TA STIGMATA:
34-50.00B 028-45.00A
34-47.00B 029-48.00A
34-18.00B 029-46.00A
34-26.00B 028-37.00A
APOFYGI DIELEFSIS ANOTERO PERIOCHON
AKYROSI MINYMATOS TIN 081300 UTC APR 26
NNNN

Η τουρκική NAVTEX

