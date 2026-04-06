Ο Τραμπ απειλεί με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που πρώτος ανέφερε την κατάρριψη του αμερικανικού μαχητικού

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Ο Τραμπ απείλησε να φυλακίσει τον δημοσιογράφο που πρώτος ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναζητούσαν έναν αξιωματικό F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν, αν δεν αποκαλύψει τις πηγές του.
«Το άτομο που είπε την ιστορία θα πάει φυλακή αν δεν το πει, και αυτό δεν θα κρατήσει πολύ», είπε ο Τραμπ.
Ο Τραμπ δεν κατονόμασε τον δημοσιογράφο ή τον ειδησεογραφικό οργανισμό. Είπε ότι η διαρροή ενημέρωσε τους Ιρανούς, θέτοντας σε κίνδυνο τον αξιωματικό και τους διασώστες του. Αποκάλεσε τον υπαίτιο της διαρροής «άρρωστο άτομο».
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.