ΔΕΥΤΕΡΑ 06.04.2026 21:23
06.04.2026 20:39

Ο Τραμπ απειλεί με φυλάκιση τον δημοσιογράφο που πρώτος ανέφερε την κατάρριψη του αμερικανικού μαχητικού

Ο Τραμπ απείλησε να φυλακίσει τον δημοσιογράφο που πρώτος ανέφερε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αναζητούσαν έναν αξιωματικό F-15 που καταρρίφθηκε στο Ιράν, αν δεν αποκαλύψει τις πηγές του.

«Το άτομο που είπε την ιστορία θα πάει φυλακή αν δεν το πει, και αυτό δεν θα κρατήσει πολύ», είπε ο Τραμπ.

Ο Τραμπ δεν κατονόμασε τον δημοσιογράφο ή τον ειδησεογραφικό οργανισμό. Είπε ότι η διαρροή ενημέρωσε τους Ιρανούς, θέτοντας σε κίνδυνο τον αξιωματικό και τους διασώστες του. Αποκάλεσε τον υπαίτιο της διαρροής «άρρωστο άτομο».

