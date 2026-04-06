Πιτ Χέγκσεθ: Όταν η αμφιλεγόμενη εκδοχή του MAGA συναντά την πολιτική ανικανότητα και πολεμοχαρή παράνοια

Ο Πιτ Χέγκσεθ δεν είναι απλώς ένας ακόμη άνθρωπος του Τραμπ. Είναι κάτι πολύ πιο αποκαλυπτικό για την εποχή: η προσωποποίηση της πιο επιθετικής, πιο χονδροειδούς και πιο αποκρουστικής εκδοχής του MAGA, εκεί όπου η τηλεοπτική κραυγή βαφτίζεται στρατηγική, ο ιδεολογικός φανατισμός μεταμφιέζεται σε πατριωτισμό και η πολιτική ανεπάρκεια ντύνεται με στολή πολέμου.

Και σήμερα αυτό το πρόσωπο δεν κινείται στα τηλεοπτικά στούντιο ούτε περιορίζεται στα πάνελ της αμερικανικής δεξιάς. Ο Χέγκσεθ είναι ο υπουργός Πολέμου (όπως μετονομάστηκε το υπουργείο Άμυνας) του Τραμπ, επικεφαλής δηλαδή του ίδιου του επιχειρησιακού πυρήνα της αμερικανικής πολεμικής μηχανής.

Αυτό από μόνο του θα ήταν ήδη αρκετά βαρύ. Γίνεται όμως ακόμη πιο σκοτεινό επειδή συμπίπτει με έναν πόλεμο που έχει ήδη βάλει φωτιά στην περιοχή και απειλεί να τινάξει στον αέρα κάθε υπόλειμμα διεθνούς σταθερότητας. Σύμφωνα με το Associated Press, η σύγκρουση ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 28 Φεβρουαρίου, με κοινά αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα, χιλιάδες νεκρούς, τεράστια αναστάτωση στις αγορές και διεθνείς ανησυχίες για περαιτέρω κλιμάκωση. Reuters, Wall Street Journal και Washington Post καταγράφουν ότι ο Τραμπ κλιμακώνει τις απειλές του προς την Τεχεράνη, ενώ ο Χέγκσεθ είναι μέσα στον πυρήνα των αποφάσεων αυτής της πολεμικής διαχείρισης.

Φορτίο με σκιές, καταγγελίες και ακραίες θέσεις

Με άλλα λόγια: η ανθρωπότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια από τις πιο επικίνδυνες πολεμικές κλιμακώσεις των τελευταίων ετών και στο επιχειρησιακό σκέλος της αμερικανικής εμπλοκής βρίσκεται ένας άνθρωπος που κουβαλά πίσω του ένα δημόσιο και πολιτικό φορτίο γεμάτο σκιές, καταγγελίες και ακραίες θέσεις.

Ο Χέγκσεθ έχει αρνηθεί την κατηγορία σεξουαλικής επίθεσης που διατυπώθηκε εις βάρος του για περιστατικό του 2017, όμως το γεγονός παραμένει ότι υπήρξε αστυνομική αναφορά, δεν ασκήθηκαν διώξεις και ο ίδιος κατέβαλε 50.000 δολάρια σε εξωδικαστικό διακανονισμό, όπως έχει μεταδώσει το AP, ενώ το Reuters έχει περιγράψει τις βασικές πτυχές της καταγγελίας και της υπερασπιστικής του γραμμής. Παράλληλα, το 2018, η ίδια του η μητέρα τον χαρακτήρισε σε email «abuser of women», για να αποστασιοποιηθεί αργότερα από τη διατύπωση αυτή.

Αυτά δεν είναι δευτερεύουσες λεπτομέρειες ενός «ταραχώδους» βίου. Είναι στοιχεία που βαραίνουν το δημόσιο προφίλ ενός ανθρώπου ο οποίος καλείται να διαχειριστεί όχι μια εταιρεία, ούτε μια τηλεοπτική εκπομπή, αλλά τον ισχυρότερο στρατιωτικό μηχανισμό του πλανήτη σε ώρα πραγματικού πολέμου.

Θιασώτης του waterboarding, και εχθρός των Συμβάσεων της Γενεύης

Το πρόβλημα, όμως, δεν σταματά στην προσωπική του εικόνα. Ο Χέγκσεθ είναι πολιτικά και ιδεολογικά ο άνθρωπος που εδώ και χρόνια κηρύσσει την πιο επιθετική εκδοχή της αμερικανικής ισχύος. Έχει στηρίξει το waterboarding, έχει επιτεθεί στους περιορισμούς των κανόνων εμπλοκής και έχει αντιμετωπίσει τις Συμβάσεις της Γενεύης περίπου σαν ενοχλητικό βαρίδι για μια υπερδύναμη που, κατά τη δική του λογική, δεν πρέπει να πολεμά «με το ένα χέρι δεμένο πίσω από την πλάτη». Στο ίδιο μήκος κύματος, έχει ταχθεί κατά της συμμετοχής γυναικών σε μάχιμους ρόλους, θέση που είχε προκαλέσει ευρεία αντίδραση ακόμη και μέσα στον στρατιωτικό και πολιτικό κόσμο των ΗΠΑ.

Έτσι, το πραγματικό νόημα της υπόθεσης Χέγκσεθ δεν είναι απλώς ότι πρόκειται για ένα αμφιλεγόμενο πρόσωπο. Είναι ότι αυτό το αμφιλεγόμενο πρόσωπο βρίσκεται στην κορυφή ενός υπουργείου που πλέον αυτοπροσδιορίζεται ως Department of War, ακριβώς τη στιγμή που η Ουάσιγκτον, σε σύμπλευση με τον Νετανιάχου, έχει ανοίξει ένα νέο, τεραστίων διαστάσεων πολεμικό μέτωπο απέναντι στο Ιράν.

Από γραφικός τηλεαστέρας σε επικίνδυνο καταλύτη αποσταθεροποίησης

Και εκεί ακριβώς βρίσκεται ο πυρήνας της ιστορίας: δεν μιλάμε για έναν γραφικό τηλεαστέρα που απλώς λέει ακρότητες. Μιλάμε για έναν από τους ανθρώπους που δίνουν σχήμα, τόνο και επιχειρησιακή βαρύτητα σε μια στρατηγική που σπρώχνει τη Μέση Ανατολή και μαζί της ολόκληρο τον κόσμο πιο κοντά στη γενικευμένη αποσταθεροποίηση. Η διάσωση του Αμερικανού αεροπόρου μέσα στο ιρανικό έδαφος, που εγκρίθηκε από τον Τραμπ και τον Χέγκσεθ εν μέσω μιας ήδη ανοιχτής πολεμικής σύγκρουσης, είναι από μόνη της μια ένδειξη του βάθους της εμπλοκής.

Ο Χέγκσεθ, λοιπόν, δεν είναι μια υποσημείωση. Είναι σύμπτωμα και ταυτόχρονα εργαλείο. Σύμπτωμα ενός πολιτικού ρεύματος που κανονικοποίησε την τοξικότητα, τον μισογυνισμό, τη θεσμική περιφρόνηση και τη στρατιωτική μέθη. Και εργαλείο μιας ηγεσίας που αντιμετωπίζει τον πόλεμο όχι ως αποτυχία της πολιτικής αλλά ως πεδίο αυτοεπιβεβαίωσης.

Αν αυτό είναι το ανθρώπινο υλικό με το οποίο η πιο σκληρή εκδοχή του MAGA στελεχώνει την κορυφή του αμερικανικού κράτους, τότε το ζήτημα δεν είναι μόνο η ποιότητα των προσώπων. Είναι το μέγεθος του κινδύνου. Γιατί όταν η πολιτική ανικανότητα συναντά την πολεμοχαρή παράνοια, το τίμημα δεν το πληρώνουν μόνο οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το πληρώνει ολόκληρος ο κόσμος.

